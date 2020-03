Extension des Pokémon Go Raids et Go Battle Rewards

Niantic est allé sur Twitter aujourd’hui pour annoncer d’autres changements à Pokémon Go pour aider les joueurs qui se distancient socialement. Alors que de plus en plus de joueurs à travers le monde se retrouvent confinés chez eux, limitant leur temps à l’extérieur et incapables de jouer régulièrement à Pokémon Go, Niantic a apporté de nombreuses modifications au jeu pour le rendre plus facile à jouer depuis chez soi. Pour renforcer ces mesures, le Pokémon légendaire actuel disponible dans les raids cinq étoiles et en tant que rencontres de récompense dans la Pokémon Go Battle League, Thundurus et Cobalion sera disponible pendant quelques jours supplémentaires. Les joueurs auront jusqu’au mardi 31 mars 2020 à 13 h HNP pour terminer ces raids ou rencontrer ces Pokémon Legenday en complétant des ensembles Pokémon Go Battle League. Pour rappel, les conditions de marche pour gagner des ensembles Pokémon Go Battle League ont été suspendues afin que les joueurs puissent combattre d’autres personnes dans le monde sans quitter la sécurité de leur domicile.

En plus d’étendre la disponibilité de ces deux Pokémon légendaires, Niantic a suspendu les heures de raid légendaires hebdomadaires jusqu’à nouvel ordre. Ces événements hebdomadaires, généralement organisés tous les mercredis, ont vu pratiquement tous les gymnases du jeu pris en charge par les raids légendaires pendant une heure et ont attiré une grande foule. Donc, pour soutenir les efforts de distanciation sociale, cet événement a été annulé.

Avez-vous déjà pu attraper Thundurus ou Cobalion? Allez-vous profiter de ces journées supplémentaires? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous aussi puissiez devenir un maître Pokémon!