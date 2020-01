Fabrication du réservoir de tête d’oxygène liquide du vaisseau orbital SN1 de Starship et de notre cône

SpaceX a annoncé le Starship orbital SN1 en 2019 après que son Starship Mk1 a été partiellement détruit. Par la suite, ils ont également suspendu leur programme Starship Mk2. SpaceX travaille maintenant sur son prochain véhicule orbital programmé SN! et Elon Musk a partagé quelques photos intéressantes de sa réalisation.

Le vaisseau spatial a une conception unique qui est entièrement réutilisable même lorsqu’il est utilisé comme deuxième étage pour une ascension orbitale depuis la Terre. Le véhicule peut pénétrer dans l’atmosphère terrestre à partir des vitesses orbitales et atterrir verticalement. Le Starship SN1 de SpaceX est en cours de fabrication et le premier vol sera sans équipage.

Elon Musk a récemment partagé une photo du véhicule en cours de traitement via son compte Twitter. La photo confirme qu’il est encore dans sa période de production plutôt que d’être testé par l’équipe SpaceX.

Le réservoir d’oxygène liquide du vaisseau spatial SN1 et le cône de nez sont en cours de production. Des sources affirment que l’équipe inclura le réservoir de tête dans le nez, probablement pour des raisons de stabilité.

Nous devons nous rappeler que le précédent véhicule Starhopper de SpaceX est testé sans cône de nez, ce qui donne un véhicule d’essai beaucoup plus court. Cependant, le vaisseau spatial SN1 a un cône de nez proéminent, mais il semble qu’il ait un en-tête plus petit.

Selon les sources, dans les conceptions plus anciennes, l’en-tête a pris une partie des volumes. Cependant, après les avoir rétrécis, l’équipe a obtenu un peu plus de volume au plein diamètre de 9 mètres. Mais, la zone sous pression est à peu près la même qu’elle était auparavant dans les véhicules précédents et cela permettra également d’économiser de l’espace.

La photo que Musk a partagée sur Twitter le 16 janvier, montre que l’équipe travaille sur le réservoir de tête et le cône de nez. Après sa production, le Starship SN1 devrait effectuer des vols d’essai et par la suite, certaines modifications seront apportées en conséquence.

À propos de SpaceX Starship

SpaceX essaie de fabriquer un véhicule qui aura la capacité de rentrer dans l’atmosphère terrestre et rétro-propulsivement sur une piste d’atterrissage désignée. Avec ses véhicules Starship, SpaceX tente d’atteindre cet objectif qui changera complètement la méthode de déplacement dans l’espace.

Les véhicules auront une structure en acier inoxydable et une construction de réservoir. Ils comprendront également un système de protection thermique contre les conditions difficiles de rentrée atmosphérique.

Ils mettront également un volume sous pression d’environ 1 000 m3 qui pourrait être configuré pour jusqu’à 40 cabines, de grandes zones communes, un stockage central et un abri solaire contre les torches dans le véhicule.

De plus, les vaisseaux ont des options de conception flexibles et SpaceX vise à atteindre la Lune et Mars avec elle après le chargement du propulseur en orbite.

Nous espérons que le véhicule orbital SN1 de Starship aura un vol d’essai réussi après sa production. De plus, ce véhicule spatial réécrira l’histoire s’il atteint son objectif avec succès. Nous soutenons sincèrement sa cause et prions pour son succès.