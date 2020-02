Facebook annule la conférence des développeurs F8 de mai en raison d’un coronavirus: qu’est-ce que cela signifie pour la WWDC?

Facebook a annoncé aujourd’hui l’annulation de sa conférence des développeurs F8 qui devait avoir lieu au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie, les 5 et 6 mai.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré qu’en raison de “préoccupations croissantes” à propos de COVID-19, la composante en personne du F8 a été supprimée. Au lieu de F8, Facebook prévoit des événements hébergés localement, des vidéos et du contenu diffusé en direct.

Ce fut un appel difficile à faire – F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et c’est l’une de nos façons préférées de vous célébrer du monde entier – mais nous devons prioriser la santé et la sécurité de nos partenaires développeurs, employés et tout le monde qui aide à mettre F8. Nous avons exploré d’autres façons de garder la partie en personne de F8, mais il est important pour nous d’accueillir un événement inclusif et il ne semblait pas juste d’avoir F8 sans la présence de nos développeurs internationaux. F8 est un événement de la même ampleur en tant que conférence mondiale des développeurs d’Apple, et l’année dernière, elle a attiré 5 000 participants. Il devait également avoir lieu les 5 et 6 mai, soit environ un mois avant Apple qui prévoit probablement d’accueillir la WWDC 2020 au même endroit. Que Apple envisage une annulation similaire reste à voir dans la WWDC un mois plus tard, mais avec F8 annulé, il y a une possibilité.

Au cours des dernières années, les événements de la WWDC d’Apple ont eu lieu au San Jose McEnery Convention Center début juin. Aucune date concrète ou indication claire du moment où l’événement aura lieu n’a encore été découverte cette année, mais sur la base des dates passées de l’événement, nous pensons que le 8 au 12 juin est la semaine la plus probable pour la WWDC 2020.

L’épidémie de coronavirus a déjà provoqué l’annulation d’événements majeurs. Le Mobile World Congress, un énorme salon professionnel qui a lieu à Barcelone en février, a été fermé. La conférence annuelle des développeurs de jeux à San Francisco se tiendra en mars et jusqu’à présent, de nombreuses grandes sociétés de jeux ont abandonné, telles que Sony, Unity, Microsoft, Kojima Productions, Facebook et EA.

Malgré les abandons, GDC “progresse comme prévu”, même si l’état d’urgence a été déclaré à San Francisco. L’an dernier, GDC comptait près de 30 000 personnes présentes. Pax East, une autre convention de jeu qui a débuté aujourd’hui, a également vu de nombreuses sociétés de jeux abandonner, mais l’événement s’est poursuivi.

D’autres événements dans le monde sont également annulés en raison de craintes de coronavirus. Le salon horloger de Genève (25-28 avril) a été annulé, selon Bloomberg, tout comme un événement que Swatch prévoyait d’organiser en février. Le salon Baselworld (30 avril – 5 mai) serait également en train d’annuler une annulation.

À la mi-février, Apple a déclaré que ses revenus du trimestre de mars ne répondraient pas aux attentes en raison des pénuries d’approvisionnement en appareils et des fermetures de magasins en Chine causées par le coronavirus. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la “préoccupation primordiale” d’Apple était ses employés, ses partenaires, ses clients et ses fournisseurs en Chine et que sa première priorité était la santé et la sécurité des employés, des clients, des partenaires de la chaîne d’approvisionnement et des communautés dans lesquelles elle opérait.

Apple a également déclaré qu’il surveillait de près la situation des coronavirus.

COVID-19 a infecté plus de 82 000 personnes et il y a eu plus de 2 800 morts, principalement en Chine. Plus tôt cette semaine, le CDC a averti les Américains qu’il s’attend à ce que le virus se propage aux États-Unis, et hier encore, UC Davis a annoncé qu’il traitait un patient en Californie du Nord qui est la première personne aux États-Unis soupçonnée d’avoir contracté le virus de l’exposition communautaire.

