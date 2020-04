Essayer le service de streaming Sling TV n’est presque jamais aussi simple (et gratuit)

Si vous êtes l’un des nombreux à se demander pourquoi vous payez toujours pour le câble alors que les sports en direct sont annulés dans un avenir prévisible, il est temps de penser à essayer le service de streaming en direct de Sling TV. Sling n’offre généralement pas d’essai gratuit qui vous permet de voir de quoi il s’agit sans payer, mais pour une durée limitée, vous pouvez commencer un essai gratuit de 7 jours et découvrir le service par vous-même.

Sling est beaucoup plus abordable que les paquets de câbles traditionnels, et l’essai d’aujourd’hui ne vous oblige même pas à entrer les détails de votre carte de crédit ou les informations de facturation. Vous serez invité à saisir ces informations une fois la période d’essai de 7 jours terminée si vous décidez de maintenir votre adhésion active.

Sweet Streams

Essai gratuit de Sling TV

Rester ce week-end devient un peu plus intéressant avec un essai gratuit de 7 jours du plan de streaming TV en direct Sling Blue. Cela comprend plus de 45 chaînes, plus de 50 000 films et émissions à la demande et un DVR Cloud gratuit. Pas de carte de crédit nécessaire.

Temps limité seulement

Avoir un abonnement Sling est presque essentiel à l’ère de la coupe de cordes. Il est beaucoup plus abordable qu’un paquet de câble traditionnel tout en vous permettant de regarder vos chaînes préférées. Cependant, vous pourrez désormais les regarder sur plus que la télévision de votre salon. Sling a une application qui peut être téléchargée sur divers appareils comme les smartphones, tablettes iOS et Android et certains téléviseurs intelligents.

L’essai gratuit de Sling vous donne un accès complet au plan Sling Blue. Cette option comprend plus de 45 chaînes telles que les chaînes d’information en direct, HGTV et Cartoon Network, ainsi que plus de 50 000 films et émissions de télévision à la demande. Vous pourrez également enregistrer et rejouer des émissions et des films à l’aide du service Cloud DVR qui est inclus pour tous les membres gratuitement. Ce guide répertorie toutes les chaînes de Sling Blue afin que vous puissiez voir à quoi vous aurez accès en tant que membre.

Un autre plan, Sling Orange, comprend l’accès à des chaînes comme Disney Channel, Freeform et ESPN, bien qu’il ne soit disponible que pour son prix mensuel régulier de 30 $ pour le moment. C’est toujours beaucoup plus abordable que d’avoir un abonnement régulier au câble, et c’est également le même coût que Sling Blue une fois l’essai gratuit terminé. S’il y a des chaînes que vous aimez sur les deux plans, vous pouvez marquer Sling Orange + Blue pour 45 $ par mois pour accéder à toutes.