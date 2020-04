F1 2020 annoncé pour PC, console et Stadia, à venir en juillet

Dans le monde réel, la saison 2020 F1 n’a pas encore tourné la roue, mais heureusement, l’édition virtuelle est toujours sur la bonne voie. Codemasters a annoncé aujourd’hui la sortie de cette année, vous l’aurez deviné, F1 2020, et sans en montrer trop a donné un petit aperçu savoureux de ce qui est en magasin. Et les premiers signes indiquent un regain d’intérêt pour le jeu hors ligne.

Deux nouveaux ajouts importants pour la sortie de cette année sont un mode coopératif local à écran partagé ainsi qu’un changement au mode carrière qui permet aux joueurs de devenir la 11e équipe sur la grille et de courir contre les 10 équipes et pilotes officiels. Vous participerez en tant que pilote et manager, ajoutant plus de profondeur que jamais à l’expérience solo.

Les saisons peuvent également être exécutées sur le calendrier complet des 22 courses, y compris maintenant Zandvoort et Hanoi (deux pistes qui peuvent même ne pas voir de courses réelles cette année), ou sur une option de 10 ou 16 courses plus courte.

La F2 revient pour une deuxième année, et comme d’habitude, il y aura de nouvelles voitures historiques à conduire, aux côtés d’une “édition Schumacher” spéciale du jeu qui vous permettra de conduire en tant que grand champion du monde à sept reprises dans quatre de ses voitures, notamment:

1991: Jordanie 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

F1 2020 devrait être lancé le 10 juillet sur PC, Xbox One, PS4 et pour la première fois, Google Stadia.