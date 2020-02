Événement Apple Media rumeur pour fin mars, lancement de l’iPhone SE 2 le 3 avril

Mars est le mois le plus courant pour les événements médiatiques du printemps d’Apple, et la liste relativement longue de produits avec des rumeurs de mises à jour imminentes indique que l’un de ces événements de printemps se tiendra à nouveau cette année.

Un nouveau rapport [Google Translate] du site allemand iPhone-ticker.de affirme qu’Apple prévoit d’organiser un événement médiatique à la fin du mois de mars, le mardi 31 mars étant la date la plus probable. Le lancement du nouvel iPhone à bas prix, diversement surnommé “iPhone SE 2” ou “iPhone 9” dans les rumeurs, devrait suivre vendredi 3 avril.

En plus du nouveau ‌iPhone‌ à faible coût, des rumeurs ont indiqué qu’Apple prévoyait de lancer plusieurs autres produits dans les prochains mois, notamment des modèles d’iPad Pro mis à jour et un MacBook Pro 13 pouces mis à jour. Les rumeurs génériques pour le premier semestre de 2020 incluent également une mise à jour MacBook Air, des trackers d’articles AirTags de type tuile d’Apple et peut-être un tapis de chargement sans fil.

