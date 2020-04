Événement de lancement de la série OnePlus 8: Regardez le livestream ici

Evan Blass

La série OnePlus 8 est presque là. Nous ne sommes qu’à quelques heures du lancement des nouveaux produits phares et cette année, le téléphone haut de gamme OnePlus, le OnePlus 8 Pro, devrait atteindre le prix de 1000 $ alors que la société évolue vers plus de premium offrandes.

Nous nous attendons à ce que OnePlus lance les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro lors de l’événement de lancement d’aujourd’hui. Nous nous attendons également à voir pour la première fois les nouveaux écouteurs OnePlus Bullets Wireless Z équipés de la technologie Warp Charge.

Des rumeurs circulent également sur un téléphone OnePlus de milieu de gamme, soi-disant appelé OnePlus Z. Cependant, vu la trajectoire des fuites jusqu’à présent, et le fait que OnePlus n’a pas confirmé le nom de ce nouveau téléphone, nous ne nous attendons pas pour le voir lors de l’événement de lancement aujourd’hui. Là encore, OnePlus pourrait toujours réaliser un acte surprise et finir par annoncer le téléphone.

Outre les nouveaux smartphones et écouteurs, OnePlus lancera également sa nouvelle station de charge sans fil lors de l’événement.

Comment regarder le lancement de OnePlus 8 en direct?

Si vous espérez assister en direct à l’événement de lancement OnePlus 8, vous pouvez le faire via la vidéo en direct intégrée ci-dessous. L’événement de lancement commencera à 11h00 ET / 8h00 PT. Ceux qui regardent de l’Inde peuvent assister à l’événement en direct à 20h30 IST.

OnePlus diffusera également en direct le lancement sur son site officiel, donc si vous voulez le voir là-bas, vous pouvez le faire en visitant ce lien.

Qu’attendre des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro?

OnePlus a déjà annoncé un certain nombre de spécifications et de fonctionnalités de la série OnePlus 8. Le duo comprendra le dernier chipset Snapdragon 865, la norme RAM LPDDR5, des affichages à taux de rafraîchissement élevé, des capteurs d’empreintes digitales intégrés et un stockage UFS 3.0.

De plus, OnePlus a confirmé que les deux téléphones seront compatibles 5G et qu’au moins l’un d’entre eux prendra officiellement en charge la nouvelle technologie de charge sans fil Warp Charge 30 de la société. La résistance à l’eau et à la poussière IP68 est également sur les cartes cette fois-ci.

La série OnePlus 8 sera-t-elle enfin à la hauteur du mantra «Never Settle»?

Lorsque OnePlus a lancé son premier téléphone en 2014 – le OnePlus One – c’était un produit extrêmement impressionnant pour l’époque. Le «tueur phare» d’origine a non seulement réussi à attirer l’attention dans l’un des…

Nous en savons beaucoup plus sur les nouveaux produits phares OnePlus 8. Vous pouvez vous diriger ici pour lire notre résumé complet des rumeurs pour tout ce que vous pouvez attendre des nouveaux téléphones.

