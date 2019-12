Essai du Nissan Leaf Plus CarPlay 2019

Plus tôt cette année, j'ai passé un certain temps dans une Nissan Altima 2019, à vérifier comment CarPlay s'interface avec le système d'infodivertissement NissanConnect natif, et je suis reparti assez impressionné par la flexibilité et la facilité d'utilisation de NissanConnect et la décision du constructeur automobile de faire ‌CarPlay‌ standard sur toutes les versions.

Cherchant à montrer plus de sa technologie et comment certaines d'entre elles s'intègrent aux iPhones, Nissan m'a récemment demandé de jeter un coup d'œil à la Leaf 2019, en particulier la Leaf Plus, une nouvelle version à gamme étendue pour 2019 du populaire véhicule électrique qui est sur le marché depuis près d'une décennie.



La Leaf de base commence à 30 000 $ avant les crédits d'impôt qui peuvent réduire de 7 500 $ le prix, et elle est livrée avec une batterie de 40 kWh qui offre jusqu'à 150 miles de portée. Il existe trois versions de la Leaf régulière, seul le modèle S d'entrée de gamme ne prenant pas en charge arCarPlay‌. En fait, ce modèle de base est livré avec un écran de base non tactile de 5 pouces pour le système d'infodivertissement, de sorte que la plupart des utilisateurs exigeants en technologie voudront passer au moins à la version SV de deuxième niveau sur la Leaf ordinaire.

Le Leaf Plus commence à 36 550 $ avant les crédits d'impôt et passe à une batterie de 62 kWh qui offre jusqu'à 226 miles d'autonomie. La gamme Plus à gamme étendue est également disponible en trois versions, qui incluent toutes la prise en charge arCarPlay‌ et Android Auto.



Mon véhicule d'essai était le Leaf SL Plus haut de gamme, qui enregistre un PDSF de 42 550 $ avant crédits d'impôt, avec quelques ajouts mineurs comme des tapis de sol et des garde-boue poussant le prix de l'autocollant de mon véhicule à un peu moins de 44 000 $. Pour ceux qui cherchent à réduire chaque dernier kilomètre d'autonomie, il convient de noter que seule la version S la plus basse de la Leaf Plus peut atteindre les 226 milles de la plage nominale, les versions SV et SL chutant un peu à 215 milles en raison de certains de la technologie supplémentaire dans la voiture saper une partie de l'énergie de la batterie.

Tous les modèles Leaf Plus sont livrés avec un écran tactile de 8 pouces très similaire à celui que j'ai connu sur l'Altima, mais avec les boutons matériels situés dans des grappes de chaque côté de l'écran plutôt que dans une bande ci-dessous. L'écran de 8 pouces est très grand pour montrer NissanConnect et ‌CarPlay‌, ce qui permet de frapper facilement les icônes souhaitées à l'écran, tandis que les boutons et boutons matériels vous aident à effectuer quelques tâches courantes plus facilement.

Derrière le volant, il y a un indicateur de vitesse analogique combiné et un affichage d'informations numériques, l'affichage offrant un certain nombre de vues différentes en fonction de vos préférences, y compris des fonctionnalités telles que l'indicateur de vitesse numérique, la boussole et les informations audio actuelles (y compris les informations de piste ‌CarPlay‌).



Surtout, toutes les vues incluent également une lecture numérique du niveau actuel de votre batterie et de la portée estimée, ainsi qu'un wattmètre numérique pour vous aider à comprendre la consommation d'énergie et la régénération en temps réel. L'une des vues personnalisables vous permet également de voir la température de la batterie, car les temps de charge peuvent varier considérablement en fonction de la température de la batterie.

Ma garniture de niveau supérieur est naturellement venue avec toutes les cloches et sifflets techniques, y compris le moniteur de vue panoramique intelligent de Nissan pour une vue à vol d'oiseau de votre véhicule, le régulateur de vitesse intelligent et l'assistance ProPILOT, qui aide non seulement à maintenir automatiquement une distance de suivi sûre, mais maintient également votre voiture centrée dans la voie, même dans les virages.

Moniteur de vue panoramique intelligent

NissanConnect

J'ai couvert NissanConnect et ‌CarPlay‌ dans mon examen de l'Altima plus tôt cette année, et l'expérience sur la Leaf est très similaire. Comme sur l'Altima et la plupart des autres véhicules, l'implémentation LeafCarPlay‌ de la Leaf est câblée, vous devrez donc brancher votre téléphone sur un port USB.



Il y a un seul port USB-A près de la base de la pile centrale, juste à côté du bouton de démarrage, et il y a un compartiment de téléphone pratique situé juste en dessous du port. Malheureusement, c'est le seul port USB inclus sur la Leaf, avec rien dans le compartiment de la console centrale ou pour les passagers arrière.

Un des trois écrans d'accueil NissanConnect personnalisables

De là, c'est une expérience d'infodivertissement relativement traditionnelle. L'écran tactile de 8 pouces est lumineux, avec suffisamment de couleurs pour aider les éléments individuels à l'écran à se démarquer un peu. NissanConnect permet de multiples écrans d'accueil personnalisables avec des raccourcis et des widgets d'information pour des fonctions telles que l'horloge, l'audio et le téléphone. Contrairement à l'Altima que j'ai testé plus tôt, mon testeur Leaf Plus était livré avec une navigation intégrée qui fonctionnait bien comme alternative aux applications de cartographie disponibles via ‌CarPlay‌.

Application audio NissanConnect avec l'icône arCarPlay‌ dans le dock pour un accès facile

‌CarPlay‌

Lorsque vous branchez votre téléphone et activez arCarPlay‌, NissanConnect facilite assez facilement les allers-retours entre les deux systèmes selon les besoins, avec une icône ‌CarPlay‌ dédiée dans le dock au bas des écrans du NissanConnect. Lorsque vous êtes dans arCarPlay‌, vous pouvez utiliser l'icône de l'application Nissan sur l'écran d'accueil ‌CarPlay‌ ou le bouton matériel Home / Menu pratique pour revenir dans Nissan Connect.

Écran d'accueil arCarPlay‌

Lorsqu'il est actif, arCarPlay‌ prend en charge l'intégralité de l'affichage du système d'infodivertissement, et bien que je préfère les systèmes qui offrent au moins une fonction double système minimale avec une bande d'application ou même un petit écran d'informations supplémentaires sur une configuration grand écran, le système Nissan n'est certainement pas '' t mauvais. Les boutons matériels, les commandes au volant et l'affichage des informations du conducteur contribuent à faciliter les interactions avec les systèmes, qu'il s'agisse de se déplacer entre arCarPlay‌ et NissanConnect ou d'ajuster / visualiser les détails de l'un tandis que l'autre est actif sur l'écran principal.

Google Maps dans arCarPlay‌

Caractéristiques EV

En tant que véhicule électrique, la Leaf dispose de nombreuses technologies intégrées pour gérer la batterie et son niveau de charge. La Leaf a une paire de ports de charge situés sous un couvercle sur le centre avant de la voiture. Sur la droite se trouve un port standard qui vous permet de connecter un chargeur de niveau 2 (220-240V) pour une charge normale qui peut vous donner une charge complète en 11-12 heures ou un chargeur de niveau 1 pour une charge de maintien à partir d'une prise standard 110-120V , même si cela prendrait environ deux jours et demi pour charger complètement la batterie de la voiture.

Port de charge rapide CHAdeMO (gauche) et port de charge standard L1 / L2 (droite)

Sur la gauche se trouve un port de charge rapide CHAdeMO qui vous permet d'utiliser des chargeurs plus puissants souvent trouvés dans les bornes de recharge publiques pour recharger à 80% en aussi peu que 45 minutes dans des conditions de température idéales et lorsqu'il est connecté à un chargeur rapide de 100 kW.

Une caractéristique bienvenue de la plupart des véhicules électriques est la possibilité de planifier la charge, permettant aux utilisateurs de profiter de tarifs énergétiques moins chers à certaines heures de la journée si leur service public d'électricité facture des tarifs variables, et le programme peut être géré soit directement dans le véhicule après l'avoir garé. ou depuis votre téléphone.

Contrôle des applications

Avec un véhicule électrique, votre téléphone peut devenir un outil essentiel car vous pouvez faire le plein de votre voiture à la maison ou au travail sans avoir à vous arrêter à une station-service. Votre téléphone vous donne un accès presque instantané aux informations sur le niveau de charge de votre voiture sans avoir à sortir du véhicule, afin que vous puissiez juger quand votre voiture a été complètement chargée ou gérer la charge directement depuis votre téléphone.

Nissan propose une application iOS et Android pour gérer une grande partie de cela à partir de votre téléphone, non seulement pour la gestion de la batterie, mais aussi pour d'autres fonctionnalités comme le démarrage à distance, la recherche de voiture, les rappels de plug-in et le démarrage / arrêt à distance de la climatisation afin que vous puissiez être sûr que votre la voiture est confortable lorsque vous montez à bord. Il y a même une application Apple Watch pour vous permettre d'effectuer la plupart de ces fonctions directement depuis votre poignet.



Malheureusement, l'application a reçu de nombreux commentaires médiocres de la part des utilisateurs, avec de nombreuses plaintes concernant les temps de réponse lents au sein de l'application, des difficultés à se connecter à la voiture, ce qui entraîne parfois l'échec de l'enregistrement des commandes et d'autres problèmes. Nissan met régulièrement à jour l'application avec des corrections de bugs, mais nous espérons qu'un ensemble plus complet est en cours pour améliorer les fonctionnalités.

NissanConnect EV s'intègre également avec Alexa et Google Assistant pour vous permettre de vérifier l'état de la voiture et d'activer des fonctions avec votre voix.

Un ensemble de base de fonctionnalités NissanConnect EV, y compris le démarrage à distance de la charge, la télécommande de la climatisation, et plus encore, est gratuit pour les trois premières années de possession, mais il existe quelques niveaux de mise à niveau payants qui offrent des fonctionnalités supplémentaires sur les modèles Leaf 2018 et 2019. Un niveau Select comprend le verrouillage / déverrouillage à distance, des alertes de maintenance et le support Alexa / Google Assistant et coûte 11,99 $ / mois après un essai de trois ans.

Un niveau Premium ajoute des fonctionnalités comme le klaxon / les feux à distance, l'alerte voiturier, les alertes de couvre-feu et de vitesse, la notification automatique de collision avec les appels d'urgence, les appels d'assistance routière et le localisateur de véhicule volé. Après un essai gratuit de six mois, le niveau Premium est au prix de 8,00 $ / mois et nécessite le niveau Select, donc une fois l'essai triennal Select terminé, vous paierez un total de 19,99 $ / mois pour la suite complète des services NissanConnect .

Emballer

Dans l'ensemble, je reste un fan du système d'infodivertissement NissanConnect et de la combinaison utile de commandes matérielles et logicielles qui facilitent l'interaction avec. Il joue assez bien avec ‌CarPlay‌ sur le grand écran de 8 pouces et la réponse tactile est bonne.

Pour un véhicule électrique où la technologie est un objectif majeur, l'intégration de l'application téléphonique semble avoir vraiment besoin d'être améliorée, y compris les performances de l'application et peut-être des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion du calendrier de charge plutôt que de limiter les commandes de charge à distance au démarrage manuel d'un cycle de charge.

J'aimerais également voir un peu plus de connectivité dans la voiture, comme plus de ports USB ou même une option pour la recharge de téléphones sans fil. Je me rends compte que chaque fonctionnalité d'alimentation électrique a le potentiel d'avoir un impact sur l'autonomie d'un véhicule électrique, et les constructeurs essaient généralement de tirer le dernier kilomètre de leurs batteries, mais de plus en plus de ces fonctionnalités technologiques deviennent un équipement attendu sur les voitures qui peuvent frappé 30 000 $ ou plus comme le Leaf Plus.

Le Leaf s'est avéré être un véhicule électrique populaire, et le fait qu'il soit toujours soutenu par le crédit d'impôt fédéral pour véhicule électrique en fait un véhicule compétitif. La gamme Plus coûte un peu plus cher que la version régulière, mais pousser la gamme au-dessus de 200 miles est une amélioration significative de l'expérience EV et permet aux navetteurs encore plus longs de compter sur elle pendant une journée entière sans avoir à se soucier de manquer de charge et rend les trajets routiers plus longs plus agréables avec moins d’arrêts de charge requis.