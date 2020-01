Facebook étend ses tests en mode sombre sur Android

Alors qu’Instagram et WhatsApp affichent tous deux leurs modes sombres aux utilisateurs, Facebook Inc. n’a pas encore apporté la fonctionnalité très attendue à son application phare – et à celle avec laquelle elle partage un nom. Alors que la société travaille depuis des mois sur le mode sombre pour l’application Facebook Android, nous n’avons pas encore vu les fruits de ce travail.

Si une avalanche de conseils envoyés à Android Police est une indication, cela pourrait changer bientôt, car la publication rapporte avoir reçu de nombreux conseils au cours du dernier jour d’utilisateurs rencontrant la refonte sombre sur leurs téléphones. Facebook, semble-t-il, est finalement prêt à laisser plus d’entre nous voir sur quoi cela fonctionne.

Grâce au champ de test élargi, nous avons également eu droit à un tas d’autres captures d’écran de l’application arborant le mode sombre, et il semble que Facebook n’opte pas pour un mode sombre vraiment noir sur son application, un peu comme avec WhatsApp, qui propose sombre accents bleus à la place.

Les utilisateurs signalent également que la fonctionnalité est un travail en cours, le mode sombre étant activé et désactivé pour apparemment aucune raison. Ainsi, bien que les progrès sur l’application progressent bien, cela reste loin d’être terminé et, pour l’instant, le seul moyen d’accéder à Facebook la nuit sans vous aveugler temporairement est le site Web redessiné du réseau social.

