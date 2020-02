ESPN Plus propose-t-il un essai gratuit?

Meilleure réponse: Non, malheureusement ESPN + ne propose plus d’essai gratuit. Auparavant, vous pouviez vous inscrire à un essai limité, bien qu’ESPN ait supprimé l’option. Heureusement, il n’y a pas de contrat à long terme et vous pouvez annuler le paiement mensuel abordable à tout moment.

Auparavant, les entreprises offraient un essai gratuit du service avant de collecter de l’argent, mais malheureusement ce n’est plus le cas. Comme beaucoup d’autres, ESPN a supprimé l’essai gratuit ESPN +, ce qui signifie que vous devez maintenant vous inscrire pendant un mois complet pour accéder au contenu. Que ce soit un événement sportif que vous vouliez regarder ou un Pay Per View sur lequel vous espérez économiser quelques dollars, afin d’accéder à la vaste bibliothèque de contenu qu’ESPN + propose, vous devrez vous inscrire pour un compte.

ESPN + ne nécessite pas de connexion par câble, il n’y a aucun engagement à long terme ou besoin de payer pour une longue période de temps à l’avance, ou quelque chose comme ça. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous aurez un accès instantané à des tonnes de jeux et de matchs de sport en streaming en direct de n’importe où dans le monde. Il fonctionne sur votre téléphone, tablette, PC et matériel de streaming de votre choix.

Que vous cherchiez à regarder un match de boxe, du football, du basket-ball, du hockey ou toute autre chose à laquelle vous pourriez penser, ESPN + vous a couvert. Le service ne coûte que 5 $ par mois et, comme mentionné précédemment, il peut être annulé à tout moment.

Comment s’inscrire à ESPN +

Visiter le Site Web ESPN +.

Clique le S’inscrire maintenant bouton en haut à droite

Connectez-vous avec votre compte ESPN.com existant. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un ou utiliser les options d’authentification unique pour en faciliter l’utilisation.

Entrez votre Informations de paiement, y compris le numéro de carte et les informations de facturation, ou choisissez de créer un lien vers PayPal. Cliquez sur Achetez ESPN +.

Vérifiez vos informations pour vous assurer qu’il est correct et que vous avez sélectionné le bon plan pour vous. ESPN + vous montrera combien vous serez facturé et quand il sera renouvelé.

Vous verrez un Succès page si tout est fait correctement.

Cliquez sur Commencer pour commencer à regarder ESPN + dans le cadre de votre essai gratuit.

C’est ça. Vraiment. C’est si simple. Vous êtes maintenant inscrit à un forfait mensuel ESPN +, que vous pouvez annuler à tout moment avant les factures du mois suivant. Une fois inscrit, vous souhaiterez commencer à regarder ESPN + sur tous vos appareils.

Quelles options de plan ESPN + offre-t-il?

Il n’y a qu’une seule option d’ESPN +, qui est de 5 $ par mois. Vous pouvez le combiner avec Disney + et Hulu pour 12,99 $ à la place si vous le souhaitez. Cela vous donne accès à encore plus de contenu, et tous les services partagent une seule connexion, ce qui facilite la mémorisation des choses. Malheureusement, vous ne pouvez pas opter pour seulement deux des trois services à un prix encore plus bas.

Les deux options vous offrent la même expérience et le même contenu, il s’agit simplement de savoir si vous voyez la valeur dans le bundle ou non. Vous pouvez commencer avec les deux aujourd’hui et vous inscrire en quelques minutes.

