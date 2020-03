FAC crée un filet de sécurité Internet malgré les craintes liées aux coronavirus

Huffington Post

Aujourd’hui, le président de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, a annoncé le maintien de l’engagement des Américains dans le contexte de la pandémie actuelle de coronavirus. Selon The Verge, cet engagement est une nouvelle mesure de l’industrie des télécommunications développée pour empêcher les pratiques commerciales Internet potentiellement abusives aux États-Unis.

Au cours des 60 prochains jours, la FCC demande aux entreprises de s’abstenir de distribuer des frais de retard ou de mettre fin à la connectivité pour les citoyens et les propriétaires de petites entreprises souffrant d’effets économiques négatifs dus à l’épidémie de coronavirus. L’engagement veut également ouvrir l’accès aux points d’accès Wi-Fi publics à ceux qui pourraient en avoir besoin à travers le pays.

“Alors que l’épidémie de coronavirus se propage et provoque une série de perturbations dans la vie économique, éducative, médicale et civique de notre pays, il est impératif que les Américains restent connectés”, a déclaré Pai dans un communiqué. «Le haut débit leur permettra de communiquer avec leurs proches et les médecins, le télétravail, de garantir que leurs enfants peuvent s’engager dans l’apprentissage à distance et, surtout, de participer à la« distanciation sociale »qui sera si critique pour limiter la propagation de ce nouveau coronavirus . “

Pai affirme que presque toutes les grandes entreprises américaines de l’industrie se sont déjà engagées à s’engager. Certaines de ces sociétés incluent AT&T, Charter, CenturyLink, Comcast, Cox, Sonic, Sprint, T-Mobile et Verizon.

Bien que ce soit une excellente nouvelle pour le public américain, c’est assez ironique étant donné la position de Pai sur la neutralité du net. Ces dernières années, Pai et d’autres membres de la FCC ont résolument combattu la neutralité du net. Désormais, la nouvelle promesse Keep Americans Connected Pledge institue bon nombre de ces mêmes principes, mais seulement pendant 60 jours.

Bien que quelque chose de malheureux comme la pandémie de coronavirus ait dû se produire pour certains membres de la FCC pour voir la valeur de ces idéaux de neutralité du net, cet engagement est une mesure économique très bienvenue en cette période déroutante.

