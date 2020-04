Examen du Huawei MatePad Pro: le tueur d’iPad Pro d’Android?

Le marché des tablettes Android est en survie, mais il y a encore quelques récalcitrants qui refusent d’agiter le drapeau blanc. Huawei est l’une des marques à l’avant-garde de la charge, qui a dominé les niveaux intermédiaire et d’entrée de gamme avec des tablettes abordables, tout en testant occasionnellement les eaux avec une ardoise de qualité supérieure.

Avec le MatePad Pro, Huawei prend au sérieux l’espace phare de la tablette. Le MatePad Pro est-il le tueur d’iPad Pro que les fans d’Android attendaient?

Il s’agit de la critique du Huawei MatePad Pro d’Android Authority.

À propos de cet avis: J’ai testé le Huawei MatePad Pro pendant plusieurs semaines. Huawei a fourni la tablette, le M-Pencil et l’étui à clavier à Android Authority pour examen. L’appareil livré avec EMUI 10.0.1 basé sur Android 10, avec le correctif de sécurité Android du 1er décembre.

Huawei MatePad Pro Review: La vue d’ensemble

Alors que Huawei a essayé des tablettes haut de gamme avec sa série M, le MatePad Pro est le premier à porter la marque «Mate». Il s’agit d’une déclaration d’intention ferme, car la société de Shenzhen réserve traditionnellement le surnom à ses produits d’élite, tels que la série de smartphones Mate et la gamme d’ordinateurs portables MateBook. En plus d’un modèle MatePad Pro Wi-Fi uniquement, Huawei propose également une variante LTE et un modèle 5G.

Avec très peu de rivaux dans l’espace Android et les tablettes Chrome OS sortant à peine de la première vitesse, la seule véritable concurrence du MatePad Pro dans le monde Android est la Samsung Galaxy Tab S6 – l’une des meilleures tablettes Android à ce jour.

Bien sûr, la véritable cible à battre est Apple. Le leader du marché depuis toujours a une prise de fer sur le marché des tablettes haut de gamme et Huawei fait face à une bataille difficile s’il veut usurper complètement la série iPad Pro toujours populaire du géant de Cupertino – en particulier avec l’interdiction commerciale américaine restreignant son accès aux services mobiles Google.

Le prix du Huawei MatePad Pro commence à partir de 499 £ au Royaume-Uni et 549 € en Europe (~ 593 $). Il sera mis en vente via la boutique en ligne de Huawei à partir du 8 mai.

Comment est le design?

Huawei a tout mis en œuvre avec le design du MatePad Pro et bien qu’il ne s’éloigne pas trop de la grande plaque de métal avec un grand plan d’écran, il y a quelques ajustements ici qui le séparent du pack.

Le MatePad Pro est disponible en quatre couleurs différentes. Les coloris Forest Green et Orange sont livrés avec un dos en cuir végétalien, tandis que les modèles Midnight Grey (testé) et Pearl White optent pour un châssis en fibre de verre associé à un cadre en aluminium.

Quel que soit votre choix, le MatePad Pro ressemble à une tablette premium. Il est 10g plus léger que l’iPad Pro 2020 (11 pouces) et la répartition du poids est parfaite.

L’écran de 10,8 pouces adopte la conception de caméra selfie perforée que l’on trouve sur la plupart des meilleurs smartphones de 2020, y compris la propre série P40 de Huawei.

L’écran perforé permet de s’adapter au ratio écran / corps de 90% de la tablette, qui bat facilement l’iPad Pro (~ 82,9%) et le Tab S6 (~ 82,5%). J’ai trouvé que le trou de la caméra était assez petit pour passer inaperçu lors de l’utilisation quotidienne.

Le MatePad Pro ressemble et se sent comme une tablette premium.

Sinon, le panneau LCD QHD (2 560 x 1 600) est coloré et très lumineux. Il ne peut pas correspondre au taux de rafraîchissement de 120 Hz trouvé sur l’iPad Pro ou au dynamisme des panneaux AMOLED de Samsung, mais je n’ai eu aucune plainte dans l’ensemble.

Le seul problème de conception que j’ai est le nombre minimal d’options de sécurité. Sans capteur d’empreintes digitales, vous vous retrouvez avec un mot de passe ou un code PIN traditionnel, ainsi que le déverrouillage du visage, bien qu’il s’agisse d’un logiciel.

À quoi ressemblent les performances?

Le MatePad Pro est alimenté par le processeur Kirin 990 personnalisé de Huawei, avec un double NPU et 6 Go de RAM en standard (8 Go pour les modèles 5G). Nous savons déjà que le meilleur SoC de Huawei est un artiste performant et cela est vrai pour le MatePad Pro. Les animations sont fluides, la gestion de la RAM est impressionnante et elle gère les jeux en 3D sans hoquet.

Sur le plan du stockage, le modèle Wi-Fi de base est livré avec un stockage de 128 Go qui correspond à l’iPad Pro et à la Galaxy Tab S6. Si vous voulez plus de mémoire, il existe une variante de 256 Go, ou vous pouvez ajouter 256 Go supplémentaires via un emplacement de stockage extensible. Malheureusement, vous devrez acheter l’une des cartes mémoire Nano propriétaires (et assez chères) de Huawei au lieu d’une carte MicroSD standard.

L’une des meilleures choses pour le MatePad Pro est la durée de vie de la batterie. Huawei a inséré une énorme cellule de 7 250 mAh dans sa tablette phare. La gestion de l’alimentation étroitement optimisée du double NPU et l’écran LCD moins gourmand en énergie se combinent pour offrir une endurance incroyable. J’ai réussi à en tirer deux jours sous une utilisation intensive. Même lors d’un test de stress sur la tablette avec une boucle vidéo à une luminosité moyenne, il a fallu un peu plus de 14 heures avant de finalement atteindre zéro.

Le MatePad Pro est un champion de l’autonomie de la batterie qui continue et continue.

Revenir à 100% est également un jeu d’enfant avec la prise en charge d’une charge rapide jusqu’à 40 W, bien que vous n’ayez qu’un chargeur de 20 W dans la boîte. Le MatePad Pro prend également en charge la charge inversée de 7,5 W – une première pour une tablette – pour recharger rapidement votre smartphone Huawei ou tout autre accessoire avec une charge sans fil.

Comme avec les meilleurs iPad et tablettes Samsung, vous ne trouverez pas de prise casque sur le MatePad Pro, mais vous obtenez une configuration de haut-parleurs stéréo à quatre canaux réglée par Harman Kardon. Aussi impressionnant que cela puisse paraître sur le papier, j’ai trouvé que bien que les haut-parleurs puissent être incroyablement forts, le son était plat et boueux quel que soit le niveau de volume.

Dans un cas étrange pour les pionniers de la photographie mobile Huawei, le MatePad Pro opte pour un seul objectif 13MP. Ce n’est pas terrible, mais il a tendance à sursaturer les couleurs et les images manquent de détails.

La caméra selfie se porte mieux en termes de qualité, mais comme le trou de perforation est décentré, il est incroyablement difficile de prendre une photo face ou de garder votre flux central lors d’un appel vidéo, quelle que soit l’orientation de l’écran.

Que fait d’autre le Huawei MatePad Pro?

Comme la plupart des principales tablettes, le Huawei MatePad Pro peut être associé à un étui à clavier et un stylet pour une meilleure productivité – tous deux vendus séparément.

Je vais être franc: l’étui Smart Magnetic Keyboard n’est pas génial. Sa conception est similaire à celle des housses de clavier folio d’Apple en ce sens qu’il s’agit d’une coque magnétique avec deux angles de vue et sans trackpad.

Malheureusement, l’arrière le plus éloigné que vous pouvez positionner est d’environ 60 degrés, ce qui reste un angle assez droit pour un écran et un clavier, surtout si vous êtes grand. Il y a aussi trop d’espace entre les touches et le voyage est assez peu profond.

Le M-Pencil est une toute autre histoire. Le stylet Bluetooth est précis et confortable à tenir, bien que comme le clavier – et contrairement au stylet S inclus de la Galaxy Tab S6 – c’est un supplément en option. Il n’y a pas de stockage pour le M-Pencil dans la tablette ou le couvercle, mais il se connecte magnétiquement au sommet de la tablette où il peut être rechargé.

Le reste des astuces du MatePad Pro provient du logiciel EMUI de Huawei en plus d’Android 10. EMUI 10 est la meilleure itération du skin Android à ce jour et Huawei a intégré quelques fonctionnalités utiles qui passent de ses smartphones et ordinateurs portables.

En plus de la prise en charge multi-fenêtres pour jusqu’à deux applications et une troisième fenêtre flottante et le multiplicateur d’application (qui peut doubler une application en deux fenêtres afin que vous puissiez exécuter deux fonctions à la fois), le MatePad Pro prend également en charge Huawei Share. Pour ceux avec des téléphones Huawei exécutant EMUI 10, cela vous permet de refléter l’écran de votre smartphone sur la tablette pour partager du contenu, faire glisser et déposer des fichiers, etc.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui s’étend sur d’autres fonctionnalités de style continu entre les appareils. Cela fait également du MatePad Pro une perspective plus douce pour les utilisateurs déjà engagés dans l’écosystème matériel et logiciel de Huawei.

À quoi ressemble l’application sur le Huawei MatePad Pro?

Parlons de l’éléphant dans la pièce: le manque d’applications Google, du Play Store et de Google Mobile Services grâce à l’interdiction actuelle du commerce américain.

Nous avons longuement couvert la situation ici sur Android Authority, mais le MatePad Pro est un cas unique. Les smartphones de Huawei peuvent, dans une certaine mesure, survivre sans le support GMS, car les caméras et les téléphone une partie de ses téléphones n’est presque pas affectée. Ce n’est pas le cas des tablettes, qui sont définies par leur productivité et leurs suites de divertissement. Pour ces choses, vous avez besoin d’applications.

Même sans Play Store, le MatePad Pro peut exécuter de nombreuses applications. Vous devez juste les chasser en premier.

Alors, pouvez-vous utiliser le Huawei MatePad Pro comme n’importe quelle autre tablette pour regarder des films, écrire des documents, jouer à des jeux, etc., même sans le soutien de Google? La réponse honnête est oui, mais seulement avec quelques mises en garde gargantuesques.

Your starting point for any apps beyond the preloaded basics is the Huawei App Gallery. Check out our App Gallery review for a full rundown of its strengths and shortcomings, but the crucial takeaway is that it doesn’t host a vast number of the most popular apps you’ll find on the Play Store or Apple’s App Store.

Installing a third-party app store like APKPure or the Amazon App Store helps fill in some blanks, though it’s far from a perfect solution. As an example, while the Amazon-owned Twitch is readily available from its own app store and appeared to work just fine in my testing, I was always greeted with a message on startup warning me that it won’t run without Google Play services. That gets old.

The other workaround is Huawei’s Phone Clone app which copies non-App Gallery apps over from your phone. You can’t get every app this way, but I managed to transfer over the vast majority of apps and games from my Pixel 4 XL without any issue. The downside to this method is the lack of automatic updates and the fact that while many apps can be installed, there are many which still require elements of Google’s framework to operate at full functionality — or to work at all. To varying degrees, this impacts any app or game that uses Firebase for notifications, Google Drive for backups, Google Location Services for location tracking, Widevine DRM for movies, and the SafetyNet API.

Power users who are savvy and willing enough to use these workarounds will find that it’s not all doom and gloom. During my testing I managed to install and run Disney Plus, Amazon Prime Video, Spotify, BBC iPlayer, as well as a bunch of games, and even the Xbox Game Streaming app. Likewise, essential productivity apps like Microsoft Office, Slack, Asana, and Zoom all ran fine after downloading them through third-party sources or Phone Clone.

There are, however, some insurmountable hurdles that would prevent me from using this as my primary tablet or laptop replacement. On the media side, Netflix only works if you can find an APK for an older version of the app and even then will only stream at a maximum 720p resolution. Unlike Netflix, which won’t work at all in Huawei’s browser, Chrome (which does mostly work otherwise), or any other third-party browser I tested due to the aforementioned lack of Widevine certification, YouTube runs perfectly fine in a browser. However, without the YouTube app, I couldn’t cast to my Chromecast or Nvidia Shield TV.

The MatePad Pro simply can’t match the app availability of other top-tier tablets.

The final, much more crucial omission I faced was G Suite incompatibility. Android Authority, like a massive number of other businesses, uses G Suite for organization, communication, analytics, and much more. The vast majority of that functionality is completely unusable on the MatePad Pro.

Is it possible to enjoy using a tablet without Google services? Absolutely, but you’ll need to be prepared to give up some time and potential functionality to get to that point.

Huawei MatePad Pro: Specs

Huawei MatePad ProDisplay10.8-inch IPS LCD

2560 × 1600

280ppi

90% screen-to-body ratio

DCI-P3ProcessorKirin 990RAM6/8GBStorage128/256GB

UFS 3.0Battery7,250mAh

40W fast charging

15W wireless charging

7.5W reverse wireless chargingCamerasRear:

13MP, f/1.8 aperture, PDAF

De face:

8MP, f2.0 aperture

SecurityFace unlock (software-based)

No fingerprint sensorConnectionsNano Memory card slot (up to 256GB)

Nano SIM card slot (LTE/5G model only)

USB-C portNetworkingTD-LTE/ LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 & 5GHz

Bluetooth 5.1Operating SystemAndroid 10

EMUI 10AudioFour speakers

Tuned by Harman Kardon

No headphone jackDimensions and Weight246 x 159 x 7.2mm

460gColorsMidnight Grey, Pearl White, Forest Green, OrangeAccessoriesM-Pencil (Not included)

Smart Magnetic Keyboard case (Not included)

Huawei MatePad Pro review: Should you buy it?

Huawei MatePad Pro (Wi-Fi only)6GB RAM + 128GB storage — €5498GB RAM + 256GB storage — €649Vegan Leather Edition with M-Pencil, 8GB RAM + 256GB storage — €749Huawei MatePad Pro (LTE)6GB RAM + 128GB storage — €5998GB RAM + 256GB storage — €699Huawei MatePad Pro (5G)8GB RAM + 256GB storage — €7998GB RAM + 512GB storage — €949

The Huawei MatePad Pro undercuts the Galaxy Tab S6 by €150 and the iPad Pro by a whopping €350. In the UK, Huawei is offering a promotional deal for the base Wi-Fi model that comes with the M-Pencil and keyboard cover all for £499.

In ordinary circumstances, this kind of pricing would put it in prime position as the affordable flagship tablet of choice. These are not ordinary circumstances, however.

While I did encounter some more general gripes such as the mediocre audio, average cameras, and the lack of a great official keyboard cover, as a complete hardware package the MatePad Pro is absolutely worth the £499 asking price.

Hardware isn’t everything though, and while Huawei’s underlying software package is sound, it’s ultimately hobbled by the lack of Google services and the knock-on effect that has on app availability and compatibility.

It’s a lottery whether or not an app you regularly use on other Android or even iOS devices will be functional on the MatePad Pro. That’s not a consideration you have to make with any other top-tier tablet.

If the app situation is ever resolved, the MatePad Pro will be a no brainer.

You may be able to live without Google’s apps like Gmail, YouTube, and Drive, but it’s very difficult to wholeheartedly recommend a tablet that can only run Netflix in potato quality.

If the US ban is ever reversed, the MatePad Pro will be a no brainer. Until then, anyone who isn’t already invested in the Huawei ecosystem should think long and hard at the pros and cons before parting with their cash.

Huawei MatePad Pro Huawei MatePad Pro

The Huawei MatePad Pro is equipped with 10.8-inch FullView Display and Kirin 990 flagship chipset.

That’s it for our MatePad Pro review. Are you taken by Huawei’s top tablet? Faites le nous savoir dans les commentaires.