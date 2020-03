Étudier les réclamations à l’aide de CarPlay en conduisant est plus dangereux que d’envoyer des SMS

Une nouvelle étude menée par l’Académie de conduite et l’organisme de bienfaisance indépendant britannique pour la sécurité routière IAM RoadSmart suggère que l’utilisation d’Apple CarPlay pendant la conduite est plus dangereuse que d’envoyer des SMS ou de tenir un téléphone pour converser.

Les conducteurs ont réagi 36% plus lentement lors de l’utilisation de la fonction vocale de «CarPlay» et 57% plus lentement lors de l’utilisation de la fonctionnalité tactile de «CarPlay». Comparativement, les SMS ont entraîné des temps de réponse 35% plus lents et l’utilisation d’un téléphone portable a entraîné des temps de réponse 46% plus lents.

L’étude a révélé que l’utilisation de arCarPlay‌ ou d’Android Auto avec le contrôle tactile faisait que les conducteurs avaient du mal à contrôler la position du véhicule sur la voie et à maintenir une vitesse et une avance constantes par rapport au véhicule situé devant. Certaines des autres conclusions de l’étude:

Les participants n’ont pas réagi aussi souvent à un stimulus sur la route à suivre lorsqu’ils se sont engagés avec Android Auto ou Apple arCarPlay‌ – avec des temps de réaction plus de 50% plus lents

Le temps de réaction à un stimulus sur la route à venir était plus élevé lors de la sélection de musique via Spotify tout en utilisant Android Auto et Apple AppleCarPlay‌

L’impact sur le temps de réaction lors de l’utilisation de la commande tactile (plutôt que de la commande vocale) était pire que l’envoi de SMS en conduisant

L’utilisation de l’un ou l’autre système via la commande tactile a obligé les conducteurs à quitter la route des yeux pendant plus longtemps que les directives recommandées par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration)

Les participants ont sous-estimé jusqu’à 5 secondes le temps qu’ils pensaient avoir passé à détourner le regard de la route lorsqu’ils s’engageaient avec Android Auto et Apple ‌CarPlay‌ via le contrôle tactile.

Il convient de noter que ce test ‌CarPlay‌ n’a impliqué que 20 participants, avec 20 autres participants utilisant Android Auto, qui est un petit groupe de test et peut ne pas être représentatif des expériences d’utilisation de tous les propriétaires de arCarPlay‌.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure les participants connaissaient l’interface arCarPlay‌ avant de commencer le test ou s’ils l’avaient utilisée avant le test, mais IAM RoadSmart dit qu’il y avait un “processus de familiarisation complet”.

Le test consistait à demander aux participants d’effectuer trois trajets sur le même itinéraire de test simulé: un lecteur de contrôle, un lecteur à commande vocale (interagissant avec ‌CarPlay‌ via des commandes vocales) et un lecteur tactile (à l’aide des commandes tactiles de arCarPlay‌ uniquement).

L’itinéraire comprenait deux tâches liées à la musique pour accéder à la musique sur Spotify et la radio BBC tout en suivant derrière une voiture (2,4 miles), deux tâches de navigation vers un restaurant ou une station-service dans une simulation de trafic autoroutier erratique (5,6 miles) et un chiffre huit boucles faites en lisant des textes et en faisant un appel (deux miles).

Chaque participant a été invité à réagir en faisant clignoter ses lumières lorsqu’une barre rouge est apparue sur l’écran, ce qui a été fait pour mesurer le temps de réaction à un événement externe. Ces clignotements de lumière rouge sont apparus à quatre reprises pendant le trajet lorsque le conducteur était engagé avec ‌CarPlay‌.

Les performances de conduite ont été mesurées par le temps de réaction à la barre rouge, des mesures de comportement telles que la vitesse, la position sur la voie et la progression, le comportement du regard et les performances autodéclarées.

Compte tenu des résultats de l’étude, IAM RoadSmart appelle l’industrie et le gouvernement à «tester et approuver ouvertement» «CarPlay» et Android Auto pour développer «des normes cohérentes qui aident véritablement à minimiser la distraction du conducteur». L’étude complète sur la distraction au volant menée par IAM RoadSmart peut être consultée sur le site Web de l’entreprise [PDF].

.