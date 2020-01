Événements Pokémon et Harry Potter du monde réel; plus d’EA Tetris

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les fans de jeux iPhone aujourd’hui. Du côté positif, il y a plus d’événements Pokémon Go et Harry Potter dans le monde réel en cours de route. En revanche, vous ne pourrez pas jouer à la version EA officielle de Tetris plus longtemps, même si vous l’avez payé…

VentureBeat rend compte des événements Niantic à venir cette année.

Les dresseurs de Pokémon peuvent se réjouir d’un éventail d’événements Pokémon Go qui se dérouleront tout au long du premier semestre et à travers le monde, notamment:

Taiwan Lantern Festival à Taichung – 6-9 février

Pokémon Go Safari Zone St. Louis – 27-29 mars

Pokémon Go Safari Zone Liverpool – 17-19 avril

Pokémon Go Safari Zone Philadelphie – 8-10 mai

Les joueurs de Harry Potter: Wizards Unite ont hâte de rejoindre le deuxième Fan Festival plus tard cette année. Des détails supplémentaires sur l’événement seront annoncés bientôt ici.

Niantic affirme que ses événements Pokémon du monde réel 2019 ont généré près d’un quart de milliard de dollars de revenus touristiques.

Nous avons organisé 77 événements en direct dans 32 pays différents

Des joueurs de 60 pays sur six continents ont assisté à un événement

Nous avons célébré avec 2,7 millions de participants

249 millions de dollars de revenus touristiques à Chicago, Dortmund et Montréal

Niantic a également bien fonctionné de Pokémon Go, générant près d’un milliard de dollars de revenus du jeu.

Cependant, Gizmodo rapporte des nouvelles moins heureuses pour les fans de Tetris.

Dans un rappel brutal que vous possédez rarement réellement tout ce que vous achetez numériquement, les jeux iOS Tetris d’Electronic Arts disparaîtront non seulement de l’App Store le 21 avril, mais les jeux eux-mêmes ne seront plus jouables sur iPhone et iPad – même si vous payé pour eux.

Avant de vous procurer une fourche, cependant, il semble que le développeur EA n’ait pas le choix: il perd sa licence pour le jeu.

Le développeur du jeu a sous licence pendant des années le titre de la société Tetris, qui a annoncé l’été dernier avoir signé un accord pluriannuel avec une société appelée N3TWORK qui développerait et publierait exclusivement des jeux Tetris optimisés pour les plates-formes mobiles. L’accord peut encore permettre à EA de développer des titres Tetris pour d’autres plateformes, mais les smartphones et les tablettes ne sont plus une option.

La version N3TWORK de Tetris est désormais disponible sur l’App Store. C’est gratuit, mais nécessite un achat intégré de 4,99 $ si vous souhaitez supprimer les annonces.

