ET2 IQ Friends of HUE Review: Cette lumière est à quoi ressemble l’avenir

De nombreux luminaires sur le marché suivent des principes de conception similaires. Bien qu’il existe une multitude de styles et de couleurs pour s’adapter à chaque maison, la plupart des luminaires s’appuient sur des ampoules traditionnelles pour fournir de la lumière, ce qui signifie qu’ils se ressemblent incroyablement les uns les autres à la fin de la journée. Mais que se passe-t-il si un luminaire ne dépend pas d’une ampoule traditionnelle à visser? Et si la lumière était intégrée au luminaire lui-même?

La dernière gamme de luminaires intelligents d’ET2 intègre les diodes électroluminescentes (LED) directement dans la carte de circuits imprimés (PCB) à l’intérieur du luminaire, donnant à ET2 des conceptions nettement plus élégantes et sans soudure que la plupart des autres luminaires. En plus d’un langage de conception supérieur, ET2 intègre un composant Philips Hue directement dans ces lumières, les faisant ainsi partie de l’écosystème Friends of Hue et prouvant que la beauté et le cerveau peuvent venir dans le même package.

ET2 et Maxim Lighting vendent des centaines de styles et de couleurs différents de luminaires, mais cette revue se concentre sur la ligne IQ, qui se compose de trois styles de luminaires. Cette critique concerne le montage encastré, qui est le modèle E31252-BBK. ET2 vend également une version suspendue avec un diamètre identique de 17,75 pouces (modèle 31254, 526 $ sur Amazon), ainsi qu’une version plus grande avec un diamètre de 23,5 pouces (modèle 31256, 628 $ sur Amazon).

La première chose que vous remarquez en entrant dans la pièce

ET2 IQ

Conclusion: La gamme IQ d’ET2 est incroyable dans n’importe quelle pièce, et un choix de montage encastré ou suspendu permet une polyvalence pour plusieurs hauteurs de plafond différentes. Une LED intégrée au PCB signifie que ce luminaire est aussi simple que possible, et une cote de 30 000 heures signifie que vous n’auriez probablement jamais à remplacer aucun composant sur ces lumières, de toute façon. Mais c’est l’intégration dans la famille Philips Hue qui fait de cette lampe un mélange vraiment brillant de design parfait et de fonction idéale.

Avantages

Design magnifique avec des matériaux de haute qualité

L’intégration de Philips Hue en fait un parfait compagnon de maison intelligente

Composants de haute qualité qui dureront des années

Deux fois plus brillante qu’une ampoule équivalente à 100W, mais peut diminuer aussi bas qu’une bougie

Les inconvénients

Besoin d’un pont Hue (pas de connectivité Bluetooth)

Cher

Impossible de changer l’ampoule si elle meurt

Gradable uniquement via Philips Hue

Catégorie

ET2 IQ

Type de lumière

PCB intégré LED

Couleurs claires

Des millions

Puissance

40

Durée de vie nominale de l’ampoule

30 000 heures

Lumens évalués

2800

Largeur

17,75 pouces

la taille

5,25 pouces

Longueur

17,75 pouces

Poids

5,72 lb

terminer

Noir brossé

Matériaux

Aluminium, Acier, Acrylique

Connectivité

Pont Philips Hue, Zigbee

Prise en charge de Virtual Assistant

Assistant Google, Alexa, Siri

Style magnifique et minimaliste

Une grande partie du portefeuille de produits d’ET2 se concentre sur une esthétique moderne du minimalisme et de la beauté élémentaire. Grâce à un concept génial d’intégrer l’éclairage directement dans la carte PCB à l’intérieur de la lumière, ET2 peut créer plus de designs organiques que ce qui serait possible avec une ampoule à visser traditionnelle. Certains produits ET2 reflètent cela dans des conceptions fantaisistes et fluides, mais l’ET2 IQ utilise le concept de conception intégré pour créer l’un des luminaires les plus minimalistes que j’ai jamais vus.

À première vue, vous ne sauriez pas qu’il n’y avait pas d’ampoule cachée à l’intérieur. La forme ronde et élégante est juxtaposée par la surface extérieure en métal brossé rugueux, qui s’enroule dans l’intérieur blanc froid et lisse. Là où vous vous attendriez à une ampoule, il n’y a qu’un vaste espace vide qui attire l’attention de vos yeux. C’est une qualité d’ouverture que la plupart des luminaires ne pouvaient tout simplement pas créer en raison de leur dépendance à l’égard d’une ampoule.

La lumière vient en fait de l’intérieur de la partie la plus intérieure du luminaire et est cachée derrière l’intérieur blanc opaque. Le matériau blanc fonctionne pour refléter les LED intégrées et apporter un niveau d’éclairage incroyable pouvant atteindre 2800 lumens. À titre de comparaison, l’ampoule à visser LED équivalente moyenne de 100 watts a une luminosité d’environ 1500 lumens. Quand j’allume ce truc le soir, ma salle à manger est lumineuse. Genre, très brillant.

L’intérieur blanc opaque et la forme circulaire de l’ET2 IQ fonctionnent pour diffuser uniformément la lumière dans toute la pièce, donc il n’y a pas de zones sombres ou de coins évidents à trouver. Il empêche également la lumière de créer des ombres dures la nuit, ce que j’ai trouvé plutôt beau. La lumière peut également être atténuée lorsqu’elle est connectée à un pont Philips Hue, jusqu’à un niveau de luminosité magnifique aux chandelles. Ma femme et moi avons dû fêter notre anniversaire à la maison cette année, et nous étions reconnaissants pour le cadre éclairé de manière romantique que cette lumière a aidé à créer!

Installation facile

L’emballage d’ET2 pour la lumière IQ est parfaitement réalisé. Tout était bien rembourré et recouvert pour éviter qu’il ne se casse ou se bosselle, et la conception du produit signifie qu’il n’y a vraiment rien à casser dans l’expédition, de toute façon. Lorsque j’ai sorti le QI de la boîte pour la première fois, j’ai été surpris de voir à quel point il était léger. À 5,72 lb, l’IQ est probablement le luminaire le plus léger que j’aie jamais installé.

Le support inclus dans ce paquet était un montage encastré, mais ET2 a également des options pour suspendre les conceptions de pendentif. J’ai trouvé le design encastré difficile à installer par moi-même et j’avais besoin de quelqu’un d’autre pour le maintenir pendant que je le visais dans le luminaire IQ. En dehors de cela, l’installation est un jeu d’enfant. Il n’y a que deux fils et une terre à brancher, et vous avez terminé. Il suffit d’un tournevis cruciforme pour installer le tout, et tous les accessoires de câblage sont inclus. Il comprend même une paire de gants en tissu pour garder les empreintes digitales à l’intérieur!

Connecté et entièrement intégré

Bien que la cote de 30 000 heures des LED intégrées ne ressemble pas beaucoup, il est important de prendre en compte quelques facteurs. La plupart des ampoules LED ont une durée de vie similaire, mais beaucoup d’entre elles ne respectent jamais les heures nominales en raison de l’alimentation électrique intégrée à la base. L’intégration des LED directement dans les circuits imprimés à l’intérieur du luminaire élimine deux composants critiques de la panne; cette alimentation individuelle pour la lumière elle-même et le point de connexion des ampoules à visser traditionnelles.

En un mot, la durée de vie de 30 000 heures est beaucoup plus susceptible d’être atteinte par la conception intégrée d’ET2 que si l’IQ utilisait des ampoules traditionnelles. Cela signifie également que ET2 peut concevoir un luminaire beaucoup plus élégant que celui qui repose sur le vissage des ampoules dans les douilles, comme précédemment couvert.

En tant que partenaire du programme Friends of Hue, la fonctionnalité ET2 IQ intègre la fonctionnalité Philips Hue. Les personnes disposant d’un pont Philips Hue peuvent facilement se connecter à l’ET2 IQ à partir de l’application Philips Hue, et il peut facilement être ajouté à votre configuration de maison intelligente existante via Google Home ou Amazon Alexa.

Pour cet examen, j’ai installé l’ET2 IQ à la place de la lumière de ma salle à manger existante, qui était connectée à un seul interrupteur d’éclairage. Il s’agit de la seule configuration prise en charge, car le gradateur à l’intérieur de l’ET2 IQ est entièrement contrôlé par le moteur d’éclairage Philips Hue. C’est un peu décevant pour tous ceux qui pourraient préférer un gradateur physique, et cela signifie également que la seule façon de réduire la lumière est via Philips Hue.

Il est probable que toute personne qui achète cette lumière possède déjà un écosystème Philips Hue ou est prête à investir dans celui-ci, ce n’est donc pas un problème énorme, mais cela présente une lacune dans la conception. Il n’y a pas non plus de prise en charge Bluetooth comme certaines autres ampoules Philips Hue, ce qui signifie que vous devrez avoir un pont Philips Hue afin de profiter pleinement de cet appareil. Sinon, c’est une simple lumière allumée / éteinte qui est toujours à la luminosité maximale.

L’un des nombreux avantages de l’écosystème Philips Hue est le contrôle incroyable et la compatibilité avec pratiquement tous les autres produits de maison intelligente sur le marché. Comme il s’agit d’un réseau de LED aux couleurs changeantes, vous pouvez rendre la lumière de la couleur de votre choix, et il prend même en charge les scènes et les programmes avancés de la pièce qui peuvent être trouvés dans l’application Philips Hue.

Vous voulez qu’il change de couleur au coucher du soleil pour rendre votre maison plus chaleureuse et plus accueillante la nuit? Que diriez-vous de synchroniser les couleurs avec votre téléviseur via la boîte de synchronisation HDMI Philips Hue Play? Ce qui pourrait être compliqué dans d’autres écosystèmes de maison intelligente est facile avec Philips Hue, et c’est en partie pourquoi l’intégration de Hue dans l’ET2 IQ est si importante.

Conclusion

Les luminaires sont de toutes sortes de formes, tailles et prix, mais la plupart des options que vous trouverez dans votre quincaillerie locale ne sont pas aussi élégantes ou magnifiques que l’ET2 IQ. Avec un langage de conception incroyablement minimaliste, un réseau de LED intégré simple et une brillante intégration Philips Hue, l’ET2 IQ est un luminaire impressionnant.

Son design discret devient un point focal dans n’importe quelle pièce, mais son look élégant et simple se mélange facilement avec la plupart des designs modernes. Il arbore également une gamme incroyable de luminosité, du double d’une ampoule équivalente ordinaire de 100 W jusqu’à un cadre romantique sombre et aux chandelles. Il est dommage que vous ayez besoin d’une ampoule Philips Hue pour faire plus que simplement l’allumer et l’éteindre, mais il est probable que vous l’ayez déjà ou que vous ayez peu de problèmes à acheter une petite boîte de 60 $ pour profiter pleinement de votre luminaire de 600 $.

4.5

sur 5

Un look magnifique, un design intelligent

ET2 IQ

Brillance dans l’éclairage

La gamme de lampes IQ ET2 offre une gamme incroyable de fonctions et de luminosité, avec des options de montage encastré ou suspendu. Associez-le à un pont Philips Hue pour en tirer le meilleur parti.

