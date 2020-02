Examen du fourre-tout en cuir Pad & Quill pour ordinateur portable: style professionnel

Source: Christine Romero-Chan / iMore

En tant que personne qui écrit pour gagner sa vie, on me retrouve souvent à taper sur mon ordinateur portable à la maison. Mais de temps en temps, j’ai besoin d’un changement de rythme, sinon je développerai une fièvre de cabine. C’est à ce moment que je me rends dans mon café préféré, ou même que j’en fais de nouveaux dans ma région. Mais peu importe où je me retrouve, j’ai besoin d’un sac fiable pour transporter mon bureau mobile.

Chez iMore, nous ne connaissons pas Pad & Quill. C’est une entreprise connue pour ses accessoires en cuir de très haute qualité pour nos produits technologiques préférés, comme l’étui portefeuille Bella Fino pour iPhone, ainsi que pour d’autres articles magnifiques, comme l’étui Woodline pour iPhone. Les produits ne sont pas bon marché, mais ils sont livrés avec des garanties fantastiques et sont entièrement faits à la main, vous obtenez donc certainement ce que vous payez.

Je me considère plus comme un sac à dos quand il s’agit de prendre mon ordinateur portable en ville, mais j’ai eu l’occasion de passer en revue le dernier fourre-tout en cuir pour ordinateur portable de Pad & Quill, et c’est certainement l’un pour vérifier si vous préférez les fourre-tout.

Un fourre-tout chic pour tout professionnel

Pad & Quill The Leather Laptop Tote: Caractéristiques

Pad & Quill est bien connu pour sa maroquinerie, il n’est donc pas surprenant que The Leather Laptop Tote ne fasse pas exception. Il est fait de cuir américain de qualité supérieure, il est donc d’une qualité incroyablement élevée, authentique et durable. Lorsque vous recevez le sac pour la première fois, il peut sembler un peu rigide bien qu’il soit doux, mais il devient encore plus souple avec plus d’utilisation, comme tout bon cuir. Pad & Quill fournit également un sac à cordon en tissu pour ranger votre fourre-tout en cuir pour ordinateur portable lorsqu’il n’est pas utilisé. Si vous appréciez un parfum de cuir riche, vous le trouverez avec le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable de Pad & Quill.

Le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable est d’une qualité incroyablement élevée car il est fait de cuir véritable américain de qualité supérieure et il est très durable. Il y a beaucoup d’espace pour vos essentiels.

Le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable est assez spacieux et possède des poches pour tous vos besoins. À l’intérieur, vous trouverez un compartiment rembourré pour ordinateur portable qui peut facilement contenir un ordinateur portable jusqu’à 13 pouces (parfait pour mon MacBook Air). Il y a aussi une poche légèrement plus petite à l’extérieur de ce compartiment, qui devrait contenir un iPad ou une autre tablette plus petit. Pour ces deux poches, il y a une fermeture à sangle avec fermoir en métal pour que votre ordinateur portable ou votre tablette soit sécurisé. Deux sangles en cuir se trouvent sur les côtés, et elles ont un fermoir en métal à la fin pour les clés, les AirPods (lorsqu’ils sont dans un étui comme l’AirSnap Pro de TwelveSouth) et d’autres petits objets.

En face de la poche pour ordinateur portable et tablette se trouve un compartiment zippé avec trois poches ouvertes pour contenir de petits accessoires. Si vous avez un ordinateur portable de plus de 13 pouces, vous pouvez stocker un ordinateur portable jusqu’à 15 pouces au centre du sac (probablement mieux dans une pochette rembourrée), ainsi que tout autre élément essentiel. À l’extérieur du fourre-tout, il y a une poche au centre à l’avant et à l’arrière, ainsi que deux poches latérales. Les poches centrées sont idéales pour contenir des objets comme votre téléphone, votre iPad mini, vos documents et autres petits objets. Les poches latérales peuvent contenir plus de petites choses, et vous pouvez même y insérer une bouteille d’eau, tant qu’elle n’est pas trop grande.

Pour ajouter à l’élégance générale du fourre-tout en cuir pour ordinateur portable, le matériel en laiton antique très solide utilisé par Pad & Quill. Peu importe si vous choisissez la couleur Châtaigne ou Whisky, la quincaillerie en laiton va bien avec les deux et lui donne cette touche de raffinement. Les fermoirs eux-mêmes ont une belle taille, se sentent fluides et semblent très durables. Et les fermetures à glissière ont une bonne traction, et le fait que le sac ait une fermeture éclair en haut est génial, car cela signifie que rien n’a la chance de tomber. Le fourre-tout comporte deux sangles solides des deux côtés du sac pour le transport. Il est dans un style tube qui est confortable à tenir dans la main et qui tient bien en place sur de larges épaules.

En prime, Pad & Quill comprend un accessoire d’embrayage en cuir gratuit avec chaque fourre-tout en cuir pour ordinateur portable. Cette petite pochette est fabriquée à partir des mêmes matériaux que le fourre-tout lui-même, y compris la doublure à chevrons à l’intérieur. Il y a trois fentes en cuir à l’intérieur pour contenir des cartes de crédit, et l’espace devrait être suffisant pour de l’argent, du maquillage et d’autres petits objets de travail dont vous pourriez avoir besoin.

C’est un fourre-tout en cuir fin que tu as là

Pad & Quill Le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable: ce que j’aime

Je ne suis pas habituellement un fourre-tout, mais le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable est certainement un fourre-tout de haute qualité que vous devriez considérer si vous en cherchez un.

En tant que fan de maroquinerie, j’adore la sensation du fourre-tout en cuir pour ordinateur portable – il est doux et velouté, bien qu’un peu rigide lorsque vous l’obtenez pour la première fois. Mais au fur et à mesure que vous l’utilisez, la souplesse devient plus visible et toute marque d’éraflure ajoute simplement du caractère au sac. J’aime aussi la poche pour ordinateur portable, car elle ne touche pas techniquement le fond, de sorte que votre ordinateur portable ne se heurtera pas lorsque vous placerez le sac sur le sol ou quelque chose comme ça. Les autres poches à l’intérieur du sac permettent d’organiser facilement les accessoires que je porte avec moi au quotidien, et j’adore que ce sac fourre-tout se ferme complètement, il n’y a donc aucune chance de perdre quoi que ce soit de précieux.

L’accessoire d’embrayage en cuir gratuit est un bon bonus, honnêtement. Il est assez agréable pour qu’il puisse même être utilisé seul. Oh, et cette garantie de 25 ans avec le sac? Comment peut-on ne pas aimer ça?

Mais c’est cher et assez lourd

Pad & Quill Le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable: ce que je n’aime pas

Une chose importante que j’ai remarquée avec le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable est le fait lourd. Et je parle qu’il est juste lourd en soi, complètement vide – c’est 2,3 livres. Donc, une fois que vous commencez à y mettre vos affaires, le sac devient simplement plus lourd. Si vous ne vous débrouillez pas bien avec des sacs lourds, ce fourre-tout n’est pas pour vous.

Une autre chose que j’ai remarquée en l’utilisant est que les poignées / sangles de transport ne fonctionnent pas vraiment bien pour moi. C’est peut-être parce que j’ai de petites épaules, mais j’ai trouvé qu’une sangle (celle extérieure) glissait ou tombait toujours pendant que je portais le sac. Je pense que ceux qui ont des épaules plus larges peuvent ne pas avoir de problème, mais pour ceux qui ont des chiffres plus petits, comme moi, cela pourrait être un peu ennuyeux. Personnellement, je resterai avec des sacs à dos ou des messagers, car ce style ne fonctionne pas vraiment bien pour moi.

Alors que les poches latérales sont conçues pour contenir des bouteilles d’eau plus minces, j’ai trouvé que cela peut prendre un peu d’effort pour faire entrer la bouteille d’eau. Alors soyez averti – votre grand Hydro Flask ne rentrera probablement pas ici.

Et enfin, ce sac fourre-tout n’est pas bon marché. C’est presque 400 $, donc il peut être hors de portée pour la plupart des gens. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de beaux sacs en cuir pour ordinateur portable que vous pourriez obtenir pour une fraction du coût de celui-ci. Mais là encore, ce ne sont pas Pad & Quill et n’ont probablement pas de garantie de 25 ans. La qualité est là, mais elle n’est pas bon marché.

Haute qualité à un prix

Pad & Quill Le fourre-tout en cuir pour ordinateur portable: la ligne de fond

3,5

sur 5

Si vous avez de l’argent à revendre et que vous recherchez un fourre-tout pour ordinateur portable de haute qualité, alors Pad & Quill est la solution. Le cuir américain de qualité supérieure est de premier ordre, il y a beaucoup de place pour tous vos besoins et il se ferme complètement avec une tirette de fermeture à glissière de qualité supérieure. Ce n’est pas sans défauts cependant, mais bon, vous obtenez une belle pochette en cuir pour l’accompagner et une garantie qui durera presque aussi longtemps que le sac lui-même.

