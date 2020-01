Examen de la caméra Xiaomi Mi Note 10: la première caméra de téléphone 108MP

Cent huit mégapixels! C’est un chiffre gargantuesque pour n’importe quel appareil photo, pas seulement le capteur emballé à l’intérieur du Xiaomi Mi Note 10. Avec une résolution aussi énorme, cet appareil photo mérite une enquête approfondie. Nous examinerons également en détail la gamme complète d’appareils photo du smartphone. Mais d’abord, concentrons-nous sur le premier capteur 108MP de l’industrie.

Test du Xiaomi Mi Note 10: le couteau suisse d’un photographe

Avant d’entrer dans les comparaisons de caméras, quelques notes sur le matériel de la caméra. La caméra principale utilise le capteur ISOCELL Bright HMX 108 MP de Samsung, qui mesure 1 / 1,33 pouce de diamètre. Cela semble petit, mais il est plus grand que le capteur 1 / 1,7 pouces du Huawei Mate 30 Pro et nettement plus grand que le capteur 1 / 2,55 pouces à l’intérieur du nouveau Google Pixel 4. En théorie, un grand capteur signifie une meilleure capture de la lumière. Cependant, en divisant ce capteur par 108 mégapixels, chaque pixel n’a qu’une taille de 0,8 μm. Cependant, la combinaison de quatre pixels ensemble via le «binning de pixels» permet une taille effective plus proche de 1,6 μm lors de la prise de vue en mode 27MP par défaut. À titre de comparaison, le capteur 40MP 1 / 1,7 pouces du Huawei Mate 30 Pro a une taille par défaut de 1,0 μm, jusqu’à 2,0 μm lors de la prise de clichés groupés de 10 MP pixels. Pendant ce temps, les pixels de la caméra de Google Pixel 4 sont de 1,4 μm.

Individuellement, les tailles de pixels du Mi Note 10 sont un peu plus petites que celles de la concurrence, ce qui signifie qu’il y a un risque légèrement plus élevé de bruit. Xiaomi a associé le capteur à un objectif à ouverture f / 1,69. C’est une fraction plus large que le Mate 30 Pro et Google Pixel 4, qui offrent f / 1.7. Il n’y a vraiment rien dans cette petite différence en termes de capture de lumière, car les deux ouvertures sont très larges. Ce qui va être plus important, c’est de savoir si l’objectif à 7 couches du Mi Note 10 est bon. Construire de tels objectifs à grande ouverture sans distorsion est une entreprise très délicate.

Le Xiaomi Mi Note 10 contient quatre autres caméras. Il existe un téléobjectif 12MP f / 2.0 2x, un objectif 5MP (8MP upscaled) f / 2.0 5x, un appareil photo ultra large 20MP f / 2.2 et un objectif macro dédié 2MP f / 1.2. Avec autant de caméras à bord, il y a beaucoup à faire. Nous allons nous concentrer principalement sur la promesse du capteur 108MP principal et la flexibilité de l’ensemble de caméras plus large.

Capteur 108MP vs photographie numérique: lequel gagne?

Snaps 108MP pour plus de détails

L’intérêt d’avoir 108 mégapixels pour jouer est de recadrer et de zoomer sur les images. Si vous regardez simplement un recadrage plein format, la taille de fichier complète de 20 Mo + de ces images est tout simplement gaspillée. En comparaison, les prises de vue 27MP occupent un maximum d’environ 15 Mo par image. Voyons donc à 100% les recadrages de cette caméra principale.

Xiaomi Mi Note 10 108MP plein format Xiaomi Mi Note 10 108MP 100% des cultures

Avec une résolution de 12 032 x 9 024, il y a beaucoup de détails sur un 108MP. Les images plein cadre ont fière allure dans un bon éclairage, avec une balance des couleurs et une exposition solides. Un recadrage à 100% révèle des problèmes étrangement familiers à d’autres caméras haute résolution bon marché que nous avons vues sur le marché. Un passage de bruit assez lourd associe les textures et les couleurs similaires, ce qui entraîne un manque de détails sur les objets comme les arbres. Cet effet n’est pas aussi mauvais que certains autres téléphones, mais vous n’obtenez certainement pas la totalité de votre argent avec le slogan 108MP.

Dans l’ensemble, les images résistent bien même lors du recadrage à 70% de l’image, mais vous obtiendrez souvent des résultats similaires de manière détaillée en utilisant le mode 27MP par défaut.

108MP offre des tonnes de détails en plein jour, mais cela ne vaut pas la taille énorme du fichier.

Le capteur 108MP capture un smidgen plus de détails que la prise de vue avec 27MP. Mais vous devez recadrer complètement pour le voir, comme le montre la comparaison ci-dessous. La quantité considérable de traitement signifie que vous allez très rarement vouloir utiliser ces cultures à 100%. Par conséquent, il vaut mieux s’en tenir au mode par défaut 27MP la plupart du temps.

Xiaomi Mi Note 10 108MP 100% recadrage Xiaomi Mi Note 10 27MP 2x haut de gamme

Prise de vue en basse lumière

Sur le papier, le grand capteur de 1 / 1,33 pouce du combiné devrait produire de très belles photos en basse lumière. Bien que la division du capteur en 108 mégapixels signifie que chaque pixel individuel est en fait assez typiquement dimensionné. Pourtant, les images plein cadre devraient être plutôt belles. La vraie question est de savoir combien de détails sont conservés. Comme vous vous en doutez, l’appareil photo 108MP ne fonctionne pas aussi bien dans des conditions de faible luminosité. La capture des détails diminue certainement lorsque les lumières diminuent, que vous photographiez en modes 27 ou 108 MP.

Xiaomi Mi Note 10 108MP Xiaomi Mi Note 10 27MP

Il y a une légère augmentation de la couleur et de l’exposition lors de la prise de vue en mode 27MP en pixels, tandis que les photos en basse lumière 108MP ont tendance à être plus délavées. Cependant, il n’y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux et les deux parviennent toujours à paraître raisonnablement décents dans un faible éclairage. C’est jusqu’à ce que vous commenciez à rogner.

Xiaomi Mi Note 10 108MP 50% à l’échelle Xiaomi Mi Note 10 27MP 100% crop

Dans des conditions d’éclairage moins idéales, l’appareil photo principal devient de plus en plus bruyant, mais il n’est pas aussi mauvais que beaucoup d’autres téléphones. Les photos de 108 MP ont tendance à avoir un aspect légèrement pire, mais ce n’est pas toujours le cas, comme le montre l’exemple ci-dessus. Du côté positif, Xiaomi n’exagère pas son algorithme de débruitage, qui garde les images belles et naturelles. Mais vous n’obtenez certainement pas près de 108 MP de détails dans des conditions de faible luminosité ou même inférieures aux conditions d’éclairage idéales, comme le montre notre section suivante.

Cela étant dit, la grande taille du capteur principal de l’appareil photo aide le téléphone à prendre de très belles photos dans des conditions de faible luminosité. La taille du capteur à elle seule semble faire une différence suffisamment importante, indépendamment du fait que le regroupement de pixels soit utilisé, pour aider à capturer plus de lumière. Le Mi Note 10 produit des images facilement comparables au Pixel 4 plus cher. Voir les comparaisons ci-dessous.

Google Pixel 4 Xiaomi Mi Note 10 Google Pixel 4 Xiaomi Mi Note 10

108MP vs zoom 2x et 5x

Le Xiaomi Mi Note 10 comprend également une caméra zoom 12MP 2x dédiée. Avec un si gros appareil photo principal à l’arrière adapté à la découpe et au recadrage, ce choix me semble quelque peu étrange. Voyons donc si le téléobjectif 12MP capture plus de détails que le capteur principal.

Xiaomi Mi Note 10 108MP redimensionné Xiaomi Mi Note 10 2x zoom crop

Même à 2x, nous pouvons voir un gain notable en détail en passant au téléobjectif. Il s’agit d’une photo décevante pour l’appareil photo 108MP, qui ne peut tout simplement pas capturer suffisamment de détails dans cet environnement à faible luminosité. Malheureusement, le téléobjectif 2x applique une passe de netteté très lourde à l’image, ce qui est au mieux gênant.

Le fait que Xiaomi ait inclus un appareil photo à zoom 2x 12MP révèle à quel point le capteur principal 108MP est capricieux.

Je pense que vous pouvez voir où cela se passe si nous étendons la caméra à 5x, mais nous y regarderons quand même.

Xiaomi Mi Note 10 108MP recadrage Xiaomi Mi Note 10 5x recadrage

Les deux images (ci-dessus et ci-dessous) révèlent un facteur de zoom légèrement plus long lors de l’utilisation de l’appareil photo 5x par rapport au capteur 108MP. Cependant, le principal point de comparaison est la quantité de bruit. 108MP offre un zoom décent qui rivalise avec l’appareil photo 5x, mais le niveau de bruit entraîne une réduction substantielle des détails. Malheureusement, l’appareil photo 5x est un peu lourd sur le post-traitement du bruit et de la netteté, mais c’est certainement la meilleure façon de prendre des photos à longue distance.

Xiaomi Mi Note 10 108MP Xiaomi Mi Note 10 5x

En fin de compte, le fait que Xiaomi ait ressenti le besoin d’inclure des caméras à zoom 2x et 5x révèle à quel point le capteur principal 108MP est capricieux. Dans un excellent éclairage, la caméra 2x est sans doute redondante sur un simple recadrage. Cependant, dans des conditions moins idéales, le téléobjectif 2x surpasse le capteur principal d’une marge significative. Le téléobjectif 3,7x (zoom recadré 5x) est également très utile pour prendre des photos à longue distance. Cependant, ce n’est pas une véritable lentille optique 5x et ses images sont également sur-traitées et granuleuses dans des conditions d’éclairage moins que parfaites. Avec ces caméras supplémentaires à bord, le capteur 108MP et le mode de prise de vue sont exposés comme plutôt redondants. Dommage que les images zoomées soient si dures par rapport au capteur principal.

Caméra bokeh et macro

Le bokeh est un effet logiciel standard dans les téléphones à tous les prix ces jours-ci. Le combiné de Xiaomi gère les calculs de profondeur grâce à l’utilisation de son capteur 108MP principal et du téléobjectif 2x. Vous devrez donc prendre un peu de recul par rapport à votre sujet par rapport aux autres appareils. L’ouverture de l’objectif de l’appareil photo principal est déjà assez large, vous obtiendrez de toute façon un peu de bokeh naturel sur les gros plans. Xiaomi ajoute ensuite son flou logiciel, qui n’est franchement pas la meilleure qualité.

Dans l’ensemble, la détection des contours est plutôt bonne. Vous ne trouverez pas beaucoup de bords durs ou manqués. Cependant, le Mi Note 10 a un petit problème avec la détection précise du premier plan / arrière-plan. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième image ci-dessus, le crâne et la figurine Android sont placés dans et hors du premier plan, malgré leur très grande proximité. L’effet bokeh est un peu trop agressif à mon goût.

Le Xiaomi Mi Note 10 comprend également un objectif d’appareil photo macro pour des prises de vue super rapprochées. Avec une résolution de seulement 2 MP, il y a à peu près assez de pixels pour capturer des détails fins lorsque vous êtes en gros plan. Cependant, les résultats ne sont pas particulièrement impressionnants. Heureusement, les grands pixels garantissent que l’appareil photo continue de fonctionner raisonnablement bien dans des conditions de faible luminosité.

L’objectif macro est un ajout raisonnable à la configuration de l’appareil photo. Bien que ce ne soit pas celui que j’utilise personnellement régulièrement, car il n’apporte pas une énorme quantité d’utilité supplémentaire. Cela semble plutôt redondant lorsque vous avez un appareil photo principal de 108 MP, ce qui est plus que suffisant pour rogner les détails en gros plan.

Un effort juste embourbé par les enjeux

Outre les problèmes de bruit de l’appareil photo, j’ai également remarqué quelques problèmes de distorsion de l’objectif gênants avec l’appareil photo principal de 108 MP.

Les prises de vue à contraste élevé avec un rétro-éclairage lumineux produisent des aberrations chromatiques notables. Vous pouvez le voir comme le halo violet autour des branches des arbres dans les exemples ci-dessous. Cela résulte d’un objectif de mauvaise qualité, où la lumière violette et bleue à haute fréquence est floue par rapport à la lumière rouge et verte. De même, il y a des signes révélateurs de distorsion de l’objectif et de la correction logicielle ultérieure trouvés tout autour des bords de l’appareil photo. La capture des détails tombe très brusquement vers les bords de l’appareil photo.

Nous avons également constaté que le Mi Note 10 présente des problèmes de mise au point. On ne sait pas exactement ce qui cause ce dysfonctionnement. Les problèmes de mise au point sont généralement associés à une lumière insuffisante, mais nous avons également bloqué la mise au point de la caméra dans les images de lumière du jour. Le problème semble principalement confiné au mode de prise de vue 108MP et aux prises de vue paysage sans cible évidente. Je n’ai rencontré aucun problème de ce genre lors de prises de vue en portrait ou à courte portée.

Pensées de clôture de la caméra Xiaomi Mi Note 10

La couleur et l’exposition sont excellentes, tandis que le post-traitement est minime. Mais l’appareil photo principal a quelques problèmes si vous allez regarder les pixels.

Au prix de 550 € (~ 610 $), l’appareil photo 108MP du Xiaomi Mi Note 10 offre un bon ensemble d’appareil photo pour son prix. Le téléphone prend des photos étonnamment bonnes, et seulement celles qui sont parfois douteuses. Les images ont tendance à être superbes en plein écran. Cependant, si vous souhaitez tirer le meilleur parti du capteur haute résolution et recadrer, vous rencontrerez parfois des résultats moins que jolis.

Les problèmes occasionnels de post-traitement et de distorsion de l’objectif nuisent à un énoncé de mission audacieux pour apporter 108MP de qualité à un appareil photo de smartphone. Peut-être aurait-il été préférable de dépenser de l’argent pour résoudre ces problèmes afin de faire de l’appareil photo 108MP un acteur de premier plan plutôt que d’éclabousser quatre caméras supplémentaires. Après avoir passé beaucoup de temps avec ce téléphone, je ne peux pas m’empêcher de penser que les quatre autres appareils photo existent principalement, au moins en partie, pour compenser les problèmes d’incohérence de l’appareil photo 108MP. Cependant, le téléphone est bien au-dessus de la moyenne par faible luminosité et vous couvre complètement pour les prises de vue à longue portée, macro et grand angle.

Le Xiaomi Mi Note 10 est certainement un jeu de tir flexible offrant d’excellentes couleurs et une excellente exposition, mais il n’excelle pas tout à fait les choses qu’il vise. La caméra 108MP a ses avantages et ses inconvénients, et la myriade d’autres caméras, bien que compétentes, ne se démarquent pas de certaines des meilleures. En particulier en ce qui concerne le zoom 5x annoncé.

Dans l’ensemble, le grand choix fait du Mi Note 10 un tireur remarquable, et il frappe bien au-dessus de son poids en basse lumière. Certainement un à regarder si vous recherchez un appareil photo avec un budget limité, mais n’achetez pas le battage médiatique 108MP.