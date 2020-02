Examen IINA: un lecteur vidéo haut de gamme conçu pour Mac

Source: Nathan Alderman pour iMore

Pendant trop longtemps, nous avons eu trop peu de bonnes options pour lire des vidéos sur Mac. QuickTime Player ne jouera pas bien avec certains formats de plus en plus courants comme Matroska. L’interface maladroite du VLC de Videolan semble toujours ouvrir au moins une fenêtre de plus que ce qui est strictement nécessaire. Et le MPV plus récent ne propose que des versions tierces non officielles de Mac.

Entrez dans l’IINA gratuit et open-source, qui transplante la puissance du MPV dans un châssis macOS élégant, boulonne sur plusieurs fonctionnalités compatibles avec Mac et pourrait bien devenir votre nouvelle façon préférée de regarder des vidéos en ligne ou hors ligne.

Conclusion: IINA fait presque tout ce que vous voulez qu'un lecteur vidéo sur Mac fasse, sauf faire votre pop-corn pour vous, le tout avec un design esthétique Apple.

Ce que IINA peut et ne peut pas jouer

IINA se vante d’être construit pour le macOS moderne à l’aide de Swift, et ce n’est pas une blague. Mon matériel inférieur sans barre tactile n’a pas pu évaluer sa prise en charge Touch Bar. Mais il offrait un joli mode sombre, une image dans l’image parfaite et de nombreuses options pour contrôler l’application avec des gestes à l’aide d’un trackpad ou d’une souris magique. De par sa conception, IINA ressemble et se sent incroyablement proche d’une application conçue par Apple, moins les fautes de frappe ou de grammaire occasionnelles dans les Préférences.

Éliminons d’abord les quelques lacunes de l’application – si vous pouvez même les appeler ainsi -. En termes de taille de fichier, IINA est presque deux fois plus lourd que VLC, bien que la différence – environ 88 Mo contre 48 Mo – n’ait probablement pas beaucoup d’importance dans la pratique. De plus, IINA ne peut pas éditer de vidéo, et QuickTime Player le peut. Ce n’est probablement pas juste de faire cette comparaison, mais IINA peut faire tellement d’autres choses si bien que je me suis retrouvé à espérer que cela pourrait aussi le faire.

Mais bien que vous ne puissiez pas couper ou diviser des clips, les créateurs d’IINA ont clairement pris soin de penser à tout ce que vous pourriez vouloir faire en regardant des films, à moins d’une fenêtre qui vous permet de faire du pop-corn ou de commander une pizza.

Dans mes tests, IINA a traité tous les types de fichiers que je lui ai lancés, des .MOV aux flux de transport MPEG aux .M4V et .MKV. Les vidéos ont été lues presque instantanément et je pouvais les parcourir rapidement et de manière réactive, même lorsque je chargeais un fichier distant depuis un serveur ailleurs sur mon réseau domestique. Cela était vrai que j’exécute IINA sur un récent iMac gonflé ou un MacBook vieillissant.

Une extension de navigateur «regarder dans IINA» – installée par défaut pour Safari, disponible pour Chrome et Firefox en tant que module complémentaire facilement accroché – s’est avérée également adaptée aux vidéos en ligne. Les sélections de YouTube et Vimeo chargées avec seulement quelques secondes de mise en mémoire tampon et semblaient stellaires à une résolution normale ou en plein écran. IINA a heureusement ignoré les publicités diffusées avant les vidéos de YouTube sur le Web, et elle comprenait des sous-titres lorsque la vidéo en ligne l’a fait. Notez, cependant, qu’IINA ne peut pas faire de magie similaire sur des sites comme Netflix ou Hulu.

Vidéo, audio et sous-titres

En parlant de sous-titres, si vous lisez un fichier vidéo, vous avez besoin d’une piste de sous-titres, mais pour une raison quelconque, n’en avez pas, IINA vous couvre. Il peut rechercher des sous-titres tiers sur n’importe quel fichier sur le Web, manuellement ou automatiquement, et commencer à les lire en quelques secondes. Notez que puisque IINA est originaire de Chine, par défaut, bon nombre de ces sous-titres seront, eh bien, chinois. Mais vous pouvez choisir OpenSubtitles.org, plus multilingue, dans les préférences d’IINA, et spécifier l’une des nombreuses langues comme option de sous-titres préférée dans le même volet. Trouvez une piste de sous-titres que vous aimez vraiment? Vous pouvez l’enregistrer sur votre ordinateur à partir du menu Sous-titres d’IINA dans la barre de menus.

Et si vous avez des sous-titres locaux à portée de main, IINA les trouvera obstinément et vous les proposera. (L’un des miens est apparu en option même sur différents films à plusieurs dossiers.) Vous pouvez dire à IINA de prioriser les fichiers de sous-titres avec certains noms de fichiers ou de rechercher d’abord dans un dossier particulier si vous avez un seul endroit où vous cachez vos sous-titres des pistes. Vous pouvez même spécifier l’apparence des sous-titres, jusqu’aux couleurs, polices et ombres portées.

Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez accéder aux options accommodantes absurdes d’IINA pour la vidéo, l’audio et les sous-titres via son panneau de configuration rapide. Bien sûr, IINA prend en charge plusieurs pistes vidéo et audio et peut basculer entre elles à la volée, mais pourquoi s’arrêter là quand vous pourriez devenir luxueux? Les fonctionnalités les plus sophistiquées incluent ici des curseurs pour décaler la durée des sous-titres ou de l’audio jusqu’à cinq secondes dans les deux sens; un égaliseur complet pour l’audio; et les réglages d’image à la volée, y compris la luminosité, le contraste et le gamma. Besoin de capturer une image fixe à partir d’une vidéo que vous regardez? Les captures d’écran sont, sans jeu de mots, un jeu d’enfant – appuyez simplement sur cmd-S à tout moment, dans n’importe quelle vidéo.

Un panneau de liste de lecture similaire recherche automatiquement les fichiers vidéo ou audio dans le dossier dans lequel se trouve le fichier en cours de lecture. En supposant que vous avez une structure de fichiers décente configurée pour votre bibliothèque multimédia, vous êtes rarement à plus d’un clic de tout ce que vous voudriez probablement regarder ensuite. Et oui, j’ai dit “fichiers audio” là-haut – IINA peut également les gérer et passera automatiquement en “mode musique” avec une petite fenêtre affichant les commandes et la pochette d’album dans le coin de votre écran.

IINA propose même divers filtres vidéo amusants mais probablement inutiles, que vous souhaitiez simplement rendre l’image négative, la faire pivoter ou l’inverser. (Notez que je n’arrivais pas à faire fonctionner certains de ces filtres sur certains types de fichiers, en particulier les flux de transport MPEG.) Vous n’aimez pas ce logo de réseau étrange dans le coin de vos enregistrements TV? Le filtre «Delogo» de IINA va… eh bien, il essaiera de le nettoyer de la zone que vous désignez, bien que les résultats laisseront une étrange trace de pixels flous à sa place. Si vous êtes incroyablement pointilleux pour une raison quelconque, vous pouvez même importer un fichier de correction des couleurs 3D LUT professionnel pour modifier les couleurs de tout ce que vous regardez. Leur activation nécessite la désactivation de l’accélération matérielle d’IINA; Je n’ai pas remarqué de différence dans la qualité des performances de toute façon.

Mon verdict

IINA est rapide, gratuit et regorge de fonctionnalités fantastiques. Des volontaires open-source l’ont presque ou entièrement traduit dans plus de 20 langues. Quels que soient les bords rugueux qu’il possède encore, qui semblent pour la plupart englober les fautes de frappe susmentionnées dans son interface utilisateur et sa documentation en ligne, seront probablement sablés au fil du temps.

Si vous regardez ou écoutez n’importe quel type de média non AppleTV / iTunes, et surtout si vous n’utilisez pas déjà un serveur multimédia comme Plex, vous devriez absolument essayer IINA.

Conclusion: IINA fait presque tout ce que vous voulez qu’un lecteur vidéo sur Mac fasse, sauf faire votre pop-corn pour vous, le tout avec un design esthétique Apple.

