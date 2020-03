Événements en personne Google I / O 2020 annulés

Plusieurs événements technologiques ont déjà été annulés en raison de la peur de la propagation du coronavirus (COVID-19) et nous pouvons maintenant en ajouter un autre à la liste: Google I / O 2020. L’événement, prévu pour mai, est désormais désactivé par un e-mail de Google.

Selon la déclaration de Google à ce sujet, la décision d’annuler les aspects en personne de Google I / O 2020 a été prise avec les conseils de santé du Center for Disease Control (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Si vous avez fait partie des personnes qui ont eu la chance d’obtenir des billets pour Google I / O 2020 – qui se déroule dans un système de loterie – vous n’aurez pas besoin de participer à la loterie de l’année prochaine. Au lieu de cela, vous aurez automatiquement la possibilité d’acheter un ticket I / O 2021.

Le MWC 2020 est officiellement annulé en raison des craintes liées aux coronavirus

Les organisateurs du Mobile World Congress (MWC) 2020 ont annulé l’événement à la suite d’une réunion tenue plus tôt dans la journée. Dans un communiqué, John Hoffman, le PDG de la GSM Association (GSMA) qui gère l’événement MWC, a déclaré le…

Les développeurs qui ont déjà acheté les billets de 1 000 $ et plus pour l’événement recevront un remboursement complet au plus tard le 13 mars 2020. Si vous n’avez pas de crédit sur votre relevé après cette date, contactez directement Google pour régler le problème.

Google dit qu’il “explorera d’autres façons de faire évoluer les E / S Goole pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs”. De nombreux événements d’E / S sont diffusés en direct, il est donc très possible que la société effectue simplement des diffusions en direct à huis clos pour la plupart, voire tous les événements prévus.

Bien que Google réserve la plupart de ses grandes versions matérielles pour l’automne, nous nous attendions à ce que les Google Pixel 4a et Pixel 4a XL atterrissent à Google I / O 2020. Il est possible que Google organise un événement plus petit juste pour le lancement de ces téléphones ou simplement faire une diffusion en direct à huis clos. Nous aurons bientôt plus d’informations à ce sujet, sans aucun doute.

Plus d’articles sur Google I / O