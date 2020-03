Et si la PS5 est beaucoup moins chère que ce à quoi nous nous attendions? – .

La Xbox Series X a un avantage sur la PS5 en termes de spécifications, mais la console de Sony pourrait avoir une arme redoutable.

Le prix de la PlayStation 5, souvent selon les rumeurs, devrait être fixé à environ 500 $, pourrait finir par être plus abordable que cela.

Un ancien responsable de la Xbox a déclaré qu’à la lumière de l’annonce du matériel PlayStation de Sony, la PS5 serait «beaucoup» à 399 $.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Microsoft et Sony ont annoncé les détails matériels complets des prochaines consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Sony a en fait organisé un événement PS5 sur YouTube destiné aux développeurs, et donc incroyablement ennuyeux pour la plupart des gens du public. Microsoft a poursuivi sa série de surprises en dévoilant les composants internes de la Xbox Series X avec des détails concrets. Microsoft a facilement remporté le duel de cette semaine avec Sony, car la nouvelle Xbox est plus rapide que la PS5 en termes de performances CPU et GPU, et elle a également un SSD légèrement plus grand. La nouvelle Xbox gagne également en matière de compatibilité descendante et est la seule console des deux à proposer une solution de mise à niveau de stockage soignée. La console de Sony, quant à elle, offrira une expérience SSD plus rapide que la Xbox et la plupart des ordinateurs, mais ce n’est pas sans compromis. Avec tout cela à l’esprit, est-il possible pour la PS5 de battre la Xbox là où cela compte le plus – le prix?

Depuis des mois maintenant, nous entendons toutes sortes de rumeurs concernant le prix final de chaque console. La plupart d’entre eux affirment que la PS5 et la Xbox coûteront 499 $, tandis que d’autres ont déclaré que les consoles pourraient être encore plus chères que cela. Mais à la lumière de l’annonce de cette semaine, est-il possible que la PS5 soit beaucoup plus abordable que nous ne le pensions?

L’ancien directeur principal du marketing des consoles Xbox Albert Penello semble penser que cela pourrait être une possibilité. Il a abordé les spécifications de la PS5 révélées sur Resetera, où il a déclaré que 399 $ était une bonne affaire pour la nouvelle PlayStation (via ScreenRant):

Je pense qu’ils font quelques mouvements très intelligents, en fait. Rappelez-vous, je n’ai jamais pensé que ce serait beaucoup plus que 9Tflops, donc je ne suis pas déçu.

Si cette chose coûte 399 $, je pense que c’est beaucoup.

Bien que la Xbox ait un avantage sur la PS5 en matière de performances théoriques, il est probable que les joueurs ne pourront pas remarquer les différences mineures, car les deux consoles seront nettement plus rapides et plus puissantes que la PS4 Pro et la Xbox One X. Une PS5 à 399 $ pourrait faire des merveilles pour Sony, surtout si la Xbox Series X finit par coûter 449 $ ou 499 $.

Les remarques précédentes de Sony indiquaient que la société cherchait à rendre la console aussi abordable que possible, dans le but de convaincre les propriétaires de PS4 de passer à la PS5 le plus rapidement possible. Un prix de 399 $ pourrait bien faire l’affaire. C’est de la spéculation en ce moment, bien sûr. Même si Penello est un vétéran de la Xbox, il ne peut pas savoir combien coûtera l’une des nouvelles consoles.

Tout cela ayant été dit, la pandémie de coronavirus a sans aucun doute modifié le calendrier de révélation de la PS5 et de la Xbox de manière significative, et cela pourrait entraîner un retard de sortie réel pour les deux consoles. De plus, des ruptures de stock sont attendues pendant la période des fêtes, surtout si l’épidémie de COVID-19 affecte la chaîne d’approvisionnement en Chine.

Source de l’image: Jomic / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.