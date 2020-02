Est-ce vraiment la nouvelle conception folle de la console PS5 de Sony? – .

La PlayStation 5 est l’un des nouveaux produits les plus attendus de la saison. C’est parce que Sony devrait enfin donner à la PS5 un événement d’annonce approprié dès le mois prochain. Cela devrait inclure une révélation de conception, qui est attendue depuis longtemps étant donné que la conception de la Xbox Series X de Microsoft a été dévoilée il y a plusieurs semaines. Selon les rumeurs, le PlayStation Meeting 2020 aurait initialement eu lieu en février, mais Sony n’a pas encore émis d’invitations officielles. La société s’est retirée du MWC 2020 quelques jours avant que l’événement lui-même ne soit annulé en raison des craintes du coronavirus. Mais alors que nous attendions que Sony annonce enfin les plans de la console, nous sommes tombés sur quelques fuites qui suggèrent que le design de la PS5 pourrait nous avoir regardé en face tout au long.

Tout a commencé il y a plusieurs mois lorsqu’un blogueur intrépide a trouvé l’illustration suivante dans un brevet Sony. À l’époque, nous supposions que nous envisagions peut-être la conception de la PS5:

Source de l’image: Sony via LetsGoDigital

Peu de temps après, plusieurs développeurs qui avaient accès au kit de développement PS5 ont confirmé que l’appareil dans l’illustration était réel. C’est la console du kit de développement PS5, pas la conception finale de la PlayStation 5, ont-ils déclaré. Cela avait un certain sens. Après tout, le matériel de développement ne ressemble généralement pas au produit final. D’un autre côté, Sony a-t-il eu tout le mal de créer ce design particulier uniquement pour un kit de développement? Et cela dérangerait-il de breveter le design juste pour un kit de développement? Nous avons discuté de ces questions et bien plus dans notre couverture PS5 précédente – cela n’a tout simplement pas de sens pour une boîte de développement jetable.

Source de l’image: Twitter

Pourtant, depuis l’arrivée des dernières photos du kit de développement PS5, nous n’avions aucune raison de soupçonner que la console de jeu ressemblerait à la plate-forme de développement. Mais alors, c’est arrivé. Quelqu’un a publié l’image suivante sur Reddit, une photo qui montre la prétendue version japonaise du site PlayStation qui présentait brièvement un élément de menu PS5.

Source de l’image: Imgur

Comme vous pouvez le voir, la console présente un «V» inversé vu sur le kit de développement. L’image est-elle réelle ou est-ce une contrefaçon destinée à attirer l’attention? Après tout, nous avons vu de nombreux faux sur PS5 jusqu’à présent, y compris quelques exemples de faux écrans de démarrage pour la console.

À ce stade, il n’y a aucun moyen de savoir si la fuite est authentique. Mais cela ne change évidemment pas le fait qu’il existe de plus en plus de preuves suggérant que c’est bien à cela que la PS5 de Sony finira par ressembler à ses débuts. Encore une fois, ce ne sera pas exactement la même chose que le kit de développement – mais Sony a mis beaucoup trop d’efforts dans la conception, la construction et la protection de ce nouveau design en V. Il convient également de noter que «V» est le chiffre romain de 5, bien sûr, c’est pourquoi toutes les fuites précédentes montrant le prétendu design de la PlayStation 5 ont beaucoup de sens.

Source de l’image: Sony

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.