FAC conclut qu’un «ou plusieurs« transporteurs »ont enfreint la loi fédérale» en vendant des données de localisation des clients en temps réel

La FCC a constaté qu’un ou plusieurs transporteurs américains ont enfreint la loi fédérale en vendant les données de localisation en temps réel des clients, après une enquête approfondie.

Tel que rapporté par The Verge, le président de la FCC, Ajit Pai, a écrit au House Energy and Commerce Committee. Dans cette lettre, Pai a déclaré:

Je vous écris pour donner suite à ma lettre du 3 décembre 2019 concernant le statut du

Enquête de FAC sur la divulgation des données de localisation en temps réel des consommateurs. Remplir le

engagement que j’ai pris dans cette lettre, je tiens à vous informer que le Bureau d’application de la loi de la FCC a terminé son enquête approfondie et qu’il a conclu qu’un ou plusieurs opérateurs sans fil ont apparemment violé la loi fédérale.

Je m’engage à faire en sorte que toutes les entités soumises à notre juridiction respectent les

Communications Act et les règles de la FCC, y compris celles qui protègent les informations sensibles des consommateurs, telles que les données de localisation en temps réel. En conséquence, dans les prochains jours, j’ai l’intention de distribuer à mes collègues commissaires pour examen un ou plusieurs avis de responsabilité apparente pour confiscation en relation avec la ou les violations apparentes.

Maintenant, la lettre ne mentionne pas nommément de transporteurs américains qui pourraient être ou non rattrapés. Cependant, le rapport initial dans l’histoire au début de l’année dernière s’appelait T-Mobile, Sprint et AT&T. Un rapport de Motherboard a révélé qu’ils pouvaient payer un Bounty Hunter à seulement 300 $ pour localiser un téléphone à l’aide de données qui avaient été vendues via une chaîne d’approvisionnement de différentes sociétés. Aucun des transporteurs contactés à l’époque n’a nié avoir vendu des données de localisation.

Cette enquête fait suite à ce rapport initial, confirmant ce que nous savions déjà. La question qui reste maintenant est de savoir quelle action la FCC prendra contre ce qui semble être une violation effrontée de la confidentialité et de la sécurité des clients.

