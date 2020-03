Examen Eero Pro: Un excellent système de routeur maillé, mais exagéré pour les petits espaces

Source: Andrew Martonik / Android Central

Eero est l’un des noms les plus connus du réseau maillé, et pour cause. Il s’agit d’un système de routeur à la fois simple et puissant, qui facilite la configuration aussi grande que votre maison (et au-delà) l’exige sans ajouter de complications inutiles.

Le système eero Pro d’origine existe depuis assez longtemps et il existe même une version plus récente (et moins chère), mais l’eero Pro est toujours en vente en tant qu’offre haut de gamme en raison de ses capacités.

D’un coup d’œil

Eero Pro

Conclusion: La plus grande victoire d’Eero réside dans sa simplicité. Il vous suffit de le brancher et cela fonctionne. Il n’y a pas de configuration avancée et le système gère les appareils en mouvement entre la base et les balises de manière transparente. Il dispose d’une excellente application facile à utiliser pour gérer votre réseau. Cela peut être exagéré pour les petits espaces, mais pour les grandes maisons, c’est excellent lorsque vous ajoutez des balises.

Le bon

Configuration extrêmement simple

Grande interface d’application

Excellentes performances réseau

Extension facile du réseau ultérieurement

Les balises montées sur socle sont excellentes

Le mauvais

L’abonnement offre une valeur douteuse

Trop pour les habitants des appartements

Pas de Wi-Fi 6

Plus cher que eero gen 3

Eero Pro Ce que j’aime

Source: Android Central

Comme tous les autres eero, le Pro est génial en raison de sa simplicité de configuration. Branchez-le, téléchargez l’application sur votre téléphone et vous serez opérationnel en quelques instants. Tout est configuré automatiquement, que vous utilisiez un seul eero pro ou étoffiez votre réseau avec des eero Pros, eeros ou Beacons supplémentaires. L’eero Pro est également compact et sans prétention, sans antennes hideuses ni lumières clignotantes – c’est un routeur que vous pourriez réellement laisser de côté sur un comptoir ou un centre de divertissement sans être gêné.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Source: Andrew Martonik / Android Central

Eero gagne plus de points pour son excellente application, c’est ainsi que vous surveillez et contrôlez votre réseau. Le tableau de bord vous donne un aperçu rapide de tout ce qui se passe avec chacun de vos eeros et tous les appareils sur le réseau, et vous pouvez rapidement résoudre les problèmes et être averti lorsque des appareils rejoignent votre réseau. Ces fonctionnalités sont plus courantes de nos jours, mais toujours pas universelles – et l’application n’est pas gênée par une mauvaise interface ou des bugs.

J’apprécie particulièrement la façon dont eero gère les mises à jour logicielles, vous donnant un bouton en un clic dans l’application pour redémarrer et appliquer les mises à jour à chaque nœud du réseau. Vous pouvez même le faire lorsque vous n’êtes pas à la maison, ce qui est le moment idéal pour laisser votre réseau tomber en panne pendant quelques minutes. Et contrairement à tant de routeurs, eero maintient régulièrement son matériel à jour!

Source: Andrew Martonik / Android Central

La grande puissance de l’eero intervient lorsque vous commencez à ajouter des balises ou d’autres unités eero pour créer un réseau maillé. Vous pouvez ajouter de nouveaux nœuds et les déplacer à volonté, sans configuration supplémentaire ni mal de tête. Vos téléphones, ordinateurs portables, tablettes et appareils domestiques intelligents n’ont jamais de problèmes de connexion à l’un des nœuds maillés, et le réseau se déroule sans problème et équilibre la charge de lui-même. Les kits multi-appareils dans lesquels l’eero Pro est vendu incluent des balises, qui contrairement aux nouvelles unités eero sont montées sur prise de courant, donc il n’y a pas d’alimentation ou de câbles supplémentaires – il suffit de trouver une prise ouverte dans n’importe quelle pièce, et vous avez étendu votre réseau . Ils ont même des veilleuses blanches douces sur eux.

Le grand domaine dans lequel l’eero Pro se différencie du système eero standard est que l’unité de base principale est en fait plus performante et améliore les performances de l’ensemble du réseau si vous l’utilisez dans une configuration maillée. L’unité «de base» est fonctionnellement plus capable qu’un eero standard, avec une radio tri-bande qui augmente le débit vers / depuis vos autres eeros sans entrer en collision avec le reste du trafic Internet qui se produit sur le réseau bi-bande accessible à l’utilisateur. Les eero (et Beacons) standard ne sont que bi-bande, ce qui peut entraîner des vitesses réduites qui seraient perceptibles si vous avez des dizaines d’appareils sur votre réseau – comme beaucoup d’entre nous.

Eero Pro Ce que je n’aime pas

Source: Samuel Contreras / Android Central

Il n’y a pas grand-chose que vous pouvez ne pas aimer du système eero en termes de capacités ou de facilité d’utilisation. Le seul véritable inconvénient du matériel lui-même est qu’il n’y a que deux ports Ethernet, dont un est utilisé pour votre liaison montante Internet – donc si vous avez besoin de câbler plus d’un appareil, vous devrez utiliser un commutateur multi-ports supplémentaire, ce qui va à l’encontre du but d’avoir un routeur propre et simple comme l’eero Pro.

Source: Eero

Côté service, eero essaie de pousser son service d’abonnement “eero Secure”, qui commence à 3 $ par mois. Pour l’argent supplémentaire, vous obtenez des outils avancés pour surveiller les appareils sur votre réseau, ainsi que des contrôles parentaux pour gérer le contenu pouvant toucher des appareils spécifiques et le blocage publicitaire au niveau du réseau. (Vous pouvez également obtenir eero Secure + en tant que pack pour 10 $ par mois avec 1Password, Encrypt.me et Malwarebytes.) J’hésite à payer 36 $ de plus par an pour obtenir des fonctionnalités disponibles pour un achat unique avec d’autres routeurs et services, en particulier lorsque l’eero est déjà un produit à prix élevé.

Plus loin sur la discussion du prix et de la valeur, c’est le seul véritable inconvénient de l’eero Pro: c’est cher. À 200 $ pour juste l’unité de base, ou 300 $ pour l’unité de base et un Beacon, vous dépensez beaucoup d’argent ici. Il ne fait aucun doute que eero est un excellent argument pour le Pro avec son design, sa facilité d’utilisation et son excellente application, mais il est également plus cher que de nombreux excellents routeurs.

Eero Pro Devriez-vous l’acheter?

Source: Andrew Martonik / Android Central

L’eero Pro est un excellent routeur Wi-Fi, et il est encore meilleur lorsqu’il est utilisé comme système Wi-Fi maillé. Il est facile à configurer, à entretenir et son matériel est une bouffée d’air frais dans le monde des routeurs Wi-Fi très laids. Il est également fiable et eero a une bonne expérience dans la mise à jour de ses appareils avec de nouveaux logiciels.

4

sur 5

Mais c’est un produit haut de gamme, et cela signifie qu’il est exagéré pour certaines personnes. Si vous n’achetez que le seul eero Pro – par exemple, pour l’utiliser dans un appartement ou une petite maison – vous payez un supplément pour les capacités de maillage que vous n’utilisez pas. Et dans ce scénario, vous n’êtes probablement pas aussi préoccupé par le contrôle granulaire de tous les appareils du réseau.

Beaucoup de gens qui se concentrent sur l’obtention du système facile à utiliser d’eero avec une couverture pour une maison plus grande seront mieux avec le nouvel eero de troisième génération. Pour seulement 199 $ (actuellement 50 $ de rabais sur le PDSF), vous obtenez un ensemble de trois unités eero identiques à distribuer dans votre maison; et bien que les vitesses ne soient pas aussi bonnes que celles de l’eero Pro, pour certaines personnes, la couverture et le prix sont plus importants. Pour les applications de taille moyenne, il existe également un pack de deux pour 135 $. Et même à ce prix réduit, vous bénéficiez de l’excellente expérience de configuration, de l’application et de la fiabilité d’eero.

Si vous n’avez pas besoin de capacités de réseautage maillé, vous pouvez obtenir de très bons routeurs pour moins de 100 $. Et eero vend même des eeros de troisième génération pour seulement 80 $, ce qui fera le travail dans un appartement.

Eero Pro

Un très bon routeur Wi-Fi facile à utiliser et offrant une excellente couverture avec l’ajout de balises. Mais c’est exagéré pour les petits espaces.

Eero Pro avec Beacon

Un excellent système Wi-Fi maillé qui est facile à installer et offre une excellente couverture pour une maison. Vous n’avez qu’à payer une bonne somme d’argent pour cela.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

fêtes new-age

Houseparty peut-il rendre plus facile que jamais d’avoir les plus grandes fêtes?



Il existe de nombreuses applications différentes qui facilitent le chat vidéo avec vos amis et votre famille, que vous soyez à côté ou à l’autre bout du monde. Avec Houseparty, vous pouvez transformer ces chats vidéo en soirées à part entière, et cela devient rapidement de plus en plus populaire.

Le prochain meilleur Chromebook

Découvrez notre nouveau Chromebook abordable préféré: le Lenovo C340-11



Vous voulez un Chromebook qui a l’air bien, peut vous suivre lorsque vous êtes au milieu d’un quart maniaque du lundi matin et durera des années? Découvrez le nouveau meilleur Chromebook: le Lenovo C340.

Résumé des rumeurs

Tout ce que vous devez savoir sur les OnePlus 8 et 8 Pro!



OnePlus nous a séduit en 2019 avec une multitude d’excellents combinés, et pour 2020, la société cherche encore une fois à se surpasser. Entre les OnePlus 8 et 8 Pro, voici tout ce que vous devez savoir sur ce que OnePlus prépare cette année.

Pas de nid? Aucun problème!

Vous recherchez des alternatives à Nest WiFi? Voici les meilleures options.



Le Nest Wifi de Google est peut-être l’un des matériels de réseau maillé les plus connus du marché, mais il est loin d’être la seule option à votre disposition. Si vous cherchez des alternatives, il y en a beaucoup – et beaucoup d’entre elles font sauter Google hors de l’eau.