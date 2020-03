Facebook dévoile un nouveau design pour son application Messenger

Un nouveau rapport a révélé les plans de Facebook pour réviser son application Messenger, une mise à jour que Facebook commencera à déployer sous peu.

Tel que rapporté par TechCrunch:

Il y a trois ans, les robots de discussion étaient au cœur de la stratégie de Facebook Messenger. Maintenant, ils sont masqués dans l’application avec les jeux et les entreprises. Facebook Messenger supprime désormais l’onglet Découvrir, car il se concentre sur la vitesse et la simplicité plutôt que sur un large utilitaire comme WeChat en Chine.

Les changements font partie d’une refonte plus large de Messenger qui réoriente l’onglet Personnes autour de Stories alors que Facebook continue d’essayer de dominer le format éphémère des médias sociaux qu’il a copié à partir de Snapchat. L’onglet Contacts est désormais par défaut un sous-onglet plein écran des histoires d’amis et nécessite un appui sur l’onglet secondaire Actif pour voir quels amis sont en ligne maintenant.

Le changement poussera apparemment les utilisateurs à passer plus de temps à parler avec des amis et à afficher du contenu, plutôt qu’à parler avec des robots de discussion, des affaires et des jeux. L’onglet Découvrir semble être sorti, ce qui signifie que les seuls onglets que vous verrez seront Chat et Contacts. Les utilisateurs auront deux sous-onglets, un pour les histoires et un pour les actifs.

Selon le rapport, un porte-parole de Facebook a confirmé que cette refonte “commencera bientôt à se déployer”, et que certains d’entre vous pourraient déjà avoir la mise à jour. D’autres déploiements sont prévus cette semaine. Facebook a déclaré qu’il tenait sa promesse en août qu’il finirait par se débarrasser de Discover.

Des fonctionnalités telles que les robots de discussion, les entreprises et les jeux sont masquées.Toutefois, vous devrez maintenant les rechercher dans la barre de recherche de Messenger pour les trouver.

La mise à jour semble suggérer que Facebook pousse Messenger en direction de WhatsApp afin de devenir un service de messagerie rationalisé et ciblé, plutôt qu’une application utilitaire polyvalente comme WeChat en Chine.

Comme mentionné, certains d’entre vous ont peut-être déjà cette mise à jour, et vous en obtiendrez plus la semaine prochaine.