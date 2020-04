Facebook ajoute Messenger Rooms à la multitude de services vidéo de groupe

Les appels vidéo sont devenus un moyen important de rester en contact avec vos amis et votre famille pendant cette période d’isolement. Il y a déjà beaucoup de choix, mais maintenant Facebook nous offre quelque chose de nouveau à considérer alors que Messenger Rooms commence à se déployer à travers le monde.

Messenger a longtemps pris en charge les appels vidéo de groupe, mais tous les participants devaient avoir un profil Facebook et être votre ami (ou l’ami d’un ami). Avec Messenger Rooms, c’est un service gratuit pour tous: vous n’avez pas besoin d’être ami avec qui que ce soit pour rejoindre ou même avoir un profil Facebook. Le démarrage d’une salle vous fournit un lien qui permet à quiconque du côté récepteur de se joindre à partir de son téléphone ou de son ordinateur, aucun compte n’est nécessaire. Vous pouvez également partager la salle directement avec vos amis Facebook, dans les pages de groupe auxquelles vous appartenez et à travers des événements dont vous faites partie.

Facebook dit qu’il travaille actuellement sur l’intégration native de WhatsApp, Instagram et Portal, de sorte que vous pourrez toucher un public beaucoup plus large. Les salles de messager semblent plus orientées vers des lieux de rencontre décontractés que vers des réunions ou des conférences; la possibilité de laisser la salle ouverte à tout moment pour que les participants puissent aller et venir à leur guise suggère un environnement plus détendu et non structuré que cet appel Zoom avec vos grands-parents ou l’appel Skype avec le travail.

Facebook met l’accent sur la confidentialité et la sécurité des chambres, indiquant que le créateur d’une chambre donnée a finalement le contrôle sur ses membres. Le créateur doit être présent pour que l’appel puisse commencer et il peut supprimer et bannir d’autres membres à tout moment. Facebook rend les rapports sur les noms et le contenu des salles facilement accessibles et affirme qu’il n’accédera jamais à l’audio ou à la vidéo de ce qui se passe à l’intérieur.

Messenger Rooms a déjà commencé à être déployé dans certains pays, et il prévoit de toucher le reste du monde – y compris les États-Unis – au cours des prochaines semaines.