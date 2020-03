Examens iPad Pro 2020: une mise à niveau mineure aujourd’hui ouvre la voie à de nouvelles capacités AR à l’avenir

Les premières critiques du nouvel iPad Pro ont été publiées sur le Web et nous les avons arrondies ci-dessous.

Étant donné que le support du trackpad arrive sur tous les modèles d’iPad modernes avec iPadOS 13.4, qui devrait être publié plus tard dans la journée, les modifications matérielles réelles de l’iPad Pro 2020 sont plutôt mineures. Les avis confirment que la nouvelle puce A12Z Bionic de l’appareil a des performances CPU très similaires à la puce A12X précédente, et au-delà, les seuls ajouts sont une caméra ultra large, un scanner LiDAR et de meilleurs microphones.

De plus, le scanner LiDAR est plus tourné vers l’avenir qu’aujourd’hui. Dieter Bohn du Verge a noté que le capteur “améliore certaines applications actuelles gratuitement, mais il n’y a pas encore d’applications tierces qui en tirent pleinement parti”.

“Alors que j’utilisais l’iPad Pro cette semaine, je revenais sans cesse à ce capteur LIDAR”, a expliqué Bohn. “C’est un capteur puissant et intéressant et le contrôle total d’Apple sur les logiciels et le matériel signifie qu’il” fonctionne “pour améliorer les applications existantes. Mais aussi puissant soit-il, je ne suis pas sûr que beaucoup d’utilisateurs puissent en profiter de cela – c’est une chose supplémentaire qu’ils ne peuvent même pas utiliser. “

Le scanner LiDAR présente aujourd’hui certains avantages. Par exemple, toutes les applications ARKit existantes auront désormais un placement AR instantané, une capture de mouvement améliorée et une occlusion des personnes, tandis que l’application Mesurer peut calculer plus rapidement la taille d’une personne.

Apple a été fortement investi dans la réalité augmentée pendant des années, et avec des rumeurs suggérant que la société travaille sur un casque de réalité augmentée, le scanner LiDAR aura probablement beaucoup plus d’importance dans les années à venir.

Quant à la puce A12Z Bionic, Apple a déclaré à Lauren Goode de WIRED qu’elle avait une architecture thermique améliorée, ce qui signifie qu’elle devrait chauffer moins lorsqu’elle est poussée à la limite. Et bien que l’A12Z ne bouge pas l’aiguille avec les performances du processeur, il a un processeur graphique à huit cœurs – contre sept dans l’iPad Pro 2018 – pour une augmentation modeste des performances graphiques.

Le nouvel appareil photo ultra large est principalement ce que vous attendez basé sur l’iPhone 11 Pro, permettant un zoom 0,5x pour ceux qui prennent des photos avec un iPad.

2020 iPad Pro Avis

