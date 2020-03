Étirements quotidiens que vous devriez pratiquer lorsque vous travaillez à domicile

Source: Pixabay

Le travail à distance devient de plus en plus populaire de nos jours, que ce soit par choix ou non. Mais lorsque vous travaillez à domicile, vous pouvez vous retrouver assis (ou debout) à votre poste de travail toute la journée. Il est important de se rappeler d’étirer vos articulations et vos muscles de temps en temps pour éviter des crampes, des courbatures et des douleurs plus tard. Voici quelques tronçons que vous pouvez faire à la maison, car tout ce dont vous avez besoin est un mur ou une chaise.

Bien que chez iMore, nous ayons tous beaucoup d’expérience de travail à domicile, nous ne sommes pas médecins. Si vous ressentez un niveau quelconque de douleur ou d’inconfort chronique, nous vous recommandons fortement de parler à votre médecin avant de faire des étirements à domicile pour vous assurer qu’ils vous conviennent.

Ouvre-hanches

Si vous n’avez pas de bureau debout pour travailler, cela signifie que vous êtes assis la majeure partie de la journée pendant que vous travaillez. Il en résulte des hanches serrées et le bas du dos. Le stretch Hip Opener peut s’ouvrir pour le confort.

Pour faire l’ouvre-hanche, asseyez-vous simplement sur le bord de votre chaise avec les deux pieds écartés à la largeur des hanches et directement sous vos genoux. Croisez une cheville sur le genou opposé, puis étirez-vous vers l’avant, mais doucement – n’en faites pas trop!

Pli vers l’avant

Si vous avez eu une longue journée, même à la maison, ce tronçon peut vous aider à vous détendre et à vous calmer. Il aide également à ouvrir le bas de votre dos, et tout ce dont vous avez besoin est une chaise.

Pour le pli avant, commencez simplement par vous tenir debout avec une chaise devant vous. Ensuite, placez vos coudes dans vos mains, puis reposez vos bras sur le dos de la chaise ou sur le siège – vous pouvez plier les genoux si nécessaire.

Libération du bas du dos

Assis sur une chaise va provoquer des tensions dans le bas du dos. Heureusement, l’étirement Low Back Release est facile à faire et vous n’avez même pas besoin de quitter votre chaise.

Avec le dossier à dossier bas, asseyez-vous simplement sur le côté dans votre fauteuil préféré. Avec le bras le plus proche, tenez le dossier de la chaise. Tournez ensuite doucement l’avant de votre corps vers le dossier de la chaise que vous tenez avec votre bras. Avec votre autre bras, essayez d’atteindre votre genou opposé ou plus loin.

Libération d’épaule

Si vous êtes comme moi et que vous tapez sur un clavier pendant plusieurs heures par jour, ils seront forcément serrés (surtout si vous vous affalez!). La libération d’épaule vous aide à détendre vos épaules.

Tout d’abord, tenez-vous près d’un mur avec une épaule à côté. Étendez ce bras vers le haut, la paume tournée vers le mur. Déplacez lentement ce bras derrière vous, semblable au mouvement d’une horloge allant de 12 à six. Une fois que vous avez terminé, tournez-le et répétez-le avec votre autre bras.

Chien à moitié descendant

Celui-ci provient d’une pose de yoga, mais c’est maintenant un bon étirement complet et polyvalent qui fonctionne particulièrement bien pour vos ischio-jambiers. Et tout ce dont vous avez besoin est une chaise, aucun tapis de yoga requis!

Tenez-vous face au dossier de votre chaise préférée, puis placez vos mains sur le dossier de la chaise. Faites quelques pas en arrière, aussi loin que possible (rappelez-vous, n’en faites pas trop) et essayez de garder vos bras et vos jambes tendus tout en étirant votre colonne vertébrale.

Épaules ouvertes

J’ai tendance à me laisser aller à ma chaise, malheureusement, et je suis sûr que je ne suis pas seul. Heureusement, cet étirement aide à ouvrir votre poitrine et vos épaules pour compenser votre affaissement. Un autre avantage est qu’il aide à faire de la place pour que plus d’air pénètre dans vos poumons, soi-disant.

Pour ce faire, filez jusqu’au bord de votre chaise et asseyez-vous droit. Laissez tomber un bras sur le côté en étant assis droit, puis soulevez ce bras au-dessus de votre tête en vous penchant du côté opposé. Changez de côté et répétez l’étirement. Après cela, étirez les deux bras derrière vous et tenez les bords extérieurs du dossier tout en poussant votre poitrine. Peasy facile!

Libération du poignet et de l’épaule

Celui-ci est simple et probablement celui que vous avez déjà fait. Lorsque vous tapez sur un clavier et cliquez avec une souris, vos muscles se resserrent. Ces deux sont faciles à faire et vous n’avez besoin de rien de plus que vos propres membres!

Pour vos poignets: étendez votre bras avec la paume vers le haut, puis tirez doucement vos doigts vers le bas et le dos avec votre autre main. Changez de main et répétez. Pour les épaules: étirez les deux bras droit devant vous et entrelacez vos doigts, puis tournez vos mains pour que les paumes soient tournées vers l’extérieur. Levez vos bras au-dessus de votre tête, doucement et étirez-vous.

Applications d’entraînement simples

Parfois, les étirements ne suffiront pas. Si vous voulez en faire plus, vous devriez vous pencher sur l’une de ces séances d’entraînement simples de 7 minutes, ou quelque chose de similaire. Ce sont des séances d’entraînement rapides que vous pouvez faire à la maison, sans beaucoup d’autre équipement. Voici quelques-uns de nos favoris.

Un entraînement de l’enfer

CAROTTE Fit

CARROT Fit comprend l’IA snarky, CARROT, et il vous donnera les commandes, un sac de viande! Si vous aimez l’humour sournois, CARROT Fit est parfait. Fixez votre objectif, faites l’exercice, montez de niveau et gagnez des récompenses de CARROT lui-même.

Simplement fais-le

Nike Training Club

L’application Nike Training Club a une tonne de routines d’entraînement différentes à suivre, et elles varient toutes de 15 à 45 minutes. Cela signifie qu’il y a quelque chose pour le niveau de forme physique de chacun, et vous pouvez choisir parmi la force, l’endurance, la mobilité et les séances de yoga.

Vous avez 7 minutes? Exercice!

J&J Official 7 Minute Workout

Vous avez sept minutes à perdre? Ensuite, cette application entièrement gratuite est faite pour vous. Il existe 22 entraînements prédéfinis avec une intensité et une durée variables, vous pouvez donc en choisir un qui correspond le mieux à votre niveau de compétence. Si vous voulez faire plus de sept minutes, ils peuvent aller jusqu’à 32 minutes si vous le souhaitez. Il existe également des didacticiels vidéo pour vous aider.

N’oubliez pas de faire une pause et de vous étirer

Si vous commencez tout juste à travailler à domicile récemment, cela peut être quelque chose que vous avez toujours voulu, ou quelque chose qui prendra un certain temps pour s’y habituer. Nous avons quelques conseils sur la façon de maintenir votre bien-être mental tout en travaillant à domicile, alors ne manquez pas cela aussi. Et n’oubliez pas, n’oubliez pas de faire une pause et de vous étirer de temps en temps!

