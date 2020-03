Essai Disney Plus: comment s’inscrire et regarder gratuitement

La quantité massive de contenu premium sur Disney + le place facilement en tête de liste lorsqu’il s’agit des meilleurs nouveaux services de streaming. Que vous soyez un fan de classiques animés de Disney, de films et d’émissions de télévision Marvel, de contenu National Geographic ou de la saga Star Wars, le service est presque essentiel pour ceux qui ont coupé la câblodistribution de leur vie et recherchent quelque chose à aider à prendre sa place.

Bien que Disney + n’ait peut-être pas une sélection aussi large que Netflix, il regorge de contenu familial, y compris une grande majorité d’émissions de télévision et de films de Disney, nouveaux et anciens. Disney + propose même en avant-première du contenu exclusif que vous ne pourrez regarder nulle part ailleurs, et la meilleure partie est qu’avec un abonnement actif, vous pouvez regarder partout où vous allez en téléchargeant l’application Disney + sur votre smartphone ou tablette. Le service est également disponible sur certains téléviseurs intelligents et appareils de streaming comme l’Amazon Fire TV Stick.

Impossible de battre gratuitement

Disney + Essai gratuit

Tous vos favoris Disney et bien plus encore

Imaginons que vous ne saviez pas déjà que vous allez adorer Disney +. Vous pouvez obtenir un essai gratuit dès maintenant pour consulter le service et voir s’il vaut la peine de s’abonner sans avoir à payer un centime. Rendez-vous simplement sur Disney + et cliquez sur «Commencer l’essai gratuit» pour devenir membre.

Comment obtenir un essai gratuit de Disney +?

La notation d’un essai Disney + est plus facile que vous ne le pensez, mais elle nécessite que vous saisissiez des informations de facturation valides afin que votre abonnement puisse continuer automatiquement une fois l’essai terminé. Cela signifie que le prix mensuel du service vous sera facturé une fois que cela se produira. Cependant, vous pouvez également choisir d’annuler votre abonnement Disney + à tout moment, y compris avant la fin de l’essai si vous décidez que ce n’est pas le bon choix pour votre famille.

Pour accrocher votre essai gratuit Disney +, rendez-vous simplement sur Disney + et cliquez sur Démarrer l’essai gratuit sur la page d’accueil. L’offre d’essai gratuit n’est valable que sur l’adhésion standard à Disney +; le forfait Disney + qui comprend Hulu et ESPN + n’offre pas d’essai gratuit pour le moment.

Quelle est la durée de l’essai Disney +?

Disney + propose actuellement un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux clients. Cela pourrait ne pas être aussi long que par exemple l’essai gratuit de Netflix de 30 jours, mais Disney + est également un pari beaucoup plus sûr pour les familles ou les ménages avec un amour intense de toutes choses Disney ou Marvel. Disney + comprend une telle sélection d’émissions et de films Disney que vous n’avez pas nécessairement besoin de l’essayer pour savoir ce qui est disponible ou si vous apprécierez le contenu qui s’y trouve. Si vous êtes un fan de Disney, il ne fait aucun doute que ce service est fait pour vous.

Que pouvez-vous regarder avec l’essai Disney +?

Votre essai gratuit de Disney + vous donne un accès complet au service de streaming Disney +, il n’y a donc aucune restriction ou limitation quant à ce que vous pouvez regarder ou comment le compte fonctionne par rapport à lorsque vous êtes un client payant. Une fois que vous avez activé l’essai de 7 jours, vous pouvez commencer à regarder des films comme Black Panther de Marvel, Frozen 2 récemment sorti, ou le film exclusif Stargirl de Disney +, ainsi que des émissions de télévision comme Boy Meets World, The Simpsons et High School Musical: La comédie musicale: La série.

Combien coûte Disney + après l’essai gratuit?

Disney + est l’un des services de streaming les plus abordables à ce jour, ce qui est assez sauvage compte tenu de tout ce qu’il a à offrir déjà après seulement six mois de disponibilité dans certains pays. Avec les conversions de devises, il existe des variations de prix en fonction du pays dans lequel vous vivez (6,99 $ / 5,99 £ / 8,99 $ AU), bien que vous puissiez économiser et réduire le coût mensuel encore plus bas en payant une année complète d’adhésion à la place. Vous pouvez obtenir un aperçu complet des prix mensuels et annuels de Disney + dans votre pays via ce guide Disney +.

Un autre pack de packages Disney + dans les services de streaming Hulu et ESPN + à partir de seulement 12,99 $ par mois. Si vous êtes déjà abonné à l’un de ces services, vous pourriez économiser de l’argent chaque mois en achetant cette offre groupée. La seule mise en garde est qu’il n’offre pas d’essai gratuit comme l’adhésion standard à Disney +.

Comment annuler l’essai gratuit de Disney +?

L’annulation de votre essai Disney + est facile à faire et ne prend qu’une minute ou deux. Sur la page d’accueil de Disney Plus, cliquez simplement sur votre icône d’utilisateur dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Compte. Sous l’en-tête Abonnement sur cette page, vous pouvez cliquer sur les mots «Détails de facturation» pour être guidé vers l’endroit où vous pouvez annuler votre abonnement. Cette page vous permet d’annuler si vous êtes actuellement sur un essai gratuit ou si vous êtes déjà un membre payant, il est donc utile de se rappeler où il se trouve dans tous les cas.

