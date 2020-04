Ex-Apple Exec rejoint la division Microsoft Mixed Reality & AI

L’ancien directeur d’Apple Ruben Caballero a rejoint Microsoft. Il a le titre de vice-président de l’ingénierie d’entreprise – conception et technologie du matériel et travaille sur des produits de réalité mixte et de réalité augmentée (via Bloomberg News).

Ruben Caballero rejoint Microsoft

M. Caballero était vice-président de l’ingénierie chez Apple et a dirigé les travaux sur la technologie sans fil et les efforts de test sans fil. Il a travaillé chez Apple pendant environ 14 ans, rejoignant en 2005 et quittant en 2019. Sur son profil LinkedIn, il a expliqué qu’il était «l’un des dirigeants fondateurs de l’équipe du matériel iPhone» et son rôle «élargi pour inclure iPad, Apple Watch , Macintosh et tous les autres produits matériels. ” De plus, M. Caballero était le chef de produit des deux dernières générations d’appareils Apple TV et Airport. Il a quitté Apple après la fusion de la division modem qu’il dirigeait avec la division des puces personnalisées dirigée par un autre directeur, Jony Srouji.

Avant de rejoindre Microsoft, il a été conseiller auprès de différentes startups. Dans son nouveau rôle, M. Caballero travaillera sur des produits comme le casque de réalité mixte HoloLens.