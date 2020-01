Est-ce une erreur? Amazon vend une superbe TV Fire Fire 50 ″ 4K pour 249,99 $ en ce moment – .

Amazon est évidemment connu pour offrir des remises importantes sur des produits populaires, mais cette vente que nous venons de rencontrer est si folle que cela pourrait être une erreur. À 350 $, l’Insignia NS-50DF710NA19 50 pouces 4K Ultra HD Fire TV Edition Smart LED TV est déjà un vol, et nous avons vu quelques petites remises ici et là qui font de ce modèle très populaire une valeur encore meilleure. Aujourd’hui, cependant, il est en quelque sorte en vente pour seulement 249,99 $! C’est fou pour tout téléviseur 4K de 50 pouces, sans parler d’un modèle Fire TV Edition avec plus de 5600 notes 5 étoiles. Ne manquez pas cette offre!

Voici plus de la page produit:

Insignia 4K UHD Smart TV – Fire TV Edition offre une qualité d’image 4K Ultra HD réaliste avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives.

Avec l’expérience Fire TV intégrée, profitez de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa, y compris Disney +, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, HBO, SHOWTIME, STARZ, etc.

Fire TV Edition intègre de manière transparente des chaînes de télévision en direct et de diffusion en continu sur un écran d’accueil unifié (antenne HD requise).

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande vocale incluse avec Alexa — plus, lancez des applications, recherchez des titres, écoutez de la musique, changez les entrées, contrôlez les appareils intelligents et bien plus, en utilisant uniquement votre voix.

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 44,4 ”x 26,1” x 3,3 ”, TV avec support: 44,4” x 27,8 ”x 10,4”. Options d’entrée / sortie pour plusieurs appareils: 3 HDMI dont 1 avec ARC, USB, entrée composite, entrée antenne / câble, sortie numérique (optique), sortie audio, Ethernet.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.