Facebook dévoile l’existence des prochaines caméras de sécurité intérieure HomeKit d’Eufy

eufy a révélé l’existence de deux caméras compatibles HomeKit à venir via les réseaux sociaux et l’application eufy Security de l’entreprise. Repérées par u / KingKarl-TM sur le subreddit HomeKit aujourd’hui, les dernières caméras d’Eufy sont répertoriées comme faisant partie d’une série d’intérieur. Les dernières caméras devraient rejoindre les eufyCam 2 et 2C de la société, qui sont actuellement disponibles et prendront bientôt en charge la fonctionnalité HomeKit Secure Video d’Apple.

Après avoir vu le message, nous avons pu trouver un nom pour l’une des caméras, qui est répertoriée comme étant “BETA” dans l’application eufy Security. L’eufy IndoorCam Pan 2k, comme son nom l’indique, arborera une forme de fonctionnalité de panoramique et d’inclinaison qui serait une première pour une caméra HomeKit. Documents de support pour la liste des caméras Connectivité Bluetooth avec Wi-Fi, compatibilité avec la carte microSD pour le stockage, zones d’activité et prise en charge du streaming RTSP.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus