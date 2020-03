Expercom offre les premières réductions pour les nouveaux MacBook Air et iPad Pro

Le revendeur Apple Expercom a lancé des précommandes pour les mises à jour MacBook Air et iPad Pro qui viennent d’être annoncées, offrant jusqu’à 104 $ de réduction sur ces appareils, et une moyenne d’environ 50 $ de réduction dans la plupart des cas. Étant donné que ces modèles ont été lancés ce matin, les prix d’Expercom sont les premières offres que nous avons vues sur le 2020 «MacBook Air» et le «iPad Pro».

L’expédition d’Expercom est d’environ 10 $, selon l’article expédié. Les nouveaux MacBook Pros seront expédiés dans un délai d’une à deux semaines, tandis que le nouveau ‌iPad Pro‌ sera expédié dans deux à trois semaines. Si vous n’avez jamais commandé chez Expercom auparavant, le détaillant est un revendeur Apple Premium de confiance qui vend également AppleCare + avec ses produits, que nous avons inclus dans les listes ci-dessous.

Macbook Air

I3 bicœur à 1,1 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD – 947,96 $, contre 999,00 $

I3 bicœur à 1,1 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD (avec AppleCare +) – 1156,96 $, en baisse par rapport à 1208,00 $

I3 bicœur à 1,1 GHz, 16 Go de RAM, SSD de 256 Go – 1139,96 $, contre 1199,00 $

I5 quadricœur à 1,1 GHz, 8 Go de RAM, SSD de 512 Go – 1235,96 $, contre 1299,00 $

‌IPad Pro‌

Wi-Fi 11 pouces 128 Go – 749,00 $, en baisse par rapport à 799,00 $

Wi-Fi 11 pouces 256 Go – 844,00 $, en baisse par rapport à 899,00 $

Wi-Fi 11 pouces 512 Go – 1034,00 $, contre 1099,00 $

Cellulaire 11 pouces 256 Go – 989,00 $, en baisse de 1049,00 $

12,9 pouces 128 Go Wi-Fi – 939,00 $, en baisse de 999,00 $

Wi-Fi de 12,9 pouces et 256 Go – 1034,00 $, contre 1099,00 $

Cellulaire 12,9 pouces 256 Go – 1179,00 $, en baisse de 1249,00 $

Cellulaire 12,9 pouces 1 To – 1564,00 $, en baisse de 1649,00 $

Le MacBook Air 2020 d’Apple comprend des processeurs plus rapides, un nouveau clavier à commutateur à ciseaux et des performances graphiques 80% plus rapides que la génération précédente. Le nouveau «MacBook Air» comprend un clavier magique avec un mécanisme de ciseaux redessiné qui offre 1 mm de course de touche, ainsi qu’un nouvel arrangement en «T» inversé pour les touches fléchées, semblable au MacBook Pro 16 pouces.

Côté tablette, le nouvel iPad Pro dispose d’une puce A12Z Bionic plus rapide, d’un nouvel accessoire Magic Keyboard avec trackpad intégré, d’une caméra Ultra Wide, d’un scanner LiDAR, etc. Il comporte également un bossage carré avec un appareil photo 12MP Wide et un appareil photo Ultra Wide 10MP, qui peuvent effectuer un zoom arrière deux fois pour capturer un champ de vision plus large.

