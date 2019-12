Extendeur Wi-Fi à 15 $, jeux Switch, Apple Watch, jeux à boire, sonnettes Ring, Roomba 199 $, plus – .

La fin de l'année approche à grands pas et il y a des offres de fin d'année vraiment excellentes que vous voudrez certainement vérifier vendredi. Les points forts de la rafle d'aujourd'hui incluent le prolongateur de gamme Wi-Fi d'Amazon le plus vendu pour son prix Black Friday de seulement 14,95 $, la version plus rapide améliorée de ce prolongateur Wi-Fi TP-Link pour seulement 21,99 $ au lieu de 35 $, un jeu à boire hilarant appelé Buzzed for seulement 16,99 $, des réductions sur un tas de jeux Nintendo Switch les plus vendus, 20 $ de réduction sur les AirPods 2, 30 $ de réduction sur les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil, l'Apple Watch Series 5 pour son prix le plus bas grâce à des remises doubles, une vente d'un jour sur un superbe ordinateur portable HP à écran tactile convertible, de véritables écouteurs sans fil Sony à 200 $ pour un prix record de 79,99 $, un Echo Show 5 gratuit à 90 $ à l'achat d'un Ring Video Doorbell 2 ou Ring Video Doorbell Pro, l'aspirateur robot Roomba le plus vendu pour seulement 199,99 $ ou une mise à niveau massive qui fonctionne avec Alexa pour 449 $, des ampoules Philips Hue à partir de 5 $ chacune lorsque vous les groupez avec un Echo Dot de 25 $, votre première boîte à collations et bonbons Bokksu pour seulement 24 $ avec un nouvel abonnement, et plus encore. Découvrez toutes les meilleures affaires d'aujourd'hui ci-dessous.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l'image: Paul Sakuma / AP / Shutterstock

.