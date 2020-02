Facebook annulant F8 pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour un événement Apple

Le coronavirus, alias COVID-19, s’est propagé comme une traînée de poudre à travers le monde. En fait, il semble que le seul continent qui n’a pas de cas de coronavirus est l’Antarctique, c’est donc certainement quelque chose qui devrait nous préoccuper tous, mais peut-être pas au point où cela ressemble à l’apocalypse.

Pourtant, de nombreuses entreprises et grandes sociétés prennent la menace très au sérieux en se souciant de la sécurité et de la santé des employés. Récemment, Facebook a annulé sa conférence annuelle F8 en raison de préoccupations croissantes concernant l’épidémie de coronavirus COVID-19. F8 n’est pas sans rappeler la WWDC d’Apple, dans laquelle des développeurs du monde entier se réunissent pour entendre ce que la société prévoit pour l’année à venir.

Facebook pourrait-il annuler F8 en raison de COVID-19 serait-il un signe de choses à venir pour Apple?

Qu’est-ce que Facebook F8 et qu’est-ce que cela a à voir avec Apple?

Facebook F8 est une conférence destinée aux développeurs et entrepreneurs qui créent des produits et services tournant autour de Facebook. Il comporte généralement un discours d’ouverture de Mark Zuckerberg, puis se décompose en sessions qui se concentrent sur des sujets spécifiques. Le nom “F8” vient de la tradition de l’entreprise de hackathons de 8 heures. Il s’agit d’une conférence de développeurs dédiée spécifiquement aux fonctionnalités et services de Facebook.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La raison pour laquelle Facebook annule son propre événement est pertinente parce qu’il s’agit d’une seule entreprise qui rassemblait des personnes du monde entier en un seul endroit pour que tout le monde se réunisse au cours des derniers développements de Facebook.

La conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) est confrontée au même problème. Pensez-y: les événements Apple réunissent des journalistes de la technologie, des blogueurs, des YouTubers et des gens du monde entier, en un seul endroit. Apple, comme Facebook, est une seule grande entreprise qui est un nom familier. Avec Facebook annulant son événement, il est possible qu’Apple puisse faire de même.

Je dois noter que Facebook n’a annulé que la partie “en personne” de F8, il peut donc toujours y avoir des présentations vidéo en streaming, ainsi que des événements locaux en direct. Ce n’est que le volet en personne de la conférence qui a été annulé en raison de problèmes de santé et de sécurité.

Apple pourrait-il faire quelque chose de similaire pour la WWDC? Actuellement, avec un compte de développeur Apple, vous pouvez diffuser des sessions de la WWDC, vous donnant accès à une grande partie (mais pas à la totalité) du contenu que vous obtiendriez en assistant en personne, alors oui, c’est faisable, mais l’un des plus précieux aspects de WWDC est la culture de réseautage et de collaboration qui est alimentée au cours de cette période de 5 jours à San Jose, en Californie. Une conférence virtuelle ne serait absolument pas la même chose qu’une réunion en personne à la WWDC.

Google et Microsoft ont également organisé des conférences pour développeurs en mai. Jusqu’à présent, aucune de ces sociétés n’a annoncé son intention d’annuler ou de modifier les horaires des conférences.Nous pouvons donc espérer qu’Apple étudie soigneusement ses options avant de décider d’une manière ou d’une autre.

COVID-19 affecte tout

La conférence F8 de Facebook n’est pas le seul spectacle ou événement qui a été annulé à cause de COVID-19. En février, tout le salon Mobile World Congress 2020 a été annulé, après que de nombreuses sociétés renommées comme Amazon, LG, NVIDIA, Sony, Vivo et bien d’autres se sont retirées du MWC 2020 via Coronavirus.

La Game Developers Conference (GDC) a récemment annulé officiellement sa conférence annuelle après avoir perdu des sociétés de renom, notamment les suivantes: Sony, Facebook et Oculus Gaming, Kojima Productions, Unity, EA, Microsoft, Epic Games et Unreal Engine, Amazon, Activision Blizzard et Gearbox. Avec autant de grandes entreprises qui ne participent plus à GDC, nous nous demandons pourquoi le spectacle continue même, et ce n’est peut-être qu’une question de temps – cela ne vaut vraiment plus la peine d’y aller, n’est-ce pas?

Ces conférences sur les jeux et la technologie rassemblent des gens du monde entier et le risque d’exposition au COVID-19 est élevé dans certaines régions. Le CDC note que la Chine, l’Iran, l’Italie et la Corée du Sud imposent des avertissements de niveau 3 sur les voyages, ce qui signifie “Le CDC recommande aux voyageurs d’éviter tout voyage non essentiel vers ces pays”. Honnêtement, l’annulation ou le report de ces grands événements est le bon choix en ce moment.

Qu’en est-il de l’événement Apple en mars?

Pour l’instant, nous n’avons toujours pas de nouvelles sur la tenue ou non par Apple de son événement habituel de mars dans les prochaines semaines. Les rumeurs pointent actuellement vers un éventuel lancement de l’iPhone 9, de nouveaux iPads et peut-être même des Apple Tags, mais aucun mot sur s’il y a un événement. Apple pourrait simplement annoncer en silence une actualisation de l’iPad par le biais de communiqués de presse (ils ont déjà publié des produits mis à jour de cette façon), ou peut-être peut-il faire une présentation vidéo avec des lancements et des annonces de nouveaux produits à la place cette année, puis planifier des appels avec des membres spécifiques des médias pour faire une démonstration virtuelle de leurs fonctionnalités avant d’envoyer des unités d’examen.

C’est de la spéculation, mais avec tant d’autres sociétés qui se retirent des salons ou annulent des conférences entières, il y a beaucoup d’incertitude dans l’air.

J’espère qu’il y aura toujours un événement pour Apple en mars, mais à ce stade, je ne serais pas surpris s’il n’y en avait pas.