Eufy RoboVac 15C Max contre iRobot Roomba 675: lequel acheter?

Puissant et polyvalent

Eufy RoboVac 15C Max

Reconnaissance de la marque

iRobot Roomba 675

L’Eufy RoboVac 15C Max offre des performances puissantes, une excellente autonomie de batterie et fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa. Il dispose également d’un système de nettoyage avancé à trois brosses pour garantir que toute la saleté et les débris sont ramassés lors du nettoyage. Sa grande poubelle de 0,6 L vous évite de devoir la vider toutes les quelques minutes.

260 $ chez Eufy

Avantages

Longue durée de vie de la batterie

Puissance d’aspiration puissante

Fonctionne avec Alexa et Google Assistant

Application facile à utiliser

Relativement silencieux

L’iRobot Roomba 675 n’a pas la puissance d’aspiration ou la capacité du RoboVac 15C, mais il offre toujours la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa. De plus, il a la reconnaissance du nom de marque que certains pourraient apprécier et une excellente autonomie de la batterie.

299 $ chez Roomba

Avantages

Fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa

Bonne autonomie de la batterie

Système de nettoyage en trois étapes

Les inconvénients

Plus petite capacité

Puissance d’aspiration plus faible

Aucun plan d’étage

Vous pouvez immédiatement supposer que l’iRobot Roomba 675 est le meilleur choix en raison de la reconnaissance de sa marque, mais en fin de compte, le RoboVac 15C Max offre une bien meilleure puissance d’aspiration, une plus longue durée de vie de la batterie et une plus grande capacité – le tout pour un prix similaire, sinon inférieur. Ajoutez-y le fait qu’il offre les mêmes fonctionnalités intelligentes, comme la compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant, et l’acheter sur le Roomba est une évidence.

La performance est la clé

Source: Anker

iRobot a longtemps construit le nom Roomba comme étant presque synonyme de l’aspirateur robotique – mais ce n’est pas le seul joueur du jeu. D’autres sociétés, comme Anker’s Eufy, se sont ralliées à l’idée et construisent désormais des produits sans doute meilleurs à des prix inférieurs. Cela ne veut pas dire que le Roomba 675 est un mauvais achat – juste qu’il est sérieusement menacé par la concurrence. Voici tout ce que vous devez savoir.

Eufy RoboVac 15C Max

iRobot Roomba 675

Puissance d’aspiration nominale

2,000Pa

600 Pa

Durée de vie maximum d’une pile

100 minutes

90 minutes

Dimensions

12,8 x 12,8 x 2,85 pouces

13,4 x 13,4 x 3,5 pouces

Taille du bac

0,6 L

0,3 L

La navigation

Rebondir

Rebondir

Support de l’assistant numérique

Assistant Google, Amazon Alexa

Assistant Google, Amazon Alexa

Il serait facile de supposer que la puissance d’aspiration est la seule chose à considérer lors de l’achat d’un aspirateur de toute sorte, mais en ce qui concerne les aspirateurs robotiques, il y a en fait beaucoup d’autres considérations à prendre en compte. L’iRobot Roomba 675 et l’Eufy RoboVac 15C Max sont généralement proposés dans la gamme de prix de 260 $, bien que le RoboVac soit en vente pour une durée limitée. Il s’avère que malgré le prix généralement uniforme, ils offrent des performances, des fonctionnalités et bien plus encore très différentes.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que l’aspiration n’est pas importante. Après tout, c’est la puissance d’aspiration qui dicte essentiellement à quel point l’aspirateur peut aspirer la saleté et la poussière de votre maison lorsqu’il se déplace dans une pièce. La puissance d’aspiration est mesurée en pascals, abrégé en Pa. La définition d’un pascal peut devenir un peu compliquée, mais l’essentiel est que plus le nombre est élevé, plus vous obtiendrez de puissance d’aspiration. L’iRobot Roomba 675 offre 600 Pa, ce qui n’est pas mal. Cela dit, l’Eufy RoboVac 15C Max augmente sérieusement les choses jusqu’à un impressionnant 2000 Pa – donc vous obtenez plus du triple de la puissance d’aspiration dans un vide qui est essentiellement le même prix.

Les dimensions des aspirateurs peuvent également avoir un impact – en particulier lorsqu’il s’agit de pouvoir nettoyer sous les meubles et d’éviter de rester coincé sous des meubles bas au sol. Le RoboVac 15C Max ne mesure que 2,85 pouces de hauteur, ce qui est un peu plus mince que le Roomba 675 de 3,5 pouces.

Ces deux aspirateurs offrent un système de nettoyage en trois étapes qui vise à desserrer et à enlever la saleté du tapis et des autres planchers. Ils sont tous deux parfaitement capables de nettoyer à la fois les tapis et les sols durs, mais combinés à la puissance d’aspiration améliorée, le RoboVac 15C Max est probablement meilleur pour nettoyer les choses difficiles à soulever comme les poils d’animaux. Aucun des deux aspirateurs n’offre de fonctionnalités de cartographie plus avancées proposées par des aspirateurs plus chers, alors ne vous attendez pas à pouvoir faire des choses comme le nettoyage des taches – mais Eufy et iRobot fabriquent des aspirateurs plus chers qui offrent ces fonctionnalités.

Garder les choses tranquilles

Source: Anker

Les performances n’équivalent pas toujours à plus de bruit. Selon Eufy, le vide fonctionne à un niveau de bruit de 55 dB, ce qui correspond à peu près au même niveau de bruit qu’un four à micro-ondes. Selon Smart Robot Reviews, le Roomba 675 fonctionne à 62 dB – ce qui n’est pas beaucoup plus fort, mais c’est plus fort. Si le volume est important pour vous, vous voudrez obtenir le RoboVac 15C Max.

Bien sûr, la durée de vie de la batterie est également importante à noter. L’iRobot Roomba 675 a une autonomie impressionnante de 90 minutes, ce qui devrait être plus que suffisant pour nettoyer toute petite ou moyenne maison. L’Eufy RoboVac 15C Max accélère les choses jusqu’à 100 minutes encore meilleures. Bien sûr, la durée de vie de la batterie est assez similaire à celle où vous ne devriez pas prendre votre décision d’achat en fonction de cela, mais une durée de vie de la batterie plus longue est toujours meilleure.

Beaucoup voudront que leur aspirateur robotique s’intègre au reste de leur maison intelligente, et heureusement, les deux appareils le font relativement bien. Ils prennent tous les deux en charge Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui signifie que vous pourrez utiliser votre voix pour lancer le nettoyage et dire à l’aspirateur de retourner à son chargeur. C’est une touche pratique – et signifie que vous n’aurez pas à utiliser votre téléphone pour contrôler les aspirateurs si vous ne le souhaitez pas. D’autres fonctionnalités intelligentes incluent la possibilité de planifier le nettoyage et la possibilité de contrôler l’aspirateur via l’application qui l’accompagne. Ces deux aspirateurs offrent ces deux fonctionnalités.

Le RoboVac 15C Max est tout simplement le meilleur appareil

Il n’y a vraiment pas deux façons à ce sujet. L’iRobot Roomba 675 est un aspirateur solide – mais l’Eufy RoboVac 15C Max est tout simplement meilleur dans presque tous les sens. Il a une meilleure autonomie, est plus puissant et se vend normalement à un prix similaire. Il offre même la même intégration de maison intelligente, ce qui signifie que vous pouvez connecter l’aspirateur à votre assistant numérique préféré, sauf s’il s’agit de Siri. Bien qu’il soit normalement à prix similaire, pendant un temps limité, l’aspirateur sera également disponible à un prix beaucoup plus bas – jusqu’au 5 avril, vous pourrez l’obtenir pour 50 $ de réduction sur Eufy, tant que vous utilisez le code promo WS15CMAX à la caisse.

Eufy propose également d’autres aspirateurs robotiques qui pourraient vous être utiles. Par exemple, si vous n’avez pas besoin de la connectivité Wi-Fi, vous pouvez opter pour le RoboVac 30 moins cher.

Puissant mais abordable

Eufy RoboVac 15C Max

Plus silencieuse, meilleure autonomie et meilleures performances

L’Eufy RoboVac 15C Max offre de bonnes performances, une grande autonomie de batterie et il fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Puissance de marque

iRobot Roomba 675

Alexa peut nettoyer votre maison avec le Roomba 675

L’iRobot Roomba 675 n’offre peut-être pas les mêmes performances ni la même autonomie, mais il offre tout de même des fonctionnalités intelligentes et un bon rapport qualité-prix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.