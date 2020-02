Examen de Pokémon HOME: Si vous voulez sérieusement échanger, vous devrez payer pour le plan premium

Source: Rebecca Spear / iMore

À ce jour, j’ai accepté que moi et la plupart des fans de Pokémon essaierons essentiellement tout ce que la société Pokémon propose. Mais je suis également conscient que je ne serai pas trop impressionné par l’expérience. Il en va de même pour Pokémon HOME. Comme beaucoup d’autres fans de Pokémon, j’ai immédiatement téléchargé Pokémon HOME dès qu’il était disponible.

Ce service de stockage et d’échange de Pokémon vous permet de rassembler vos Pokémon de divers jeux en un seul endroit, puis de les échanger avec d’autres joueurs du monde entier. Bien qu’il existe une version gratuite, ses limites en font une option horrible pour la plupart des joueurs. Si vous souhaitez réellement utiliser ce service, le plan premium est vraiment votre seule option.

Notez que vous aurez besoin à la fois de la version Nintendo Switch et de la version mobile pour profiter de toutes les fonctionnalités de Pokémon HOME. Cependant, vous ne devez payer qu’une seule fois pour avoir accès au plan premium à la fois sur votre téléphone et votre Nintendo Switch.

Stockez ce Pokémon!

ACCUEIL Pokémon

Conclusion: Bien qu’il existe une version gratuite, vous devrez payer l’abonnement premium si vous voulez vraiment utiliser ce service. Le processus de transfert est un peu maladroit et limité, mais le commerce avec d’autres en ligne en vaut la peine.

Avantages

Peut rassembler vos Pokémon en un seul endroit

Peut commercer avec d’autres dans le monde

Offre des défis et des récompenses

La version Premium vous permet de contenir jusqu’à 6 000 Pokémon

Les inconvénients

La version gratuite vous permet de contenir jusqu’à 30 Pokémon

Limites de transfert

Processus de transfert maladroit

Magasin et commerce

ACCUEIL Pokémon Ce que j’aime

C’est un peu étrange, mais vous pouvez uniquement transférer des Pokémon vers et depuis différents jeux en utilisant la version Switch tandis que l’échange de Pokémon avec d’autres utilisateurs n’est possible que via la version mobile.

Options de trading Trouver des personnes dans le monde

Le Global Trading System (GTS) des anciens RPG Pokémon est disponible dans Pokémon HOME. Vous pouvez échanger avec d’autres utilisateurs du monde entier en spécifiant exactement quel Pokémon vous êtes prêt à échanger et quel Pokémon vous souhaitez en retour. De cette façon, vous êtes beaucoup plus susceptible d’obtenir exactement ce que vous voulez.

De plus, les joueurs peuvent participer à des salles d’échange avec des utilisateurs aléatoires, ou ils peuvent demander à échanger plusieurs Pokémon (10 si vous avez l’abonnement premium, 3 si vous n’en avez pas) à la fois pour des Pokémon aléatoires partout dans le monde. C’est un excellent moyen de remplir votre Pokédex et si vous êtes chanceux, vous pourriez peut-être mettre la main sur des shinies ou des Pokémon avec des IV impressionnants.

La version gratuite est très limitée

ACCUEIL Pokémon Ce que je n’aime pas

Le Paywall Premium est vraiment votre seule option

Les utilisateurs gratuits ne peuvent héberger que 30 Pokémon au total, tandis que les utilisateurs premium peuvent en héberger jusqu’à 6 000. Compte tenu du nombre de jeux Pokémon qui ont été créés et du nombre total de Pokémon disponibles, 30 n’est pas assez d’espace pour la plupart des gens. De plus, il existe plusieurs limitations commerciales pour les membres gratuits, comme la façon dont ils ne peuvent pas créer une salle de commerce.

Cela signifie que si vous voulez vraiment utiliser les fonctionnalités de trading offertes par ce service, vous devrez débourser pour l’abonnement. Si vous faites cela, nous recommandons l’abonnement annuel de 15,99 $ car il vous permet d’économiser le plus d’argent à long terme.

Alambiqué et maladroit Ce n’est pas aussi intuitif qu’il devrait l’être

Je veux d’abord dire qu’il est incroyable de voir combien de jeux sont compatibles avec Pokémon HOME (même si vous devez sauter à travers des cerceaux fous pour transférer à partir de certains jeux plus anciens). Cependant, il est frustrant qu’une fois que certains Pokémon sont transférés dans Pokémon HOME, ils ne peuvent pas être transférés dans d’autres jeux. Il est possible que les futurs jeux Pokémon nous permettent de transférer plus de Pokémon hors de HOME, mais pour l’instant cette limitation fait que Pokémon HOME se sent plus comme une prison Pokémon pour les monstres de poche qui ne peuvent pas partir.

Enfin, organiser vos boîtes est aussi maladroit que jamais dans les précédents services de stockage Pokémon. Le transfert de boîtes n’est pas intuitif et m’a pris quelques minutes pour comprendre. Bien que vous puissiez sélectionner un groupe de Pokémon dans une boîte, vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs boîtes à la fois lors du transfert. Je ne peux qu’espérer que The Pokémon Company apportera plusieurs modifications à l’application au fil du temps pour faciliter le processus de transfert.

Pokémon HOME Bottom Line

Pokémon HOME n’est pas le service le plus facile à utiliser, mais c’est le seul service de stockage que nous avons pour Switch et les téléphones. Si vous jouez régulièrement à des jeux Pokémon et prévoyez de faire plusieurs échanges avec d’autres joueurs, vous voudrez certainement vous inscrire au service premium.

4

sur 5

Les membres Premium peuvent héberger des milliers de Pokémon et obtenir plus d’options commerciales que les membres gratuits. Dans toute réalité, la version gratuite n’offre tout simplement pas assez de fonctionnalités pour être utile à la plupart des gens.

Stockez ce Pokémon!

ACCUEIL Pokémon

Un centre de stockage et de commerce

Rassemblez vos Pokémon des jeux Pokémon précédents et stockez-les tous dans Pokémon HOME. Là, vous pouvez échanger avec d’autres joueurs, afficher les statistiques des Pokémon ou transférer certains Pokémon dans Sword and Shield.

