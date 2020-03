Essais gratuits pour Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video, HBO et 20 autres services de streaming

Contenu de l’article

En ce qui concerne le choix de vos abonnements de streaming vidéo, vous disposez de nombreuses options. Netflix, Amazon, Hulu et Disney + sont les grands noms, mais qu’en est-il du contenu spécialisé que vous n’avez peut-être pas dérangé jusqu’à ce que vos listes de lecture se tarissent? La télévision britannique, les films d’horreur, les anime, les films classiques et les films indépendants ont tous d’excellentes options en 2020 auxquelles vous pouvez vous abonner. Mais vous ne voulez pas payer comme, dix nouvelles choses que vous ne pouvez pas garder juste pour les essayer, nous avons donc assemblé les politiques d’essai gratuit pour bon nombre de ces services pour que vous puissiez les vérifier (peut-être, euh, avec un nouveau adresse e-mail et carte de crédit différente) tandis que la situation actuelle avec le coronavirus continue de se dérouler. Il y a des tonnes de façons de consommer de nouvelles choses impressionnantes sans payer un centime (au moins, pour une durée limitée), alors passons à notre liste de 25 services et à leurs essais et prix.

Netflix (30 jours gratuits, 9-16 $ / mois)

Netflix offre 30 jours gratuits sur tous ses niveaux, y compris le niveau Premium de 16 $ / mois avec du contenu Ultra HD (4K). Ce niveau permet à jusqu’à 4 appareils de diffuser en même temps, donc si vous êtes juste ici pour l’essai, il est logique de choisir cette option. Netflix vous permettra d’ouvrir un compte d’essai de 30 jours avec toute adresse e-mail précédemment non associée au service.

Amazon Prime Video (essai de 30 jours, 13 $ / mois ou 119 $ / an)

Si vous n’êtes pas membre d’Amazon Prime, le moment est peut-être venu de vous inscrire, ne serait-ce que pour accumuler diverses choses et diffuser Prime Video. Prime Video propose une sélection assez solide d’originaux et de films, mais ils ont également des tonnes de TV et de films disponibles à la location ou à l’achat à la carte, ainsi que des add-ons pour la plupart des grandes chaînes premium comme HBO si vous voulez avoir plus d’une expérience vidéo à guichet unique.

Vous bénéficiez de 30 jours d’accès Prime gratuit, et même les comptes Amazon existants sont éligibles à l’essai gratuit une fois tous les 12 mois s’ils ont eu Prime dans le passé, alors vérifiez et voyez si vous êtes éligible.

Hulu (un mois gratuit, 6-12 $ / mois)

Hulu offre un mois d’essai gratuit et, comme Netflix, vous n’avez besoin que d’une adresse e-mail non associée à Hulu. L’essai d’un mois est disponible pour les niveaux financés par la publicité (6 $ / mois) et sans publicité (12 $ / mois). Hulu a une assez large sélection de films tournants (bien que loin de Netflix) et un accès jour après jour ou semaine après à de nombreuses émissions de télévision et de télévision par câble comme Brooklyn Nine-Nine et Rick & Morty.

Vous pouvez également vous inscrire au service de coupe-cordon de Hulu, Hulu TV, pour un essai d’une semaine. C’est 55 $ / mois par la suite, et comprend Hulu financé par la publicité.

Le forfait Disney + et ESPN + de Hulu est une bonne affaire à 13 $ / mois, mais n’a pas d’option d’essai gratuite.

Disney + (essai de 7 jours, 7 $ / mois)

Disney + n’a pas le meilleur essai gratuit sur le marché, à seulement une semaine, mais c’est sans doute la bibliothèque la plus solide en dehors de Netflix pour la valeur du contenu médian (Marvel, Pixar, Star Wars et tous les films Disney), ce qui rend son prix de 7 $ / mois joli facile à justifier. Vous pouvez également simplement acheter un abonnement annuel pour 70 $ / an, ce qui est une remise assez décente sur le prix mensuel.

HBO Now / Go (7 jours gratuits, 15 $ / mois)

Game of Thrones et toutes les autres séries emblématiques de HBO peuvent être à portée de main avec HBO Now, mais elles ne seront gratuites que pendant 7 jours. Après cela, c’est 15 $ / mois.

Il convient de noter que les abonnés sans fil AT&T Unlimited & More et AT&T Unlimited Elite obtiennent gratuitement HBO Go, qui a le même contenu que Now, juste dans une application et un lecteur Web légèrement différents. Connectez-vous simplement à l’aide de l’option du fournisseur AT&T Wireless dans l’application HBO Go ou sur le site Web HBO Go.

CBS All Access (essai de 7 jours, 6-10 $ / mois)

CBS All Access offre un essai de 7 jours si vous vous inscrivez via le Web ou le mobile, après quoi il facture 6 $ / mois si vous voulez des publicités, 10 $ / mois si vous ne le faites pas. Il convient de noter que cela inclut l’accès non seulement à toutes les émissions de CBS, mais à chaque épisode de Star Trek, y compris les nouvelles séries Discovery et Picard.

YouTube TV (essai de 5 jours, 50 $ / mois)

YouTube TV est l’abonnement à Google Cordcutter qui comprend un tas de chaînes câblées comme ., Cartoon Network, FXX, BBC America, HGTV, et plus encore. Si vous n’avez pas de câble et que vous voulez simplement voir si vous paieriez un mois ou deux pendant que vous êtes coincé à la maison, c’est beaucoup plus pratique que d’obtenir un vrai câble, mais cela coûte moins cher selection de CHAINE. YouTube TV a également une application Android TV, donc si vous avez un SHIELD ou un téléviseur avec Android TV intégré, c’est probablement une option à examiner par rapport à quelque chose comme Hulu TV ou AT&T TVnow. Après l’essai de 5 jours, YouTube TV coûte 50 $ / mois.

YouTube Premium (essai d’un mois, 12 $ / mois)

YouTube Premium est vraiment un excellent service si vous regardez beaucoup de YouTube. Pouvoir reculer sans avoir à appuyer sur ce bouton “sauter l’annonce” à chaque fois que vous démarrez une vidéo (ou pendant les mid-rolls) est une commodité qui s’additionne vraiment si vous consommez beaucoup de contenu sur la plate-forme vidéo UGC de Google. Vous pouvez également regarder des vidéos en arrière-plan sur votre téléphone Android avec le plan premium, ce que je fais fréquemment. Les nouvelles inscriptions bénéficient d’un mois de Premium gratuit, puis passent à 12 $ / mois.

Bien sûr, cela nécessite une adresse Gmail qui n’était pas précédemment associée à YouTube Premium, donc si vous l’avez déjà essayée et annulée, il peut être très difficile d’utiliser une adresse différente et de configurer tous vos abonnements.

AT&T tvNOW (7 jours gratuits, 65-135 $ / mois)

Le service tvNOW d’AT & T est un nouveau venu dans les guerres de coupe de cordes, et à 65 $ / mois à partir, c’est l’un des services les plus chers du marché. Mais c’est en grande partie parce qu’il inclut HBO prêt à l’emploi, alors que la plupart des autres services le proposent comme un module complémentaire.

tvNOW propose un tas de forfaits avec des chaînes thématiques, sportives et en langues étrangères, et les prix peuvent aller jusqu’à 135 $ / mois avant les modules complémentaires. Parce que c’est AT&T, je recommande fortement contre ce service par principe.

Le site Web d’AT & T est horrible

Le flux d’inscription est confus à la limite de l’absurde (AT&T TV et tvNOW sont deux services différents!)

Le HBO “gratuit” n’est disponible que pour certains forfaits sans fil

Je parie que c’est une douleur dans le cul d’annuler

Si vous avez l’un des nouveaux plans Super Unlimited WAT d’AT & T et que vous pouvez faire fonctionner l’avantage HBO gratuit, tvNOW pourrait valoir la peine d’être vérifié, mais personnellement je ne suis même pas prêt à y toucher.

Sling TV (10 $ de rabais sur votre premier mois, 30-45 $ + / mois)

Sling n’est peut-être pas un nom que vous avez entendu depuis un certain temps, mais le service existe toujours et offre l’un des prix les plus convaincants pour le coupe-cordon, tant que les packages de chaînes répondent à vos besoins (et que l’application ne fait pas vous vous arrachez les cheveux).

À 20 $ pour votre premier mois sur le forfait le plus basique (et la promesse de Sling d’une annulation en ligne facile), cela pourrait être une option si vous voulez juste le remplacement de câble le moins cher possible. Le forfait de base comprend des chaînes comme Disney, ESPN, Food Network, Cartoon Network et AMC, il y a donc des choses intéressantes ici.

Criterion Channel (essai de 14 jours, 11 $ / mois)

La Criterion Collection est un ensemble de films sélectionnés par la Criterion Collection (redondant, je sais), un organisme artistique voué à la conservation et à la conservation de films importants, à en juger par ses sélecteurs. Actuellement, cette collection compte plus de 1 000 films, tous diffusés dans la qualité et le format imaginés par leurs créateurs.

Cela inclut des classiques comme 3:10 à Yuma, Adaptation, Chungking Express, Rushmore, Dead Man, Death Race 2000, Godzilla, The Graduate, et bien d’autres encore. C’est une collection vraiment incroyable d’histoire du cinéma, et un endroit que vous pourriez absolument vous perdre pendant des semaines, voire des mois.

Shudder (essai d’un mois avec code, 6 $ / mois)

Shudder est un service de streaming de films d’horreur dédié, et vous pouvez utiliser le code “SHUTIN” pour obtenir un mois gratuit. Sinon, l’essai est limité à 7 jours. Shudder se renouvelle à 6 $ / mois une fois votre essai terminé, ou à 57 $ / an (4,50 $ / mois) si vous annuellement.

Sundance Now (7 jours gratuits, 7 $ / mois)

Si vous vous sentez comme si vous manquiez toutes les grandes sorties de films indépendants dans votre théâtre d’art local, Sundance Now est là pour vous aider. Le service de streaming à la demande de la société derrière le Sundance Film Festival dispose d’une bibliothèque pleine de films et de séries incroyables, nouveaux et anciens, à se perdre. Le service propose un essai d’une semaine, et les abonnements sont de 7 $ par mois par la suite. , avec une option pour un abonnement annuel nettement moins cher, ainsi.

IFC Films Unlimited (essai d’un mois, 6 $ / mois)

IFC Films Unlimited vous offre un accès en streaming à chaque sortie de cinéma IFC le jour de sa sortie, mais vous devez être membre d’Amazon Prime ou propriétaire d’Apple TV pour accéder à celui-ci: il n’est disponible que sur ces deux plateformes de streaming. Après votre essai, vous aurez 6 $ par mois pour conserver l’accès à la bibliothèque, qui se trouve actuellement dans plus de 400 films indépendants. Infos d’inscription ici.

NickHits (7 jours gratuits, 8 $ / mois)

Si vous voulez accéder à un énorme catalogue de contenu Nickelodeon, la seule façon de l’obtenir est NickHits. Cette bibliothèque exclusive à Amazon comprend des émissions telles que Ren & Stimpy, Rocko’s Modern Life, CatDog et The Fairly Oddparents. Vous devrez être un membre Prime pour vous abonner, et vous bénéficierez d’un essai gratuit de 7 jours, après quoi NickHits facture à 8 $ par mois assez raide. Plus d’informations ici.

Motor Trend OnDemand (14 jours gratuits, 5 $ / mois)

J’adore Motor Trend OnDemand, et si vous êtes un amateur de voiture, vous l’aimerez probablement aussi. L’équipe vidéo de Motor Trend propose des émissions vraiment spectaculaires comme Roadkill, Head2Head et Dirt Every Day. Ils ont également les droits sous licence de près de 200 anciens épisodes de Top Gear, ce qui garde mes 5 $ chaque mois dans leur poche. Vous bénéficiez de 14 jours gratuits pour commencer, ce qui est assez décent.

Acorn TV (7 jours gratuits, 6 $ / mois)

Acorn TV diffuse des émissions de tous les pays du Commonwealth, dont le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Des classiques comme Midsomer Murders et des tubes modernes comme Doc Martin sont disponibles pour des heures interminables de binging, ainsi que des tonnes de documentaires fascinants couvrant des sujets allant de l’archéologie à la mode en passant par les voyages. Le service vous donne 7 jours gratuits, et c’est un montant raisonnable de 6 $ par mois après cela, avec une option de réduction annuelle si vous le souhaitez.

Noggin (7 jours gratuits, 8 $ / mois)

Noggin est un service de streaming de Nick, et c’est essentiellement Nick Jr: des tonnes de vidéos pour les jeunes enfants, dont beaucoup sont de nature éducative. Des noms que vous connaissez bien comme Dora l’exploratrice, Blue’s Clues et Peppa Pig sont tous là pour vos enfants, aucun abonnement au câble requis. Vous bénéficiez d’une semaine de service gratuit, après quoi Noggin facture 8 $ par mois.

BritBox (7 jours gratuits, 7 $ / mois)

Britbox contient un raz de marée asbolute de la télévision britannique classique et contemporaine. De Doctor Who, à Prime Suspect, en passant par M. Bean, leur collection est de loin la plus grande concentration de contenu au Royaume-Uni que vous pouvez diffuser aux États-Unis. Bien que l’essai ne dure que 7 jours, lorsque vous obtenez des trucs comme le catalogue complet de Doctor Who et des classiques de la comédie comme Black Adder, la valeur à 7 $ par mois est difficile à discuter.

Philo (7 jours gratuits, 20 $ / mois)

Philo est en concurrence avec Sling, YouTube TV et Hulu TV, avec une sélection des principales chaînes câblées, mais le fait à un prix très attractif. Ses offres incluent AMC, Animal Planet, BBC America, BET, CMT, Comedy Central, Discovery Channel, Food Network, Hallmark Channel, HGTV, History, Investigation Discovery, Lifetime, MTV, Nickelodeon, Oprah Winfrey Network, VH1, etc., etc. vous obtenez de vrais frappeurs lourds dans l’espace du câble pour seulement vingt dollars. Il y a aussi une sélection substantielle à la demande des partenaires de Philo, donc vous n’êtes pas coincé avec seulement la télévision en direct. Leur application Android est également étonnamment bonne. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours.

Crunchyroll (14 jours gratuits, 8 $ / mois)

Aux États-Unis, Crunchyroll est le service de streaming incontournable pour les séries télévisées animées et dramatiques asiatiques, mais comprend également une grande collection de mangas dans le cadre de ses offres. Des noms bien portés comme One Piece, Naruto, Bleach et Attack On Titan fournissent des centaines d’heures de bonté impressionnante d’anime, le tout avec les voix japonaises originales comme le souhaitaient leurs créateurs. Il n’y a pas de plus grande bibliothèque d’anime disponible en Amérique, donc si vous cherchez un endroit pour garer 8 $ par mois pour la bonté japonaise, Crunchyroll est le choix définitif.

IMDB TV (gratuit avec Amazon Prime)

IMDB TV contient des tonnes de grands films et séries télévisées, tous gratuits si vous êtes un membre actif d’Amazon Prime. Des films comme Bladerunner 2049, WarGames et Starsky et Hutch en font une bibliothèque assez convaincante, et des émissions comme Schitt’s Creek valent la peine de passer un dimanche paresseux à plonger.

Pluto TV (gratuit)

Pluton TV contient des tonnes de TV et de films en direct gratuits. Le hic, c’est que ce n’est pas à la demande, c’est comme regarder une émission. Des chaînes câblées comme MTV, Spike, des chaînes de genre personnalisées comme Classic Toons et des réseaux d’information comme Bloomberg TV et . sont tous disponibles. Il n’y a pas de vrai problème ici.

Kanopy (gratuit)

Kanopy est un moyen simple d’accéder gratuitement à la collection vidéo de votre bibliothèque locale; vous n’avez besoin que d’une carte de bibliothèque. Votre bibliothèque locale a probablement plus de vidéos que vous ne le pensez, et probablement beaucoup de contenu documentaire et de films indépendants intéressants dont vous n’avez jamais entendu parler (bien qu’ils contiennent souvent des tonnes de films classiques également). Il n’y a aucun frais, il suffit de mettre les informations de votre carte de bibliothèque et vous êtes prêt à partir.

Hoopla (gratuit)

Si votre bibliothèque n’utilise pas l’application Kanopy répertoriée ci-dessus, vous devriez vérifier et voir si elle est prise en charge sur Hoopla. Hoopla n’est pas seulement de la vidéo, c’est aussi des livres, de la musique, des bandes dessinées, des magazines, etc., mais les films et les vidéos font partie de l’ensemble.