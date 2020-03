Événements E3 et NAB annulés en raison d’un coronavirus

Deux autres événements majeurs aux États-Unis ont été annulés aujourd’hui alors que le coronavirus continue de se propager, les organisateurs de l’E3 et du NAB annonçant des annulations.

L’E3, une importante convention de jeu qui attire plus de 65 000 personnes, devait se tenir du 9 au 11 juin à Los Angeles, en Californie. Les organisateurs de l’événement E3 ce matin ont déclaré que l’annulation était la “meilleure façon de procéder” au milieu “des préoccupations croissantes et écrasantes concernant COVID-19”.

L’équipe E3 est dévastée de partager cette nouvelle. Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais elle est la bonne pour la santé et la sécurité de toutes les parties concernées. Lisez notre déclaration ici: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

– E3 (@ E3) 11 mars 2020



NAB est un salon professionnel annuel produit par la National Association of Broadcasters, et il attire généralement quelque 100 000 personnes. L’événement de cette année devait avoir lieu au Las Vegas Convention Center du 18 au 22 avril.

Les organisateurs de l’événement NAB ont décidé de ne pas organiser l’événement dans “l’intérêt de répondre aux préoccupations de santé et de sécurité” des parties prenantes et en consultation avec des partenaires de l’industrie des médias et du divertissement. Des alternatives sont à l’étude pour offrir la “meilleure expérience possible” à la communauté.

À la lumière de l’urgence de santé publique actuelle à la fois au niveau national et mondial, il est clair qu’il ne serait pas possible d’organiser #NABShow en avril comme prévu. NAB évalue un certain nombre d’alternatives au salon d’avril.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://t.co/CyALIcvTVX pic.twitter.com/rwQgdr92td

– NAB Show (@NABShow) 11 mars 2020



Les annulations d’E3 et de NAB interviennent alors que l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie mondiale en raison de sa propagation rapide à travers le monde.

Apple n’a toujours pas informé de sa prochaine conférence mondiale des développeurs, qui se tient normalement à San Jose, en Californie, en juin, mais il semble de plus en plus probable que l’événement sera annulé ou organisé à un titre numérique.Étiquette: COVID-19 Coronavirus

