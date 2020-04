Examen de SteelSeries Arctis Pro et GameDAC: câblé

SteelSeries propose des casques de jeu géniaux depuis des années. La gamme Arctis de la société est un groupe de produits toujours excellent, et les SteelSeries Arctis Pro et GameDAC offrent plus de fonctionnalités que vous ne pouvez en secouer un. De nombreux casques de jeu haut de gamme font tout autant, alors comment l’Arctis Pro résiste-t-il?

À qui s’adressent SteelSeries Arctis Pro et GameDAC?

Les joueurs sur PC et PS4 trouveront la plus grande utilisation des SteelSeries Arctis Pro, en particulier ceux qui préfèrent personnaliser leur expérience avec des accessoires matériels plutôt que des logiciels maladroits.

À quoi ressemble SteelSeries Arctis Pro?

Le SteelSeries Arctis Pro a un cadre en aluminium et une bande de suspension élastique comme une paire de lunettes de ski. Contrairement aux nombreuses bandes de suspension qui ne nécessitent aucun réglage, vous pouvez régler l’étanchéité de l’Arctis Pro à l’aide d’un patch velcro. J’ai ajusté le groupe une fois et je n’y ai plus jamais pensé. Il était juste assez serré pour s’adapter parfaitement à ma tête, sans aucune pression inconfortable. En gros, c’est super confortable.

Les écouteurs reposent sur des charnières légèrement décalées et présentent le même tissu airweave que les autres écouteurs Arctis de SteelSeries. Il est un peu plus souple que le cuir et évite les problèmes d’accumulation de chaleur. Airweave peut ne pas fonctionner aussi bien que le velours avec des lunettes, mais vous pouvez le remplacer assez facilement.

L’oreillette gauche abrite le micro rétractable, qui s’étend sur environ quatre pouces sur un fil flexible et repose presque à ras lorsqu’il n’est pas utilisé. La coupe gauche comprend également un bouton de sourdine, une molette de volume, un port pour le cordon allant au GameDAC et une prise 3,5 mm.

Ces écouteurs sont uniquement câblés, mais il existe toujours un nombre décent d’options de connexion. Vous pouvez connecter l’unité Game DAC à un PC via USB, ou à une Playstation 4 à l’aide du cordon optique (en plus du cordon USB), ou même à la prise casque d’un téléphone ou d’un autre appareil avec le dongle 3,5 mm inclus.

Le SteelSeries Arctis Pro est indéniablement un casque de jeu dans son esthétique, mais il offre une quantité solide d’options de personnalisation visuelle. Les lumières LED font sonner les deux écouteurs, et une lumière vive brille du micro lorsqu’il est mis en sourdine. Vous pouvez changer leur couleur en utilisant l’unité GameDAC incluse. Les panneaux sur les côtés du casque sont magnétiques et SteelSeries vend des pièces de rechange, ainsi que des sangles de différentes couleurs.

Contrairement à la plupart des casques de jeu complets, SteelSeries Arctis Pro n’utilise pas de logiciel pour toutes ses options. Au lieu de cela, il est livré avec une unité GameDAC, un petit appareil avec un petit écran, une molette rotative et un bouton. Le GameDAC sert d’intermédiaire entre le casque et la plate-forme avec laquelle vous l’utilisez; il gère les paramètres audio comme les profils d’égalisation, l’activation du son haute résolution et du son surround, et bien sûr le volume du jeu et du chat. Il contrôle également les schémas de couleurs des LED, vous permettant de parcourir les différents préréglages.

Nous ne recommandons généralement pas les unités DAC pour la plupart des gens, mais le GameDAC d’Arctis Pro est une exception. Il est simplement présenté et intuitif à utiliser et fait ressortir le meilleur d’un casque déjà assez solide.

Jouer avec SteelSeries Arctis Pro

Le SteelSeries Arctis Pro offre un son surround utilisant la technologie DTS Headphone: X 2.0, qui crée un environnement audio 3D réaliste dans le jeu. Bien que cela ne fasse guère de vous un meilleur joueur, cela semble certainement un peu plus précis que le son stéréo. Je n’ai jamais eu beaucoup de mal à repérer les traces des coups de feu et à mesurer approximativement leur direction et leur distance dans Overwatch et Fortnite.Le bouton à bascule rapide du GameDAC m’a permis de dire combien d’informations vous obtenez avec le son surround par rapport au mode stéréo. .

Comment sonne SteelSeries Arctis Pro?

Le SteelSeries Arctis Pro a peu de mal à reproduire la plupart des sons avec précision. Cela amplifie un peu les basses et il y a une légère baisse dans les médiums, mais c’est mineur. Je n’ai jamais rencontré de problèmes pour choisir des sons plus silencieux dans le vacarme des explosions dans les jeux – un problème commun avec les casques de jeu, qui sont souvent très graves. En écoutant de la musique, j’ai parfois trouvé un peu plus difficile d’entendre certaines parties de cordes avec des chansons mettant en vedette des lignes de basse particulièrement importantes.

L’Arctis Pro gère une isolation supérieure à la moyenne des casques de jeu. Il ne se compare pas très bien à une paire d’écouteurs ou d’écouteurs à pointe en caoutchouc avec ANC, mais il gardera les distractions de la maison à distance. Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes avec les colocataires bruyants ou la télé qui hurle dans une autre pièce. L’extérieur est une autre histoire, mais ce n’est pas un casque très portable, car vous devriez laisser le DAC derrière. Pour obtenir un aperçu complet des graphiques de réponse en fréquence et d’isolement, rendez-vous sur la revue SoundGuys SteelSeries Arctis Pro et GameDAC.

Le microphone sonne-t-il bien?

Le microphone du Steelseries Arctis Pro offre une sortie audio suffisamment décente. Bien que généralement clair, il atténue considérablement les basses, de sorte que les voix plus profondes peuvent sembler un peu minces. Si vous avez une voix plus haute, vous ne devriez pas avoir de problèmes. Le micro est plutôt sensible, donc le baisser avec le DAC peut être une bonne idée. Écoutez-vous:

https://www.soundguys.com/wp-content/uploads/2019/05/Arctis-Pro-Mic-recording.wav

Devriez-vous acheter SteelSeries Arctis Pro et GameDAC?

Le SteelSeries Arctis Pro est extrêmement confortable et sonne bien. Cela ressemble définitivement à un produit conçu pour offrir autant d’options et de fonctionnalités que possible dans un package aussi pratique que possible. En se concentrant sur les solutions matérielles avec le GameDAC, le casque évite de nombreux désagréments liés à l’utilisation d’autres casques de jeu avec des applications mal conçues.

Cependant, c’est un casque de jeu assez cher et cela ne signifie pas nécessairement qu’il sonne mieux que des casques de même prix ou inférieurs. Cela dépend vraiment si vous voulez le GameDAC. Si tout ce que vous recherchez est un excellent casque de jeu et que vous n’avez pas besoin de toutes ces fioritures, quelque chose comme l’HyperX Cloud Alpha semble sans doute mieux pour moins de la moitié du prix. Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’encore plus premium (en quelque sorte), l’Audeze Mobius apporte des fonctionnalités plus uniques qui pourraient être un peu plus significatives. Le SteelSeries Arctis Pro offre un excellent point médian entre ces deux extrêmes, mais ce n’est pas le seul.

Vérifiez le prix

Les meilleurs accessoires Xbox One pour améliorer votre jeu sur console Test du Astro Gaming A50 Wireless: sur-typé et trop cher