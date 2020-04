Examen SteelSeries Arctis 7: toutes les nécessités

SteelSeries est une force avec laquelle il faut compter et fournit aux joueurs une multitude de périphériques. Le SteelSeries Arctis 7 est un casque de niveau intermédiaire qui comprend un microphone certifié Discord, une bonne autonomie de la batterie et une connectivité sans fil. Voyons s’il se différencie du marché des casques de jeu sursaturés.

Qui devrait se procurer le SteelSeries Arctis 7?

Ce casque de jeu polyvalent est destiné aux joueurs de toutes sortes qui ont besoin d’une paire d’écouteurs sans fil sans tracas. Il fonctionne efficacement sur PC et Playstation 4, avec quelques fonctionnalités limitées sur d’autres consoles telles que la Nintendo Switch et la Xbox One.

À quoi ressemble l’utilisation de SteelSeries Arctis 7?

Quiconque connaît la famille de casques SteelSeries se sentira à l’aise avec le SteelSeries Arctis 7, car il emprunte une grande partie de sa conception au SteelSeries Arctis Pro. Chaque modèle est doté d’un support de bandeau en aluminium léger et d’un bandeau de suspension. Les empiècements des oreillettes Arctis 7 sont légèrement décalés pour épouser l’inclinaison naturelle de l’oreille humaine, et la finition en plastique a une texture mate, plutôt que le placage brillant du Pro.

Le casque était extrêmement confortable à porter lors de longues séances d’écoute, mais la plupart des utilisateurs devront prendre un moment pour ajuster la sangle de tension élastique. Ce mécanisme brillant est idéal pour les auditeurs à lunettes, car il permet à chaque utilisateur de dicter la pression exercée autour des oreilles où reposent les bras des montures de lunettes. Pour vraiment optimiser le confort, vous devez remplacer les coussinets d’oreille par quelque chose de moins rigide. Pour ceux qui n’ont pas de lunettes, tenez les coussinets d’oreille le plus longtemps possible car ils sont assez respirants.

Les joueurs doivent télécharger le logiciel SteelSeries pour activer le son surround 7.1, ce qui est énorme.

Les commandes intégrées reposent le long du bas des logements des oreillettes. L’oreillette droite héberge le bouton d’alimentation et une bascule qui permet aux utilisateurs d’alterner entre le jeu et les canaux audio de chat (par exemple Arctis Chat et Arctis Game lorsque vous utilisez le casque sur PC uniquement). L’oreillette gauche comprend un cadran de volume, des entrées 3,5 mm et microUSB, des ports à quatre broches et un bouton de sourdine du microphone. Il cache également un microphone rétractable de 10 cm qui peut fléchir dans toutes les directions.

L’Arctis 7 n’a pas beaucoup d’accessoires

SteelSeries comprend un émetteur USB pour connecter les écouteurs à un appareil, un câble de 3,5 mm pour se connecter à un téléphone ou un contrôleur et un cordon de chargement USB. Le bandeau est également remplaçable, ce qui allonge la durée de vie globale du casque Arctis 7.

Combien de temps dure la batterie?

La société revendique une autonomie de 24 heures avec une récente mise à jour du firmware, mais la revue SteelSeries Arctis 7 de SoundGuys cite 16 heures et 32 ​​minutes de lecture sur une seule charge. Vous pourrez peut-être vous rapprocher de la barre des 24 heures si vous préférez des niveaux de volume plus silencieux. Un indicateur LED sur le bouton d’alimentation devient jaune lorsque les niveaux de batterie se situent entre 20 et 49%, et rouge lorsqu’il descend en dessous de 20%. Il faut quelques heures pour recharger le casque avec le câble USB inclus.

Avantages du son surround dans les casques de jeu

Le son surround est plus qu’un excellent moyen de commercialiser un casque de jeu: il sert un but dans le monde du jeu et peut améliorer l’expérience d’un joueur en recréant un sens réaliste de l’espace en trois dimensions. Le SteelSeries Arctis 7 bénéficie d’un son surround numérique 7.1 utilisant la technologie DTS Headphones: X 2.0, la même technologie utilisée dans le modèle Pro, ce qui en fait un excellent choix pour les tireurs comme Fortnight et Overwatch.

Lors des tests, les pas ont été rendus clairement et il a été facile d’identifier leur directionnalité. Si vous n’êtes pas du genre pour les tireurs et que vous jouez à des jeux comme Draugen ou Assassin’s Creed, vous ne sentirez peut-être pas que le son surround est nettement bénéfique.

Comment connectez-vous le SteelSeries Arctis 7?

Il s’agit d’un processus de configuration simple: il se connecte à l’aide d’un dongle USB RF sans fil 2,4 GHz, ce qui évite les problèmes de latence qui affligent la technologie Bluetooth. Cet émetteur offre une portée de 12 mètres, ce qui est resté vrai pendant les tests. Bien sûr, la polyvalence prend un peu de succès, vous ne pouvez pas simplement ouvrir le menu Bluetooth de votre téléphone et vous connecter à l’Arctis 7, mais cela en vaut la peine pour les joueurs lorsque chaque seconde compte.

Vous pouvez également adopter l’approche analogique avec le câble de prise casque pour vous connecter à une manette Xbox One ou à une Nintendo Switch non ancrée. Lorsque vous écoutez par câble, vous perdez l’accès aux fonctionnalités logicielles telles que plusieurs canaux audio.

Comment utiliser le logiciel SteelSeries Engine

Ce casque de jeu utilise le logiciel SteelSeries Engine 3 pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences. Vous pouvez basculer entre le son surround et l’écoute stéréo, régler la plage dynamique audio et effectuer des ajustements avancés sur le volume de fréquences spécifiques. Les joueurs qui veulent un peu plus de punch à leurs explosions voudront peut-être augmenter les fréquences basses via le logiciel. Bien que le moteur 3 soit facile à utiliser et bien conçu, c’est un gros problème qu’il faut pour activer le son surround 7.1.

Qualité sonore

Les casques de jeu ont tendance à mettre l’accent sur les notes de basse, mais ce n’est pas une bonne chose. Cela rend difficile d’entendre des sons relativement subtils comme les pas et les voix de vos coéquipiers. Heureusement, le SteelSeries Arctis 7 évite cette exagération extrême, mais ne semble neutre par aucun effort d’imagination. Les bruits de basse fréquence comme les explosions et les accidents de voiture sont encore amplifiés en douceur; dans des cas extrêmes, il peut être difficile d’entendre des pas, mais c’est un cas rare.

SteelSeries a fait du bon travail avec l’Arctis 7 lorsqu’il s’agit de bloquer les bruits de fond. Il ne peut pas surpasser les écouteurs antibruit, mais les conversations distantes et le trafic piéton extérieur ont été rendus nuls lors des tests de SoundGuys.

Le microphone sonne-t-il bien?

En ce qui concerne les micros de casque de jeu, la qualité du microphone est comparable à celle du cours: les basses fréquences sont légèrement atténuées, ce qui peut rendre le chant masculin légèrement «distant» ou «étouffé». L’autre côté de cette pièce est qu’une légère désaccentuation des basses peut combattre ce que l’on appelle «l’effet de proximité». c’est lorsque les notes de basse sont faites pour sonner trop fort et déformées quand un haut-parleur se rapproche trop d’un microphone.

Démo du microphone SteelSeries Arctis 7: https://www.soundguys.com/wp-content/uploads/2019/06/Arctis-7-Wireless.mp3

Devriez-vous acheter le SteelSeries Arctis 7?

Les joueurs qui veulent une solution tout-en-un qui reproduit une qualité audio fine à un prix raisonnable apprécieront pleinement l’Arctis 7. C’est l’une des options les plus confortables disponibles et a une excellente conception discrète pour les utilisateurs qui ne veulent pas de leur casque pour crier “Je suis un joueur!”

L’Arctis 7 est un excellent casque polyvalent qui a l’air beau et fonctionne bien.

Notre expert en jeu résident, Sam Moore, préfère de loin utiliser SteelSeries Arctis Pro + GameDAC au logiciel Engine 3 de la société, mais le modèle Pro coûte 100 $ de plus. L’Arctis 7 offre vraiment beaucoup pour le prix et durera un certain temps compte tenu de toutes les pièces remplaçables. Les joueurs qui ont besoin d’un bon choix budgétaire devraient envisager le SteelSeries Arctis 1, qui est très similaire mais moins confortable. Alternativement, vous pouvez regarder la gamme d’écouteurs HyperX, en particulier le Cloud Alpha qui offre une qualité sonore similaire.