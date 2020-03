Et si les smartphones n’avaient pas du tout de caméras selfie?

Poste d’opinion par

Oliver Cragg

Woah, attendez. Avant de vous diriger vers les commentaires ci-dessous et de m’appeler un débile, écoutez-moi.

Je sais que c’est une suggestion ridicule. Les caméras selfie ont été un incontournable de la conception de smartphones pendant la meilleure partie de la décennie pour une raison. Le retirer serait comme retirer la batterie, ou l’écran, ou le casque ja… ok, mauvais exemple.

Mon point est, je sais que laisser entendre que l’idée d’abandonner les caméras selfie sera controversé. Des millions de personnes adorent se prendre en photo pour partager sur les réseaux sociaux ou capturer de bons moments avec leurs amis, leur famille et / ou leurs animaux de compagnie. Il ne s’agit pas seulement de perdre la fonctionnalité d’un smartphone, tout est également lié à d’innombrables émotions.

Mais que se passe-t-il s’il y avait un moyen de supprimer les caméras selfie, d’améliorer l’apparence et le fonctionnement de nos téléphones dans l’ensemble et d’améliorer la qualité de nos selfies d’un seul coup? Je pense que c’est possible. Voici comment.

La photographie pliable montre la voie

Pour un peu de contexte, mon cerveau est récemment tombé sur ce train de pensée sauvage assez récemment après avoir passé du temps avec le Huawei Mate XS.

Il y a beaucoup de choses sur le deuxième téléphone pliable de Huawei qui ont déclenché des sonneries d’alarme, notamment cet écran en plastique, le manque d’applications Google et le prix demandé franchement exorbitant de 2499 € (~ 2704 $). Mis à part tout cela, cependant, j’aime vraiment la façon dont Huawei a surmonté les obstacles potentiels à la conception avec la configuration de l’appareil photo du téléphone.

Vous pouvez lire un peu plus à ce sujet dans mes mains, mais pour résumer, la façon dont le téléphone se replie vers l’extérieur pour passer du téléphone à la tablette signifie qu’il n’y a pas besoin d’une caméra frontale. Au lieu de cela, le Mate XS vous permet d’utiliser la suite de caméras arrière de marque Leica, qui se trouve être l’une des meilleures du marché. Le tireur principal RYYB? Le téléobjectif? L’appareil photo ultra-large? Vous pouvez utiliser tous ces éléments pour prendre des selfies tout en utilisant une partie de l’écran plié comme viseur.

Ce n’est pas seulement le pliable de Huawei qui a adopté cette approche des selfies non plus. Le Motorola Razr utilise également la caméra arrière et un écran secondaire plus petit sur le dessus du visage du téléphone à clapet. La caméra est un peu, bien, terrible, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’était pas intelligente en théorie.

Pendant ce temps, le rival Galaxy Z Flip possède une caméra selfie perforée appropriée, mais Samsung vous permet également de prendre des photos en mode à clapet avec le capteur principal. Vous devez utiliser l’adorable petite seconde pour voir ce que vous prenez (consultez la vidéo horodatée ci-dessous pour voir comment cela fonctionne), mais le compromis de tout cela est gênant est une qualité de photo améliorée.

Vous pouvez probablement voir où je vais avec tout cela: pourquoi ne pouvons-nous pas apporter ce design exclusif pliable à un téléphone ordinaire?

Les caméras selfie se sont améliorées de façon exponentielle ces dernières années, mais la grande majorité des OEM se concentrent sur l’avancement de leurs capteurs orientés vers l’arrière. Et je veux dire les capteurs au pluriel, car aucun téléphone n’a une configuration de caméra selfie qui peut rivaliser avec la polyvalence d’une configuration à triple ou quadruple objectif. Vous vous souvenez de la caméra selfie grand angle bien-aimée du Pixel 3? Avec un système de caméra comme le Mate XS jumelé à un écran arrière secondaire plus petit, vous pourriez avoir toute cette bonté grand-angle, mais à une résolution plus élevée et une ouverture et un champ de vision beaucoup plus larges.

Ce n’est pas comme s’il y avait un manque d’espace à l’arrière de nos téléphones non plus. Les capteurs d’empreintes digitales à l’écran et la biométrie de déverrouillage du visage ont laissé toute une partie de l’immobilier arrière avec lequel travailler, alors pourquoi ne pas le remplir avec un mini-écran?

Le meilleur compromis?

Je ne remettrais pas en question le droit de la caméra selfie d’exister de manière isolée, bien sûr. Si cela n’interférait avec rien d’autre, tout cela serait inutile – mais c’est le cas.

Il suffit de regarder n’importe quel smartphone moderne pour voir que la quête des OEM pour éliminer les lunettes du modèle de conception de smartphone en stock a réussi. J’espère que nous pourrons tous convenir que cela a été un net résultat positif. Les téléphones sans lunette sont plus esthétiques et c’est pourquoi nous pouvons maintenant avoir des téléphones avec des écrans massifs comme le Galaxy S20 Ultra ultra-cher qui ont toujours des facteurs de forme relativement minces.

Le problème avec cette croisade anti-lunette a toujours été le jeu de tir selfie. Je ne vais pas récapituler toute la controverse ici, mais à ce jour, toutes les différentes méthodes de maintenance de la caméra selfie tout en supprimant l’espace de la lunette ont présenté des inconvénients notables. L’encoche redoutée et (dans une moindre mesure) les caméras perforées interrompent toutes les deux les magnifiques panneaux d’affichage dynamiques de tous nos smartphones. Pendant ce temps, le pop-up, ou toute autre variation sur la conception de la caméra à selfie mécanisée, vient avec des points d’interrogation sur la fiabilité à long terme.

La solution de nouvelle génération à laquelle nous nous attendons à voir des téléphones à succès dans un proche avenir est la caméra sous-écran, et on ne peut nier que c’est la meilleure à ce jour. La technologie a été évoquée depuis un certain temps maintenant, mais Oppo a été le premier à la montrer en public en 2019. Nous n’avons pas encore vu un téléphone grand public avec une caméra sous-écran, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que Samsung, Nokia, Xiaomi et d’autres lanceront la fête du sous-affichage cette année.

Donc, problème résolu, non? Mon idée de bonkers sur les seconds écrans et les caméras selfies mortes est inutile. Eh bien, oui, mais cela laisse encore nos tireurs selfies loin derrière le matériel de la caméra orientée vers l’arrière. Maintenant, j’ai eu la chance de jouer avec un téléphone qui s’appuie sur un module d’appareil photo polyvalent unique pour tous les besoins de photographie, il est difficile de ne pas le voir comme le meilleur compromis entre qualité et fonctionnalité.

Peut-être que laisser tomber les caméras selfie n’est pas une idée si folle après tout?

Cela dit, cette approche soulève des préoccupations assez évidentes. En discutant de l’idée avec un collègue, ils ont noté que l’ajout d’un deuxième écran comme viseur serait un cas de sur-ingénierie, et c’est vrai. Gifler un autre écran à l’arrière d’un téléphone peut sembler très stupide s’il est mal appliqué.

Cela pourrait également entraîner des hausses de prix et dans un monde où la version la moins chère du porte-étendard d’Android est un dollar timide de 1000 $, ce qui serait difficile à supporter pour ce que beaucoup pourraient considérer comme une version secondaire plutôt qu’une mise à niveau. Ajoutez plus de soucis de durabilité en cas de chute ou de rayures accidentelles et les raisons de ne pas commencer à s’accumuler.

Mais si, comme moi, vous salivez un peu à l’idée de téléphones avec de grands écrans sans interruption et sans lunette et avec une configuration selfie qui offre la polyvalence et la qualité du matériel de base de la caméra, alors peut-être que tout cela n’est pas si fou après tout?

Qu’est-ce que tu penses? Ai-je perdu l’intrigue? Frappez le sondage ci-dessous et dites-moi dans les commentaires.

