EVA, éthylène-acétate de vinyle, une étoile montante dans l’industrie solaire

L’éthylène acétate de vinyle, ou plus communément EVA, est couramment utilisé dans des milliers d’appareils. Bien qu’il ait déjà dominé le marché mondial par une large marge déjà, au cours des prochaines années, son utilisation est destinée à s’étendre dans les domaines de l’encapsulation solaire et du développement des infrastructures des industries.

La demande de produits a augmenté au fil du temps et les acheteurs recherchent activement les fabricants de feuilles EVA en Inde. Les collaborations et même les projets uniques basés sur l’EVA en tant que constituant principal se développent pour devenir de plus en plus influents.

En ce qui concerne l’industrie solaire, l’utilisation du film de copolymère semble être la solution idéale dans un puzzle qui attend sa dernière pièce. Ce film agit comme le scellant essentiel des modules solaires photovoltaïques pour la construction de panneaux solaires. Agissant comme un film de plastification, l’EVA aide à capturer les cellules solaires et à les garder sous vide sous le panneau.

Cependant, l’EVA ne présente pas une grande résistance aux températures élevées et doit être recouvert à l’aide d’une vitre frontale de protection afin d’éviter tout type de dommage.

Cependant, il joue toujours un rôle important dans l’augmentation de la durabilité et des performances des panneaux solaires. Inutile de dire que si les panneaux solaires n’étaient pas équipés d’une feuille EVA, ils ne pourraient pas survivre aussi longtemps que prévu.

Sûr, pour encapsulations de cellules solaires, plaques EVA sont utilisés, mais comment fonctionnent-ils et pourquoi leur présence est-elle si cruciale pour la création du panneau solaire? En bref, les feuilles d’EVA capturent toutes les cellules solaires et sont faites pour «flotter» au milieu du verre de protection avant et de la feuille arrière afin d’atténuer tout type de chocs et de vibrations qui pourraient endommager le panneau solaire. Cela aide à protéger les cellules solaires et tous leurs circuits. En plus de cela, il aide également à protéger le panneau solaire de tout type d’eau ou de saleté pour remplacer la cellule.

La stratification typique d’un panneau solaire se poursuit avec un verre de protection sur le dessus, une feuille d’EVA, les cellules, une autre feuille d’EVA et la dernière feuille arrière. Ceux-ci aident à rendre le module solaire très durable, tout en formant simultanément une liaison avec la cellule et le verre, ce qui lui permet de contrôler également les deux milieux.

Des entreprises comme Vishakha Renewables sont connues pour la gamme de produits qu’elles détiennent. Des encapsulants en EVA et des feuilles de fond, leurs contrôles de qualité et leurs services techniques assurent leur maîtrise de l’innovation et de la technologie et leur permettent de travailler vers un niveau de vie meilleur et plus sain pour vous et le reste du monde.

Un encapsulant EVA de qualité est essentiel pour votre module solaire, surtout si vous voulez qu’il fonctionne aussi bien que possible. En tant qu’encapsulant, il capture environ 80% des modules photovoltaïques et contribue ainsi à la transmission de la lumière et à la fluidité à l’état fondu.

Bien que l’EVA soit de plus en plus utilisé dans l’industrie solaire, ce n’est pas tout. La mousse EVA peut également être utilisée comme alternative au caoutchouc. Dans le vinyle et plusieurs appareils électriques, l’EVA est souvent utilisé à la place du caoutchouc.

L’EVA a tendance à être plus doux et beaucoup plus rentable qu’un caoutchouc. En raison de ses niveaux inférieurs de rembourrage et de sa grande flexibilité, il peut être plus adapté aux produits et est privilégié la plupart du temps. Il est également utilisé comme exhausteur pour l’adhérence dans des emballages en plastique. La résistance élevée aux flexions et aux fissures permet à l’EVA d’être un matériau qui peut être utilisé de manière excessive, et est donc bien plus qu’un matériau requis pour les modules solaires.