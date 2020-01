Exclusif: Expercom offre aux lecteurs MacRumors les meilleurs prix sur les MacBook Pro 16 pouces personnalisés (jusqu’à 409 $ de réduction), Apple TV 4K et Apple Watch Series 5

Les lecteurs de MacRumors ont la possibilité de économisez jusqu’à 409 $ sur une collection de modèles MacBook Pro 16 pouces à configuration personnalisée cette semaine, grâce à notre nouveau partenariat exclusif avec le revendeur Apple Expercom. Ces ordinateurs portables sont de légères variations sur les deux modèles de base proposés par Apple, avec un stockage supplémentaire allant jusqu’à 8 To, plus de RAM et des graphismes améliorés.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié d’Expercom. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Le premier modèle en vente est une mise à niveau du MacBook Pro 16 pouces à 2399,00 $ d’Apple avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. La configuration personnalisée d’Expercom comprend une RAM mise à niveau de 32 Go, un SSD de 512 Go et AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de mémoire GDDR6; il est disponible pour 2597,94 $ (201 $ de réduction sur le prix d’origine d’Apple).

Le reste des configurations personnalisées sont des itérations sur le deuxième modèle de base d’Apple avec un processeur Intel Core i9 à 8 cœurs à 2,3 GHz, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et AMD Radeon Pro 5500M avec 4 Go de mémoire GDDR6, qui coûte 2799,00 $. Les modèles Expercom ajoutent 64 Go de RAM, jusqu’à 8 To de SSD et des graphismes améliorés avec jusqu’à 8 Go de mémoire GDDR6. Au total, ces prix sont les plus bas que vous trouverez en ligne pour la configuration personnalisée des MacBook Pros listée ci-dessous.

Comme il s’agit de configurations personnalisées, les estimations d’expédition sont également légèrement plus longues que la normale et les ordinateurs portables devraient être livrés dans un délai de 10 à 19 jours ouvrables. Expercom réduit automatiquement chaque MacBook Pro 16 pouces en dessous des prix d’Apple sur les mêmes configurations personnalisées, mais nos lecteurs peuvent bénéficier de remises plus importantes en entrant le code promo macrumors à la caisse.

Enfin, vous trouverez ci-dessous quelques ventes sur l’Apple TV 4K et un modèle de l’Apple Watch Series 5. L’Apple TV 4K de 32 Go est en rabais à 159 $, en baisse de 179 $, ce qui représente l’un des meilleurs prix actuellement disponibles en ligne pour la boîte de streaming. L’accord d’Expercom sur l’Apple Watch Series 5 concerne le modèle 44 mm en aluminium gris sidéral chez 399 $, qui est également un prix bas actuel pour cette version de l’Apple Watch.

MacBook Pro 16 pouces

Utilisez le code promo “macrumors”

2,6 GHz 6 cœurs, 32 Go de RAM, 512 Go SSD, 5300 M (4 Go) – 2597,94 $, en baisse de 2799,00 $ (201 $ de réduction) 2,3 GHz 8 cœurs, 32 Go RAM, 1 To SSD, 5500 M (4 Go) – 2969,22 $, en baisse de 3199,00 $ (230 $ off) 2,4 GHz 8 cœurs, 32 Go de RAM, SSD 2 To, 5500 M (8 Go) – 3618,96 $, en baisse de 3899,00 $ (280 $ de réduction) 2,4 GHz 8 cœurs, 64 Go de RAM, SSD 2 To, 5500 M (8 Go) – 3990,24 $, en baisse de 4299,00 $ (309 $ de rabais) 2,4 GHz 8 cœurs, 32 Go de RAM, 8 To SSD, 5500 M (8 Go) – 5289,72 $, en baisse de 5699,00 $ (409 $ de rabais)

Apple TV 4K

32 Go – 159 $, contre 179 $ (20 $ de rabais) 64 Go – 179 $, contre 199 $ (20 $ de rabais)

Apple Watch Series 5

