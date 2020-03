Examen de la station d’accueil 3-en-1 Logitech POWERED

Logitech a présenté en mars une nouvelle série d’options de charge sans fil POWERED, dont l’une est une nouvelle station d’accueil 3 en 1 destinée à charger l’iPhone, l’Apple Watch, les AirPods et d’autres appareils prenant en charge la charge sans fil basée sur Qi.

Après qu’Apple a annulé la station de charge AirPower en mars 2019, les options de charge multi-appareils ont explosé en popularité. Il semble que chaque entreprise propose une station de chargement sans fil 3 en 1, et Logitech ne fait pas exception.

Logitech fabrique des chargeurs sans fil pour les appareils Apple depuis quelques années maintenant, et la première itération du support POWERED, qui a chargé un seul iPhone, continue d’être l’un de mes chargeurs préférés à ce jour. La nouvelle station d’accueil POWERED 3-en-1 à 130 $ est similaire à ce support POWERED d’origine, mais elle ajoute des capacités de charge étendues qui en font une solution de charge tout-en-un utile.

Logitech propose le dock POWERED 3-en-1 en deux couleurs, anthracite et blanc, et ma version d’évaluation est le modèle anthracite. Le noir est élégant et sans prétention, et il a l’air attrayant malgré sa construction en plastique. Il est fabriqué à partir d’un plastique épais et lourd avec un revêtement en caoutchouc qui maintient les appareils en place, et il est solide et stable.

La station d’accueil dispose d’un espace de chargement sans fil plat sur la gauche qui peut charger des AirPods, un iPhone ou un autre smartphone, ainsi qu’un chargeur vertical au milieu capable de charger un iPhone ou un autre smartphone. Sur le côté droit, il y a une rondelle de chargement Apple Watch intégrée, et le tout est chargé avec un seul adaptateur secteur.

La station d’accueil dans son ensemble est compacte et n’occupe pas beaucoup d’espace sur mon bureau, ce que j’aime, et sur le plan de la conception, c’est l’un de mes quais de chargement sans fil multi-appareils préférés que j’ai essayé en raison de la commodité de le chargeur vertical. Le chargeur vertical de forme carrée guide l’iPhone au bon endroit et il fonctionne avec des iPhones de toutes tailles.

Je ne sais pas exactement pourquoi la rondelle de chargement de l’Apple Watch est située sur le côté droit de la station d’accueil plutôt que sur la gauche sur la surface de chargement plate, ce qui aurait permis d’économiser plus d’espace, mais c’était peut-être destiné à faciliter l’accès chaque appareil dans son emplacement de charge approprié.

La façon dont le bras de l’Apple Watch sort est un peu drôle, mais c’est un design fonctionnel et je n’ai eu aucun problème à laisser tomber mon Apple Watch, mon iPhone et mes AirPods Pro à leurs emplacements respectifs et à commencer la charge immédiatement. Avec certains chargeurs, il y a un peu d’ajustement nécessaire pour s’assurer que les choses sont correctement placées, ce qui peut entraîner des incidents de charge.

Pour la plupart, je n’ai eu aucun problème avec cela grâce au chargeur vertical, bien que lorsque vous utilisez le chargeur secondaire avec un iPhone, vous souhaitiez peut-être prendre quelques secondes pour vous assurer que l’iPhone est correctement positionné. J’ai pu tomber et partir la plupart du temps, mais il est toujours possible de décaler un peu l’iPhone, ce qui empêche le chargement.

Il y a une lumière en haut du chargeur qui vous permet de savoir quand votre iPhone est au bon endroit, et il n’est pas super brillant lorsque les lumières sont éteintes.

Les deux points de charge peuvent charger des appareils Apple jusqu’à 7,5 W, ce qui est la vitesse de charge maximale pour un iPhone à l’heure actuelle. Lors de mes tests, mes iPhones se sont chargés à environ 20 à 23% en environ une demi-heure en fonction de la capacité de la batterie.

Les deux spots se chargent à 7,5 W simultanément, vous pouvez donc charger deux appareils à la vitesse maximale, et si vous avez un smartphone Android, il se chargera à un maximum de 10 W dans chaque endroit.

La recharge sans fil n’est pas censée être rapide et ce n’est pas une excellente solution si vous avez besoin d’une alimentation rapide, mais c’est certainement pratique pour une recharge lente pendant la journée ou pendant votre sommeil. Mes AirPods se sont également chargés à la vitesse attendue, tout comme ma Apple Watch. Pour référence, le chargeur Apple Watch inclus est de 5W.

La station d’accueil 3 en 1 fonctionne avec la plupart des boîtiers de 3 mm ou moins, et je n’ai eu aucun problème avec un boîtier de batterie intelligent Apple, un boîtier en silicone Apple standard, un boîtier Speck d’épaisseur moyenne et un boîtier Lifeproof plus épais.

Je ne fais pas souvent autant d’attention que je devrais aux fonctions de sécurité intégrées dans les chargeurs, mais Logitech dit que la station d’accueil POWERED a des capteurs de chaleur internes pour la gestion de la température, une protection contre les surcharges qui la ferme lorsqu’une batterie de l’appareil est pleine, et détection d’objets étrangers pour l’éteindre si un objet étranger est détecté dans la zone de charge.

Dans l’ensemble, je n’ai aucune plainte à formuler avec Logitech’s Dock. Il est bien conçu, le chargeur vertical est pratique et peut être utilisé pour regarder des vidéos ou FaceTiming lorsque vous chargez, et l’espace supplémentaire ouvert qui convient à un iPhone ou à des AirPods est polyvalent et utile.

Bottom Line

Je vois beaucoup de plaintes concernant les prix de ces types de quais, et le Dock 3-en-1 POWERED de Logitech n’est pas ce que j’appellerais abordable. C’est 130 $, ce qui correspond à peu près aux autres quais 3-en-1 de marque sur le marché.

Vous pouvez obtenir des options moins chères d’Amazon, et il est également beaucoup moins cher d’utiliser simplement les cordons et les câbles fournis avec vos appareils, donc ces solutions de charge 3 en 1 ne sont certainement pas pour tout le monde.

Ce que le dock POWERED manque en termes de prix, il compense en commodité et en fiabilité. Un point de charge sans fil tout-en-un simplifie le dépôt de votre iPhone et de votre Apple Watch sur la station d’accueil, et la station se recharge avec un seul cordon, ce qui réduit l’encombrement global du cordon.

Si vous recherchez une solution de chargement multi-appareils et que vous ne savez pas avec quelle station d’accueil 3-en-1 aller, le Logitech POWERED mérite certainement d’être considéré.

Comment acheter

La station d’accueil Logitech POWERED 3-en-1 peut être achetée sur le site Web de Logitech pour 130 $.

