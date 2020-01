Ewan McGregor aborde les rumeurs entourant l’émission «Obi-Wan» de Disney – .

Les rumeurs sur Ewan McGregor reprenant son rôle d’Obi-Wan Kenobi tournoyaient depuis des années, mais lorsque Disney + a été annoncé, le poêle est devenu plus chaud qu’il ne l’avait jamais été. Puis, au Disney’s D23 Expo à Anaheim, en Californie l’an dernier, McGregor est monté sur scène aux côtés du patron de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, pour confirmer qu’il reverrait en effet les robes Jedi dans une série originale pour le service de streaming Disney +.

Nous n’avons pas entendu grand-chose depuis, mais plus tôt ce mois-ci, des rapports ont été suggérant que la production avait rencontré des problèmes et que le spectacle était suspendu indéfiniment. Il y a eu quelques démentis des rumeurs, mais cette semaine, Collider et The Hollywood Reporter ont chacun publié de nouveaux rapports affirmant que les rapports initiaux étaient véridiques et que l’équipage avait été renvoyé chez lui. Mais que dit la star de la série à propos de ces reportages?

S’exprimant avec McGregor lors d’un récent événement faisant la promotion de son prochain film Birds of Prey, GameSpot a demandé s’il y avait une part de vérité dans les rumeurs selon lesquelles la production de l’émission Obi-Wan avait pris un départ difficile:

“Nous venons de pousser au début de l’année prochaine”, dit McGregor, ajoutant que “les scripts étaient vraiment bons” et qu’il avait vu “90% de l’écriture”.

“Il y a toutes ces conneries sur les différences créatives et tout ça, rien de tout cela”, dit-il, commentant directement les rumeurs. “Rien de tout cela n’est vrai; ils ont juste repoussé les dates… ils avaient plus de temps pour lire les choses qui avaient été écrites (après l’épisode IX), et ils avaient l’impression de vouloir travailler plus dessus. »Tout est, dit McGregor,« pas aussi dramatique que ça sonne en ligne. “

De plus, McGregor dit que le tournage commencera en janvier 2021 et que l’équipe n’a pas l’intention de repousser la date de sortie du projet. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais cela semble impliquer que la série ne devait jamais débuter plus tôt que l’été prochain ou tomber en premier lieu.

En attendant, la saison 2 de The Mandalorian est déjà en production, tandis que la populaire série animée Star Wars: The Clone Wars revient pour sa septième et dernière saison sur Disney + le mois prochain.

