Facebook Gaming: Un Twitch-copycat frappe d’abord Android, et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

1. L’application de streaming de jeux dédiée de Facebook est maintenant disponible, si vous le souhaitez

La nuit dernière, des détails sont apparus dans un rapport du New York Times selon lequel Facebook lancerait lundi un Twitch-copycat. Et c’est arrivé il y a environ une heure, donc vous n’avez encore rien manqué!

Jeux sur Facebook est une application mobile dédiée désormais lancée largement sur Android via le Google Play Store, et devrait être déployée sur iOS bientôt – plus à ce sujet plus tard.Voici comment l’application vous accueille comme l’ouvrant pour la première fois: Facebook Gaming rejoint les services de streaming Twitch d’Amazon, YouTube de Google et Microsoft Mixer, et il a été précipité deux mois avant la date prévue pour répondre aux demandes de pandémie (ou, peut-être, la grande technologie a besoin de tout faire) .Facebook a déjà fait des efforts dans le jeu pour ans, et pas seulement Farmville, mais avec un streaming en direct à l’intérieur de Facebook lui-même sur facebook.com/gaming.Now Facebook Gaming est sa propre application.

Pourquoi Facebook Gaming est-il une application?

Facebook estime qu’une application dédiée offre un moyen rapide de diffuser rapidement. C’est la prise principale pour les streamers amateurs qui cherchent à jouer leur jeu lors de la première diffusion sans avoir besoin d’une configuration dédiée. «Il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique et disent:« Je peux m’imaginer être un musicien ». “Vivek Sharma, vice-président de Facebook pour les jeux, a déclaré au New York Times. “Les gens regardent des streams et ils se disent” je veux être un streamer “et avec” Go Live “c’est juste quelques clics et puis en direct, tu es un streamer.” Pour ceux qui aiment juste regarder les joueurs jouent, Facebook pense qu’une application est meilleure qu’une fenêtre Chrome sur votre téléphone, PC ou tablette: “Nous ne voulons pas être la fenêtre d’arrière-plan dans un onglet Chrome pendant que quelqu’un fait ses devoirs ou fait autre chose”, a déclaré Sharma . “Avec le mobile, si l’application est ouverte et que vous l’utilisez, elle est au premier plan. Vous ne pouvez rien faire d’autre sur votre téléphone portable, et c’est extrêmement puissant. »… C’est vrai! Mais ce n’est pas vraiment une raison pour laquelle je voudrais l’utiliser. Le multitâche avec Twitch, pendant que vous parcourez et parcourez une journée, est l’une de ses meilleures fonctionnalités.Argent: Il est sans publicité, Facebook visant à ce que les utilisateurs donnent des “étoiles” achetées à des streamers. Facebook prendra une coupe de l’achat; nous ne savons pas encore combien. Cela peut vous surprendre ou non, mais vous aurez besoin d’un compte Facebook. Cela n’a pas toujours été le cas avec les applications Facebook récemment, mais c’est ici.Où cela pourrait fonctionner: Je veux dire, je ne connais personne qui préfère diffuser sur Facebook que Twitch, étant donné la relative fraîcheur de chaque plate-forme. J’ai installé l’application, mais c’est à peu près tout ce que je peux dire pour combien je vais l’utiliser. Un grand indice pour savoir qui pourrait, cependant, est l’endroit où Facebook teste cette application: Asie et Amérique latine, depuis 18 mois déjà. Et c’est là que cela pourrait décoller: les appareils mobiles à moindre coût offrent le moyen dominant pour les gens d’accéder à Internet. L’utilisation de Facebook est élevée dans ces pays, et le jeu mobile est le seul moyen de jouer pour beaucoup.

Pourquoi pas Apple?

L’application n’est pas encore sur iOS, bien que Facebook le veuille. Il y a une forte implication que quelque chose se passe dans les coulisses entre Apple et Facebook sur celui-ci.Le Times encore: «Les versions pour iOS seront publiées une fois qu’Apple les approuvera , A déclaré Facebook. “” Approuve “étant le mot clé. Google lui a donné son feu vert… hmm.

2. Google semble lancer une carte de débit intelligente Google Pay, avec des photos qui ont coulé (Android Authority).

