Excellente application d’écriture JotterPad passe aux abonnements pour la synchronisation cloud, ignore les utilisateurs qui ont payé pour un déverrouillage unique

J’adore écrire n’importe quoi et tout, et comme j’ai des tonnes d’idées quand je n’ai que mon téléphone avec moi, j’ai besoin d’une excellente application d’écriture sur mon téléphone. Depuis plus de 6 ans, j’utilise JotterPad, la meilleure application d’écriture d’Android. J’ai chanté les louanges de l’application en 2014, j’en étais encore amoureux en 2018, et je ne trouve toujours pas de remplaçant décent en 2020. Alors oui, cet article est personnel, et je suis furieux parce que JotterPad est passé à un modèle d’abonnement pour la synchronisation dans le cloud sans avertissement unique ni communication claire à ses utilisateurs existants qui ont payé pour un déverrouillage unique.

Ce qui a toujours rendu JotterPad spécial, c’est le filon mère de fonctionnalités destinées spécifiquement aux écrivains: polices personnalisées et styles d’affichage, thèmes blancs et sombres (avant que les modes sombres ne soient même à la mode), prise en charge de Markdown, modes d’affichage et d’édition, statistiques de texte, instantané histoire pour revenir à une version précédente de vos documents, et surtout, un dictionnaire intégré, un thésaurus et même un dictionnaire de rimes. Avoir tous ces outils dans une seule application d’écriture est un luxe, et même si certains d’entre eux nécessitaient un déverrouillage “Creative” de 5,99 $, cela en valait largement la peine.

Jusqu’à récemment, cette redevance unique offrait également une fonctionnalité pour laquelle JotterPad était connue depuis ses débuts: la synchronisation avec le cloud. Vous avez une synchronisation de compte unique, que vous pouvez utiliser pour connecter JotterPad à Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Si vous vouliez synchroniser avec plusieurs comptes, vous deviez obtenir la mise à niveau du cloud, qui a été lancée à 0,99 $ / mois mais coûte maintenant 29,99 $ / an – cher, mais justifiable pour les utilisateurs inconditionnels.

Gauche et milieu: Pack créatif déverrouillé. Droite: Si j’essaie d’ajouter un compte cloud, je dois m’abonner.

Le problème auquel tous ceux qui ont acheté l’IAP à 5,99 $ sont confrontés est que JotterPad a changé de modèle sans alerter les utilisateurs existants. Il a supprimé l’avantage de synchronisation cloud à compte unique du pack Creative et nécessite désormais l’abonnement Pro Cloud à 29,99 $ pour synchroniser un ou plusieurs comptes. Aucune fenêtre contextuelle dans l’application, aucun avertissement lors de sa désinstallation ou réinstallation, aucun e-mail envoyé aux acheteurs, aucun message sur le blog de l’entreprise, rien. Communication zéro.

Un petit échantillon d’utilisateurs mécontents.

Naturellement, les utilisateurs sont furieux. Beaucoup découvrent cela comme je l’ai fait, en passant à un nouveau téléphone, en installant l’application et en remarquant qu’ils ne peuvent pas ajouter un service de synchronisation cloud sans acheter l’abonnement Pro Cloud. Quiconque se plaint reçoit la même non-réponse, ce qui se résume essentiellement à: nous avons travaillé dur sur l’application, nous avons maintenant besoin d’un abonnement, c’est OK si vous ne l’aimez pas.

Les deux points positifs dans cette situation sont que ceux qui ont toujours l’application installée peuvent continuer à se synchroniser (mais combien de temps cela dure est une supposition de quiconque, et ils sont probablement encore sans méfiance du changement), et que JotterPad a fourni plusieurs années de support et valeur à ses utilisateurs avant de prendre cette décision discutable.

Ce n’est pas la première fois qu’un développeur a besoin de passer à un modèle d’abonnement pour garder les lumières allumées et rester rentable – cela devient en fait un mouvement fréquent et compréhensible – mais alors que certains ont franchi la marche avec élégance, l’approche de JotterPad ressemble à un appât -et-interrupteur. Une meilleure communication et clarté, ainsi qu’un moyen de rattraper ceux qui ont déjà payé pour le pack Creative (disons 3 ou 6 ou 12 mois gratuits lors de la réinstallation de l’application) auraient fait un long chemin pour s’assurer que quiconque aime l’application ne se sent pas trompée par son achat.

Dans mon cas, la synchronisation Dropbox est essentielle à la façon dont j’écris. J’ai passé plusieurs jours à essayer de trouver une application d’écriture Android à moitié décente pour remplacer JotterPad, mais rien ne se rapproche. Je m’en tiens donc à cela, mais je ne peux pas justifier de payer un développeur qui ne se soucie pas suffisamment de ses supporters pour les informer d’une perte de fonctionnalité à venir. J’ai utilisé Dropsync de MetaCtrl pour synchroniser mon dossier JotterPad local avec Dropbox. Des solutions similaires pour Google Drive et OneDrive sont également proposées. Si vous êtes un utilisateur JotterPad existant avec le déverrouillage Creative pack, faites ce que vous pensez être juste.

Solution: j’utilise Dropsync pour synchroniser le dossier local de JotterPad avec Dropbox.