Est-ce le Nokia 5.2?

Le détenteur de la licence de la marque Nokia HMD Global a déjà annoncé un événement à Barcelone dans le cadre des festivités du MWC 2020. Nous nous attendons à voir plusieurs appareils de milieu de gamme lors du lancement, et il semble que l’un d’eux ait peut-être cassé la couverture.

Le pronostiqueur fiable Evan Blass a divulgué un téléphone Nokia sur Twitter (compte privé), vantant apparemment le nom de code Captain America. Découvrez les images ci-dessous.

Blass ajoute que le téléphone pourrait être le Nokia 5.2, affirmant qu’il offre 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le baffle n’a pas beaucoup partagé d’autres détails (par exemple, processeur et batterie), mais les images montrent également un combo quad arrière, un scanner d’empreintes digitales arrière, une encoche en forme de goutte d’eau et le numéro de modèle TA-1234.

Avis sur Nokia 7.2: quand assez bon n’est pas assez bon

Les chiffres de vente de HMD Global pourraient être une goutte d’eau par rapport à Xiaomi et Realme, mais il a réussi à se tailler une niche pour ses téléphones de marque Nokia grâce à un portefeuille…

Sinon, le vétéran dit que le nouveau téléphone sera lancé le 4 mars pour environ 180 $. Si le prix et le nom sont confirmés, ce serait une forte baisse par rapport à son prédécesseur, le Nokia 5.1. Le précédent appareil a été lancé au MWC 2019, avec un prix de 219 euros (~ 253 $). Il est également possible qu’il appartienne à une autre série d’appareils, en raison de la quantité de RAM et de stockage, ainsi que du nombre de caméras.

Le prix apparent de Nokia Captain America semble alors très compétitif pour un appareil avec une configuration de caméra arrière quadruple, mais j’espère que le reste du téléphone est également assez décent. Nous devrons simplement attendre l’événement MWC 2020 de HMD pour obtenir tous les détails officiels.

Que voulez-vous d’un appareil Nokia économique? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires!

Plus d’articles sur les smartphones