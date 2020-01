Exclusivité MacRumors: économisez 15% sur les accessoires en cuir Apple de Harber London

MacRumors s’est associé à la société britannique Harber London pour offrir à nos lecteurs une remise sur les meilleurs accessoires Apple de Harber London. Pour tous ceux qui n’en ont jamais entendu parler, Harber London fabrique des produits en cuir faits à la main avec des designs simples et épurés, notamment des étuis pour iPad et MacBook, des portefeuilles, des organisateurs de voyage, des bracelets Apple Watch et des sacs à dos.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Harber London. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Dans notre vente, vous pourrez acheter les produits technologiques de Harber London, comme les étuis pour iPhone, les étuis pour MacBook, les organiseurs de câbles, et plus encore pour 15 pour cent de réduction. Rendez-vous simplement sur le site Web de Harber London pour acheter des cadeaux pour les techniciens ou des pochettes en cuir, ajoutez un article à votre panier, puis entrez le code promotionnel MACR15 à l’écran de paiement.

Ce code n’est pas à l’échelle du site et ne fonctionne pas sur des articles comme les portefeuilles, mais essentiellement tous les accessoires liés à la technologie de Harber London fonctionneront avec le code. Même la plupart des sacs à dos en cuir les plus chers de l’entreprise peuvent être réduits de 15% en utilisant le code de réduction exclusif MacRumors.

Bien qu’il soit basé au Royaume-Uni, Harber London livre dans le monde entier. La société note que des frais de livraison et des droits d’importation peuvent s’appliquer à des pays en dehors de l’Union européenne, et les livraisons prendront généralement jusqu’à six jours pour arriver lorsqu’elles sont expédiées dans le monde entier. Pour les utilisateurs aux États-Unis, il existe une option d’expédition FedEx gratuite dans le monde entier sur la plupart des commandes.

Ci-dessous, nous avons compilé quelques idées de shopping à Harber London, mais assurez-vous de parcourir le reste des accessoires liés à Apple de la société pour profiter de notre offre exclusive.



