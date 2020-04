Examen du clavier magique iPad Pro 11 pouces: est-il assez petit?

Source: IMore

Je n’aime pas le Smart Keyboard ou le Smart Keyboard folio d’Apple. Je trouve que les commentaires clés sont un peu … pâteux. Je pense que c’est un design génial, et pour certains, c’est une expérience merveilleuse, mais ce n’est tout simplement pas pour moi. Je préfère les touches un peu plus cliquantes, élastiques, bruyantes, même. Alors, quand Apple a annoncé le Magic Keyboard avec trackpad pour iPad Pro en mars, j’ai jeté mon argent sur l’écran de mon ordinateur avec un célèbre “huzzah!”

Parce que j’aime le Magic Keyboard pour l’iMac. C’est mon expérience de clavier préférée et j’ai testé de nombreux claviers différents. Combiner mon amour du meilleur clavier jamais avec mon amour d’utiliser un clavier avec un trackpad sur mon iPad Pro était une évidence. Carte Apple: chargée.

À ce stade, tous les grands blogueurs et vloggers de la technologie vous ont déjà dit ce qui est génial et ce qui n’est pas si génial avec le clavier magique pour l’iPad Pro 12,9 pouces, mais qu’en est-il du plus petit? Je ne veux pas que la configuration de mon iPad soit aussi grande que celle de mon ordinateur portable. Si j’ai besoin d’un espace de travail pour ordinateur portable, je vais utiliser … mon ordinateur portable. Je préfère que mon iPad soit plus petit, plus portable. Si, comme moi, vous voulez savoir si la configuration plus petite de l’iPad Pro 11 pouces et du clavier magique peut être une expérience confortable comme un ordinateur portable, vous êtes au bon endroit. Creusons.

Clickity-clack ce clavier est empilé

Le clavier est-il tout ce qu’il a craqué? C’est la question que tout le monde se pose. Les claviers sont définitivement une expérience personnelle. Certains n’ont pas vraiment d’opinion bien arrêtée. Ils sont «agnostiques au clavier». D’autres ont des opinions très fortes sur ce qui fait un bon clavier et les moindres changements de tactilité et de rétroaction ont un effet énorme.

Voici comment je décrirais le clavier magique pour l’iPad Pro; C’est comme le Magic Keyboard pour l’iMac, mais avec un chiffon sous les touches. Je ne veux pas dire qu’ils sont pâteux comme le Smart Keyboard pour iPad. Il y a beaucoup d’élasticité et de rebond. Mais le clic est moins cliquable, plus épineux lorsque vous tapez.

Les touches elles-mêmes ont des bords arrondis. Ils ne sont pas tranchants comme le clavier magique de l’iMac, mais pas aussi doux que le clavier intelligent pour iPad. Les touches ont juste la moindre courbe concave. C’est presque imperceptible, mais si vous passez votre doigt sur les touches, vous pouvez sentir la courbe.

Sur le clavier magique de l’iMac / Mac, les touches sont lâches. Ils se tortillent en quelque sorte lorsque vous déplacez votre doigt sur le clavier. Ils sont beaucoup plus serrés sur le clavier magique pour iPad Pro. Il n’y a pas autant d’expérience de cliquetis-clackity.

Dans quelle mesure cette taille de clavier fonctionne-t-elle avec l’iPad Pro 11 pouces? Beaucoup mieux que je ne l’aurais imaginé.

Dans quelle mesure cette taille de clavier fonctionne-t-elle avec l’iPad Pro 11 pouces? Beaucoup mieux que je ne l’aurais imaginé. Il y a suffisamment d’espace entre les clés pour un voyage confortable. Les touches ne se sentent pas du tout à l’étroit dans le petit espace. Il y a beaucoup d’espace pour les poignets pour que je puisse reposer mes paumes à côté du trackpad sans cliquer dessus accidentellement.

La configuration globale, cependant, est un peu trop petite. Cela n’a rien à voir avec le clavier lui-même et plus à voir avec le fait qu’un “ordinateur portable” de 11 pouces est un peu trop petit pour être utilisé quotidiennement, 8 heures par jour, sur un ordinateur. Je ne peux garder mes bras dans aucune position ergonomique. Cela devient inconfortable après quelques heures de frappe directe. Ce n’est qu’une observation générale sur une configuration informatique de 11 pouces. Ce n’est pas une réflexion sur l’étui Magic Keyboard.

La personnalité magnétique est forte

La partie folio de l’étui pour clavier, le support magnétique auquel l’iPad Pro adhère, est l’endroit où la plupart de l’aspect de conception unique entre en jeu.

En ce qui concerne le matériau et l’ajustement général, il est très similaire à la partie folio du folio Smart Keyboard. Il utilise le même matériau extérieur en silicone et la même doublure en microfibre douce. il y a un seul joint pliable à environ un quart de la hauteur. Ce joint se verrouille en position à un angle de 30 degrés. Il est réglable jusqu’à cet angle, mais pas au-delà.

Au lieu d’un étui dans lequel vous enclenchez l’iPad Pro, il est conçu pour que vous puissiez simplement placer l’iPad Pro sur le support magnétiquement. Il y a plusieurs aimants puissants de chaque côté du support pour maintenir l’iPad Pro en place. Il n’y a aucune chance que votre iPad s’éloigne de la connexion magnétique sans une secousse grave.

Il n’y a aucune chance que votre iPad s’éloigne de la connexion magnétique sans une secousse grave.

Lorsque les aimants sont positionnés sur le support, en combinaison avec le support Smart Connector de l’iPad Pro, l’iPad s’enclenche en place. Il ne fait aucun doute que vous avez correctement aligné le trou de la caméra arrière. Si vous êtes vraiment bâclé sur le placement, vous pouvez le connecter avec un angle tordu, mais il est également facile de corriger cette erreur avec un simple glissement vers le haut ou vers le bas de l’iPad Pro afin qu’il se reconnecte avec les aimants appropriés. C’est un design très élégant.

Les aimants sont très puissants, ce qui signifie que vous devrez utiliser vos deux mains pour le retirer du support. Ou vraiment, un doigt reposant sur le clavier tandis que l’autre retire l’iPad du support.

En fait, j’ai pu dégager l’iPad Pro des aimants d’une main en le saisissant juste à côté de l’arrière incliné et en le tirant vers l’avant, mais c’était un peu gênant.

Pourtant, j’abandonnerais le retrait d’une seule main du support en échange d’une connexion magnétique fiable, sur laquelle je pense qu’Apple pariait lorsque l’équipe de conception a mis au point ce système.

La conception de la charnière

Le support magnétique et la conception de charnières à angles multiples confèrent au clavier Magic Keyboard pour iPad Pro son esthétique unique de “vol stationnaire”. C’est aussi la façon dont l’équipe de conception a compris comment tenir compte du poids et de l’équilibre. Étant donné que l’iPad Pro, qui serait essentiellement la partie écran d’un ordinateur portable, est tellement lourd (car c’est un appareil informatique complet, pas seulement un écran), la charnière d’ancrage à la base et la charnière d’angle de montage ont dû être ajustées pour corriger pour trop de poids sur le dessus. C’est pourquoi l’iPad Pro se soulève et se déplace vers l’avant avant de s’incliner vers l’arrière.

Cette conception de charnière fait que cette coque se démarque de tous les autres claviers iPad existants. Mais est-ce la meilleure conception possible?

Il y a des choses que j’aime et des choses que je pense sont trop conçues.

Il était assez ingénieux de trouver un moyen de contrebalancer la lourdeur maximale de l’iPad Pro tout en permettant une certaine liberté de pêche. La plupart des étuis ont soit une béquille maladroite à l’arrière, ce qui est assez inconfortable sur les genoux, soit n’offrent que deux ou trois angles stationnaires, avec le bas de l’iPad ancré magnétiquement à la base du clavier (pensez, conception du clavier intelligent).

Le Magic Keyboard pour iPad Pro, cependant, a un angle maximum de 30 degrés, qui est réglable, mais tous les angles réglables sont trop vers l’intérieur pour être utiles à n’importe qui. Vous ne pouvez incliner vers le bas qu’à partir de l’angle le plus ouvert. Personne n’utilise un iPad à un angle de 15 degrés (vers le clavier). C’est une idée trop conçue.

Il y a des choses que j’aime et des choses que je pense sont trop conçues.

Il n’y a pas beaucoup d’options pour un clavier iPad qui ne se retrouve pas avec un déséquilibre entre la base et l’iPad. Brydge, en fait, semble avoir été le plus proche avec un nombre infini d’angles réglables, bien que si vous dépassez le point idéal, il commencera à basculer.

Je ne dis pas que la pêche à la ligne unique n’est pas une bonne idée. C’est certainement l’une des meilleures idées que j’ai vues pour un étui à clavier. Je dis juste que je pense qu’il souffre d’être trop conçu.

En m’éloignant de la pêche à la ligne et en planant, j’aime vraiment la façon dont l’iPad survole le clavier. Je ne pense pas qu’Apple aurait pu rendre le clavier aussi spacieux sans le fait que l’iPad soit en place et à l’écart.

Si vous pouviez placer l’iPad directement sur la base du clavier à l’angle exact où il se trouve lorsqu’il est complètement ouvert, vous couperiez complètement la rangée des touches numériques. Cette conception en vol stationnaire offre beaucoup d’espace sur le clavier, tout en offrant une distance suffisante pour le poignet pour que vous puissiez confortablement placer la paume de vos mains, si c’est ainsi que vous tapez.

Le seul problème avec la conception en vol stationnaire est que mes doigts tapent souvent par inadvertance sur l’iPad chaque fois que j’atteins un numéro ou la touche de suppression. Cela m’arrête dans mes pistes de frappe chaque fois que j’atteins une touche dans la rangée supérieure. Incliner l’écran vers le bas résout ce problème, mais l’écran n’est plus dans ma position idéale à ce stade.

Le poids

J’ai entendu de nombreux critiques mentionner que le clavier magique pour iPad Pro est beaucoup plus lourd que prévu. Je tape sur mon iPad Pro avec le Brydge Pro + depuis quelques mois maintenant et je me suis habitué au poids supplémentaire qui accompagne un combo clavier et trackpad. Pour moi, le Magic Keyboard pour iPad Pro est à peu près correct, en termes de poids. En tenant juste les étuis, je pense qu’il pèse à peu près le même, peut-être légèrement moins que le Brydge Pro +, mais seulement légèrement.

Le clavier magique pour iPad Pro gagne en fait beaucoup de points pour sa finesse.

Le clavier magique pour iPad Pro gagne en fait beaucoup de points pour sa finesse. Il est nettement plus fin que la plupart des étuis à clavier que j’ai utilisés. Pas plus mince que l’étui Smart Keyboard, bien sûr, mais beaucoup plus mince que le Brydge Pro +.

Ceci, j’aime vraiment, parce que les paumes de mes mains n’entrent pas dans le bord de la base du clavier pendant que je tape.

La stabilité

Je dois être honnête, je m’attendais à ce que le clavier magique pour iPad Pro soit plus stable lorsqu’il est sur mes genoux. Je voulais que cela fasse des miracles. C’est bon. Mais souffre encore d’un peu de vacillement. Il bascule encore un peu, ce qui me fait sentir obligé de maintenir la base avec la paume de mes mains afin d’éviter tout débordement potentiel. Ça ne penche pas, mais on a toujours l’impression que ça pourrait si je ne fais pas attention. Si je soulève mes poignets de la base pour essayer de pratiquer un bon positionnement de frappe, j’obtiens beaucoup de rebond.

Mes genoux doivent être dans une position particulière pour que la configuration soit vraiment stable.

J’ai également remarqué que mes genoux doivent être dans une position particulière pour que la configuration soit vraiment stable. Je dois être assis sur une chaise suffisamment basse pour que mes genoux soient à un angle de 90 degrés, ce qui n’arrive pas si souvent. Les chaises sont généralement un peu trop hautes pour moi. Lorsque mes genoux sont inclinés, même légèrement plus bas que 90 degrés, l’équilibre du poids est désactivé et il n’y a pas de nouvel angle sur lequel je peux me repositionner pour le fixer.

Sur toute surface plane, la stabilité est irréfutable. C’est un système de clavier solide. Rien ne rebondit. Rien de pourboire. Cela ressemble à un ordinateur portable sur une table ou un bureau. La base est solide sans aucun rebond. l’angle de l’iPad est à peu près parfait. Pas trop haut. Pas trop bas. Si vous êtes assis devant une surface plane, cela va être incroyable.

Le trackpad

Le trackpad est l’endroit où le Magic Keyboard pour iPad Pro brille vraiment. J’ai une expérience limitée avec plusieurs marques de trackpads, mais jusqu’à présent, c’est le meilleur que j’aie jamais utilisé. Là où d’autres trackpads ont tendance à se tromper, c’est dans le défilement. Lorsque vous essayez de faire défiler de grandes quantités de texte, d’autres pavés tactiles bégayent ou vont trop loin pour jeûner. Même avec des ajustements dans les paramètres, j’ai toujours du mal avec ça.

Le trackpad du Magic Keyboard pour iPad Pro est incroyablement fluide et intuitif.

Le trackpad du Magic Keyboard pour iPad Pro est incroyablement fluide et intuitif. Le curseur se positionne parfaitement et réagit parfaitement aux boutons, aux champs de texte et aux barres d’action. À mon avis, c’est ce qui fait que l’expérience iPad ressemble plus à une expérience d’ordinateur portable.

Bien que je suis heureux qu’Apple ait choisi de vrais boutons de clic pour le trackpad, pas des haptiques, je préfère Tap to Click avec mon utilisation du trackpad, que ce trackpad prend également en charge.

Pas de touches de fonction

Je sais très bien pourquoi Apple n’a pas inclus une rangée de touches de fonction avec le Magic Keyboard pour iPad Pro. Cela n’aurait tout simplement pas pu. L’expérience globale aurait été plus pauvre à plein temps que de ne l’être que de temps en temps lorsque vous souhaitez utiliser les touches de fonction.

Mais ces clés me manquent vraiment. Lorsque je veux augmenter ou diminuer le volume de ma musique, ou revenir à la page d’accueil, ou augmenter ou diminuer la luminosité de mon écran, les touches de fonction ont toujours été là pour moi à portée de doigt.

Ce qui me manque le plus, ce sont les touches de contrôle des médias. Je souhaite vraiment qu’Apple ait inclus des touches de volume, de lecture, d’avance rapide et de rembobinage. Même s’ils ont été enterrés sous une autre clé.

Cochon de batterie?

J’ai réussi à obtenir environ neuf heures de travail sur mon iPad Pro avec le Magic Keyboard attaché avec environ 25% de batterie restante. C’est avec des activités de travail standard comme le triage des e-mails, deux réunions de 30 minutes dans Google Hangouts Meet (un gros porc de batterie), écrire cette critique et la télécharger sur notre système (avec les photos), planifier le contenu du site Web, vérifier avec mes collègues de Slack régulièrement, et quelques autres choses de type travail.

Il aspire quelques points de pourcentage de jus au cours de la journée, mais il est toujours dans les estimations de performances de la batterie d’Apple de 10 heures d’utilisation pour l’iPad Pro, de sorte que le drain est négligeable.

Lors de la charge via le clavier magique, j’ai remarqué qu’il ne fonctionne pas aussi vite que si je devais charger directement via l’iPad (environ 1% par minute contre environ 3 ou 4% par minute), mais si j’ai besoin de la Le port USB-C de l’iPad est gratuit pour les autres périphériques, il est bon de savoir que j’ai une méthode différente pour charger.

Le prix

Lorsque nous avons tous découvert combien coûte le Magic Keyboard pour iPad Pro, je pense que nous avons eu une double prise collective. À une époque où vous pouvez obtenir un nouvel iPhone pour 399 $, un étui à clavier de 299 $ semble un peu sourd. C’est 120 $ de plus que le prochain étui pour clavier le plus cher d’Apple, le Smart Folio.

J’adore pouvoir avoir le même interrupteur à ciseaux, une touche rebondissante et un clavier de retour élastique avec mon iPad Pro.

Maintenant, j’adore le Magic Keyboard. J’adore le fait qu’Apple l’ait transformé pour mobile et je peux avoir le même interrupteur à ciseaux, une touche rebondissante et un clavier de retour élastique avec mon iPad Pro. Il ne fait aucun doute que cela vaut quelques dollars supplémentaires.

Cependant, j’ai été suffisamment déçu par la fonctionnalité pour considérer que ce n’est pas un instabuy (même si je l’ai acheté insta). Apple n’a pas vraiment résolu les problèmes de frappe sur les tours. C’est encore bancal. Le clavier s’incline toujours vers le haut si vos genoux ne sont pas exactement dans la bonne position, et pour ajouter à la frustration, vous ne pouvez pas simplement incliner l’iPad plus en arrière pour compenser un déséquilibre. C’est un clavier incroyable, mais pas l’expérience ultime que j’espérais.

Il existe de nombreuses fonctionnalités qui rendent ce clavier intéressant à ce prix; le trackpad, le look unique, la conception ultra mince (pour un étui pour clavier), le fait qu’il s’agit distinctement d’Apple (tout le monde saura que vous avez le Magic Keyboard dès que vous l’ouvrez).

Mais je pense toujours que c’est un peu cher pour tous ses avantages.

Le résultat

4

sur 5

J’adore le Magic Keyboard pour iPad Pro. J’adore les commentaires tactiles élastiques et dynamiques que j’obtiens lorsque je tape. Les touches sont stables – pas de tremblements – et ont un profil suffisamment bas pour que le déplacement des touches soit confortable. Les touches sont suffisamment étalées, même sur l’iPad Pro 11 pouces, pour qu’il ne soit pas à l’étroit ou compact. L’expérience du trackpad est inégalée. La facilité avec laquelle je peux jeter l’iPad Pro sur l’étui et le retirer est tout simplement un plaisir. Lorsque je ferme le tout, je peux l’emporter avec moi sans qu’il prenne plus de place grâce au design ultra-fin.

La façon dont la conception inclinée aborde la lourdeur supérieure est particulièrement ingénieuse, mais souffre d’un peu trop de conception. C’est inutilement complexe au détriment des angles de vision limités. Et en fin de compte, cela ne résout pas vraiment les problèmes de lier sur un tour. Il oscille toujours et a tendance à basculer un peu en arrière si vous n’avez pas les genoux inclinés à exactement 90 degrés.

Je voudrais vous dire que c’est le meilleur étui à clavier jamais conçu pour l’iPad Pro et que vous devriez jeter tous vos autres claviers, mais à ce prix, je pense que c’est plus un achat de luxe pour les fans d’Apple que n’importe quelle vraie raison. t jamais essayer un autre étui pour clavier.

Il y a encore très peu de bons claviers iPad avec trackpad sur le marché, et le Magic Keyboard pour iPad Pro est haut de gamme. Je le recommande définitivement, et quiconque l’utilisera va probablement tomber amoureux de l’expérience de frappe. Le Magic Keyboard ressemble et se sent comme si vous utilisiez un ordinateur portable, même sur le modèle 11 pouces. Ce n’est que le vrai défaut, c’est que cela ne rend pas magiquement la saisie des tours moins ennuyeuse.

